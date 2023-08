Eerst feesten, snuiven en drinken, daarna achter het stuur

Festivalbezoekers die met de auto terug naar huis gaan, onderschatten het gevaar van drugsgebruik in het verkeer en beseffen niet hoelang middelen 'in je systeem' blijven zitten. Dat zeggen experts van Tactus Verslavingszorg en TeamAlert.

Tactus en TeamAlert reageren op het forse aantal drugsrijders dat na het hardcorefestival Ground Zero in Bussloo is betrapt. "Sommigen denken onterecht dat je van de combinatie alcohol en cocaïne beter gaat rijden..."

De politie controleerde dit weekend een deel van de bezoekers van Ground Zero dat met de auto naar huis wilde. Een vijfde bleek onder invloed van drugs te zijn. "Ik schrik van deze cijfers", reageerde de politie. In totaal werden 120 drugstests gedaan, terwijl er zo'n 2000 voertuigen aanwezig waren.

De politie schat op basis van de steekproef dat zo'n 400 automobilisten onder invloed van drugs waren. De organisatie van Ground Zero is het daar niet mee eens en noemt die schatting op haar beurt 'kwalijk' en 'niet representatief'. In totaal zijn er 'slechts' 26 bestuurders betrapt. Dat komt volgens politiewoordvoerder Jop Heinen omdat elke test zo'n drie kwartier in beslag neemt.

Zorgelijk

De uitslag van de speekseltest is relatief snel beschikbaar, maar daarna moet ook nog een verhoor worden afgenomen en eventueel een bloedtest worden gedaan om exacte resultaten te krijgen. Het controleren van alle bezoekers die daarna de weg op gaan, is daardoor geen optie. Daarnaast werkten de politiesystemen die nacht en ochtend om nog onduidelijke redenen traag.

Expert Saar Hadders van TeamAlert noemt de uitslagen 'zorgelijk', maar kijkt er niet van op. "In Noord-Brabant is onlangs ook een controle gedaan na een hardcorefeest en daar was zelfs een kwart van de automobilisten onder invloed." Ze juicht controles en berichtgeving daarover toe. "Hoe meer bekend wordt dat er een kans is dat je wordt betrapt, hoe beter."

Coke en alcohol

TeamAlert bezoekt deze zomer meerdere soorten festivals om in gesprek te gaan met bezoekers over drugsgebruik in het verkeer. Niet om tegen bezoekers te zeggen dat drugs gebruiken niet mag - 'dat heeft toch geen zin' - maar wel om de bewustwording over de gevaren te vergroten.

Elke keer komt uit die gesprekken eenzelfde beeld naar voren: de festivalgangers zijn overwegend slecht op de hoogte over welke invloed drugsgebruik in het verkeer heeft. "Er gaan op festivals zelfs verhalen rond dat je beter gaat rijden als je coke en alcohol combineert. Iets wat absoluut niet waar is."

Alarmerende cijfers

De cijfers over drugs in het verkeer zijn alarmerend. Grofweg een tiende van de ernstige ongevallen wordt veroorzaakt onder invloed van drugs. Vooral jonge mannen rijden onder invloed. De kans op een ernstig ongeluk na het gebruik van amfetamine (speed) is vijf à zes keer zo hoog. Combinaties van drugs, of drugs en alcohol, zorgen ervoor dat de kans op een ongeval zelfs tweehonderd keer hoger wordt.

'Uppers'- drugs zoals xtc, speed en cocaïne - leiden tot het overschatten van het eigen kunnen en het nemen van extra risico op de weg. 'Downers' - zoals cannabis en GHB - zorgen voor een langzamere reactietijd en slechtere concentratie. En 'trippers' - zoals lsd en paddo's - laten bestuurders dingen zien die er niet zijn.

Tactus Verslavingszorg waarschuwt bovendien voor de nieuwe designerdrugs. "Daarbij zijn de effecten en risico's nog onduidelijk. Dus je bent eigenlijk een soort proefkonijn", zegt Evelien Meijer. Ook Tactus bezoekt festivals en stuit op onwetendheid. "Het effect van xtc is na enkele uren klaar. Voor je gevoel dan, want het is nog steeds aanwezig en kan je rijstijl beïnvloeden."

Uit je systeem?

Hadders; "Veel bezoekers denken dat drugs na een aantal uur uit je systeem zijn. Of dat je een paar cola kunt drinken om weer nuchter te worden. Maar xtc blijft minimaal 16 uur aanwezig. En bij tests is xtc zelfs enkele dagen nog te vinden. Zelfs als je dus na wat uurtjes slapen weer instapt, ben je feitelijk nog onder invloed", zegt Hadders. "Je ziet jongeren schrikken als we ze dat vertellen."

TeamAlert roept bezoekers op om voorafgaand aan het festival goed na te denken over de weg terug naar huis. Regel bijvoorbeeld een lift van iemand die niet naar het feest is geweest, zo luidt een van de adviezen. "En de sociale norm moet veranderen. Drugsgebruik op festivals lijkt onder jongeren steeds normaler. Met onze campagnes willen we de sociale norm zetten dat het niet normaal is om onder invloed van drugs te rijden. Ze regelen helaas niet altijd een veilige rit naar huis."

Veel bezoekers denken dat je een paar cola kunt drinken om weer nuchter te worden. Foto: ANP / ANP

De Bob

Bij alcohol is dat idee ook veranderd na onder meer de Bob-campagne. Hadders: "Maar een soort alternatieve Bob is er nog niet. Er zijn ook gewoon minder drugsgebruikers, alcoholgebruik is aanweziger. Toch zie je op bepaalde festivals wel dat drugsgebruik er ook helemaal bij hoort. Al verschilt het per soort festival welke drugs er worden gebruikt"

Betrapt worden met drugs achter het stuur, kan flinke gevolgen hebben. Van forse bekeuringen tot het verliezen van het rijbewijs of zelfs celstraf - afhankelijk van de hoeveelheid drugs die worden aangetroffen.

De politie Oost-Nederland laat weten bij alle grotere festivals te controleren. "Denk ook aan de controles bij de Zwarte Cross of op de verschillende avonden van de Vierdaagsefeesten. Dit vraagt wel veel capaciteit van politie en partners", aldus woordvoerder Heinen.