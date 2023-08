Groot succes: Bas en Do openden een B&B midden in Breda

In hartje Breda runnen Bas en Do Herrijgers-Noorloos sinds anderhalf jaar B&B De Oude Snoepwinkel. Dat zien zij vooral als hobby. 'Weet je nog die keer dat er gasten voor het raam aan het dansen waren?'

Bij binnenkomst is er eerst een rondleiding door de benedenverdieping, die volledig ingericht is als B&B. Daar is plek voor maximaal vier gasten. "Hier is de keuken, rechts de badkamer met toilet. Als je voorbij de slaapkamer loopt kom je in het zitgedeelte. Er is ook nog een terras."

Aan enthousiasme geen gebrek bij het stel dat begin 2022 B&B de Oude Snoepwinkel in de Nieuwstraat opende. "Wat we in die anderhalf jaar al hebben meegemaakt... Allemaal leuke dingen! Zo wilden we met carnaval dicht blijven, want we vieren dat zelf ook graag. En we hebben niet graag feestende groepen als gast, daarom zitten we ook niet op platforms als Booking.com en Airbnb."

Kamer spic en span na carnavallen

"Toen kregen we een aanvraag van vier vriendinnen uit 't Gooi. Zij wilden zo graag komen, dus hebben we toch toegezegd. Dat is zo goed bevallen: alles was spic en span, er stond zelfs een fles wijn als bedankje. Hoe fijn is dat?" Bas: "Of weet je nog die keer dat we thuiskwamen en er een groep dronken vrouwen voor het raam aan het dansen was? Wat gebeurt er nu weer bij ons, dachten we toen."

Als je de Bredanaars hoort vertellen over hun B&B zou je niet verwachten dat het eigenlijk toevallig is dat ze er een openden. Do: "We wonen nu ruim vijftien jaar hierboven en zagen in die tijd in het pand hieronder (nu de B&B, red.) van alles voorbijkomen. Toen vertelde de vorige eigenaar dat hij het wilde verkopen en vroeg of wij mee wilden doen."

Extra ruimte

"Wij besloten juist om de benedenverdieping te kopen. We hebben twee tienerdochters en werken zelf af en toe thuis, dan is wat extra ruimte wel fijn. We besloten er een appartement van te maken. Vanuit daar ontstond het idee om het als bed and breakfast te verhuren."

Dat bleek een goede keuze: nadat ze online gingen, kwamen er binnen 48 uur zeventien aanvragen binnen. Do lacht: "Toen schrokken we wel even. Zoveel hadden we niet verwacht, dus toen moesten we snel extra beddengoed en dat soort spullen gaan kopen."

Veel vriendinnengroepen

Hoewel landelijk gezien vooral stellen B&B's bezoeken, is hun B&B juist populair bij vriendinnengroepen. Bas: "Die vrouwen komen dan vaak nog terug met hun partner. Ook zien we veel moeders met wat oudere kinderen. Zij vinden het fijn dat ze hier ook zelf kunnen koken, horen wij vaak."

Beiden hebben ze nog een fulltime baan, Do is manager bij een lokaal schoonmaakbedrijf en Bas is projectleider bij een ingenieursbureau. "We kijken dus altijd goed welke aanvragen bij ons passen. Doordeweeks kunnen we ook niet wisselen op dezelfde dag, dat is niet haalbaar."

De televisieprogramma's over B&B's worden vooral door Bas gekeken. "Bed & Breakfast keek ik altijd al, al vind ik het minder leuk de laatste tijd. En B&B Vol liefde kijk ik ook wel. We zouden zelf niet meedoen aan Bed & Breakfast, hoor. We hebben klandizie genoeg en we zien het vooral als een hobby."

Bed and breakfast nog populairder, ook in West-Brabant

Het succes van tv-programma's als Bed & Breakfast en B&B Vol liefde zorgt ervoor dat bed and breakfasts steeds populairder worden in Nederland. De landelijke trend is ook in West-Brabant duidelijk zichtbaar. In vijf jaar tijd is het aantal B&B's daar gestegen van 124 naar 193.