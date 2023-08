Ferry herinnert jaren later dat hij Renée (23) heeft vermoord

Jarenlang zei Ferry T. (43) zich 'niet te herinneren' dat hij Renée (23) doodstak en daarna haar lichaam in brand stak. Maar plots komt daar in hoger beroep tóch een bekentenis: 'Omdat ik het altijd al wist. Ik wilde het alleen zelf niet geloven.'

De plotselinge openheid komt keihard aan bij haar familie. 2,5 jaar na de echte moord pleegt hij ook nog karaktermoord, vindt haar broer. Zijn bekentenis zou alleen bedoeld zijn om zijn eigen hachje te redden. "Het voelt alsof het hoger beroep ons na het verlies van Renée nog eens extra straft", zegt haar vader. "Een dolk in onze rug", vult Renée's moeder aan.

Ferry T. achtervolgde Renée in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei 2021. Hij trok haar uiteindelijk in de buurt van haar huis van haar fiets, randde haar aan en stak haar daarna met drie messteken dood. Daarna haalde hij thuis een jerrycan met benzine, overgoot haar met de brandstof en stak haar lichaam in brand om de sporen te wissen.

Rechtbanktekening van Ferry T. bij de eerste behandeling van de zaak. Foto: Nicole van den Hout

De verdachte kon het zich niet herinneren, bleef hij keer op keer herhalen. "Ik kan me niet voorstellen dat ik het heb gedaan. Maar het bewijs laat zien dat ik het gedaan moet hebben", zei hij huilend. In mei vorig jaar werd hij veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De Scheveninger ging in hoger beroep in de hoop eerder aan zijn gedwongen behandeling te beginnen of die geheel buiten beschouwing te laten. "Met deze straf achten wij de kans klein dat hij ooit in de maatschappij terugkeert. Hij, ook hij, verdient een tweede kans", zegt zijn advocaat Diantha van Eijsden. "Als je je been breekt ga je direct naar de gipskamer en niet tien jaar later", vult tbs-advocaat Job Knoester aan.

"Het is niet de bedoeling geweest. Maar ik heb het wel gedaan", vindt Ferry T. vandaag over het doodsteken en verbranden van Renée. Hij ontkent dat zijn aanval op Renée seksueel gemotiveerd was en hij betwist dat hij haar betastte. "Ik heb verschrikkelijk spijt van de dingen die ik wél gedaan heb."

Kunt u het hof uitleggen waarom u het zich nu wel herinnert, vroeg zijn advocaat vanochtend, vijftien maanden na de uitspraak. "Omdat ik het altijd al wist. Ik wilde het alleen zelf niet geloven. Ik durfde het ook niet te zeggen en schaamde me er heel erg voor. En nog steeds." En dan een vinnige raadsheer (rechter in hoger beroep): "Kort gezegd: alles wat u tegen de politie heeft gezegd, was gelogen?" "Ik heb niet bewust gelogen, maar ik kon het me écht niet voorstellen. Door schaamte en angst heb ik het niet verteld."

In hoger beroep is dat anders. T. vertelt dat hij die bewuste nacht op zijn scooter door Scheveningen reed. Op verschillende, stille plekken kocht én gebruikte hij cocaïne van dealers. Totdat hij, naar eigen zeggen, door een blikje werd geraakt toen Renée langsfietste. Hij reed haar eerst tegemoet, passeerde haar, keerde om en haalde haar in. Daarna liet hij haar passeren en ging weer achter haar aan.

Bij de Doorniksestraat confronteerde de zwakbegaafde man zijn aanvaller, die volgens hem een man met een zwarte hoody was. Pas tijdens de worsteling had hij door dat het om een jonge vrouw in een witte jas ging. "Kom eens hier jij, je had me niet moeten raken", is te horen op camerabeelden.

'Ongeloofwaardig en selectief'

Het Openbaar Ministerie blijft bij de conclusie dat hij haar aanviel uit seksuele overwegingen. De advocaat-generaal (officier van justitie in hoger beroep) noemt de nieuwe verklaringen 'ongeloofwaardig', 'gereconstrueerd' en 'selectief'. Hij eist opnieuw achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Uitspraak over zes weken.

"Ik zie dingen wel weer voor me en ik kan het weer aardig voor me halen."

Hoofdagent Richard Radder reageerde in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei 2021 op de melding van een bermbrand. Niet veel later stond hij naast het lichaam van de overleden, in brand gestoken vrouw. "Meestal heb ik te maken met oudere mensen die overlijden na een reanimatie. Maar hier heb je het over iemand jonger dan jezelf en nog in de bloei van haar leven."