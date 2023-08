Wendy en dochter leven extreem zuinig

Voor Wendy Stevens (43) uit Deventer breekt na een hectische periode de zon weer door. Na een periode in de schuldsanering en een echtscheiding ziet ze het leven weer optimistisch tegemoet. Samen met dochter Caitlinn (8) geniet ze van Strandfestival Zand. 'Ze dacht dat al die artiesten naar haar zwaaiden!'

Voor Wendy Stevens voelt het leven soms als een achtbaan. "Leuke en lelijke dingen wisselen elkaar af. Ik ben blij dat het goed gaat met mij en mijn dochter, maar heb vandaag ook te horen gekregen dat mijn oma is overleden'', vertelt ze. Ze is een alleenstaande moeder; sinds twee jaar is ze gescheiden.

"Tijdens het huwelijk zaten we in de schuldsanering, dus dat was financieel en emotioneel erg moeilijk. We hadden privé-schulden en er gingen dingen mis in het leven van mijn ex-man. Ondanks alles waren we toch gelukkig getrouwd, maar door de coronapandemie heeft ons huwelijk het niet gered. Hij kwam veel thuis te zitten en dat was absoluut niet goed voor ons. Na de scheiding ben ik schuldenvrij in een uitkering terechtgekomen. Tja, dan kun je nog niet veel beginnen. Het is geen vetpot", zegt Wendy.

Financieel lastig

Met de uitkering kan Wendy de rekeningen betalen, maar geld voor leuke dingen is er niet. "Ik ga niet meer uit en heb in geen jaren meer iets voor mezelf gedaan. Het is overleven. De boodschappen kan ik nog net betalen, maar verder zijn we echt afhankelijk van instanties als Stichting Leergeld bijvoorbeeld. We doen elke dag hetzelfde en leven extreem zuinig."

Wat is Denk aan Elkaar?

Met het project Denk aan Elkaar slaan acht krantentitels en indebuurt de handen ineen door op verschillende momenten in het jaar verhalen en initiatieven te presenteren om mensen met elkaar te verbinden. Tijdens deze zomervakantie verzorgen we met 'Eropuit' voor acht gezinnen een dagje uit. Gezinnen die om wat voor reden dan ook deze zomer niet op vakantie kunnen, en die het wel enorm gegund is om te genieten in de vakantie. De lezers mochten gezinnen nomineren en uit de honderden aanmeldingen hebben we een kleine selectie gemaakt.

Ondanks de tegenslag is Wendy enorm opgewekt. Dat komt ook door haar dochter Caitlinn (8). " Op school heeft ze veel vriendjes en vriendinnetjes en die zijn allemaal op vakantie. Zij moet het met giften doen. Natuurlijk voelt en ziet ze die verschillen wel, maar ze blijft positief, net als ik. 'We zijn niet arm want wij hebben elkaar' zegt zij soms. Dat is toch heel bijzonder en daar raak je stil van, of niet?"

Eropuit!

De vader van een overleden vriendin zag dat Wendy het zwaar had. "Zesentwintig jaar geleden is zijn dochter, mijn beste vriendin, overleden aan kanker. Hoewel het contact met hem wat verwaterde, hebben we in die tijd veel steun aan elkaar gehad. Blijkbaar was hij ons nooit vergeten", legt Wendy uit. "Ik ben erg blij dat hij ons heeft opgegeven voor Eropuit en de dag naar Festival Zand was ontzettend gaaf! Ik ben alleen met Caitlinn gegaan. De trip met de trein was natuurlijk al een uitje op zich. Ik was al jaren niet meer met de trein geweest dus we vonden het best wel spannend, maar alles ging goed. Toen we aankwamen bij het festival zag Caitlinn het zand en was ze al direct gelukkig. 'Mama, mama, ik zie overal schelpen liggen', zei ze met een grote glimlach. Ik zag hoe veel het met haar deed en eigenlijk kon de dag toen al niet meer stuk."

Festival Zand

Maar toen moest het festival nog beginnen. We houden allebei erg van Nederlandstalige muziek dus we hebben enorm genoten van artiesten als Flemming en René Schuurmans. We hebben gedanst en alles luidkeels meegezongen", blikt Wendy opgetogen terug, "zeker ook de hit van Schuurmans: 'laat de zon in je hart'", dat was wel toepasselijk inderdaad." Toch moest het hoogtepunt nog komen. "Caitlinn (8) is echt groot fan van Emma Heesters. Haar droom kwam uit toen we Emma zagen optreden. 'Emma zwaait naar mij!', schreeuwde ze. Ik sta positief in het leven en we hebben intens van deze dag genoten. Op een gegeven moment stonden we hand-in-hand voor het podium, toen Caitlinn me ineens heel hard kneep en zei: mama, we zijn hier echt samen."