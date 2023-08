Politie gebruikt advertenties op sociale media voor opsporingen

Een nieuwe opsporingsmethode. Sinds kort plaatst de politie betaalde oproepen op sociale media als Facebook en Instagram om zo getuigen van misdrijven te vinden. Met die advertenties maakt de politie gebruik van het marketingvernuft en het algoritme van bijvoorbeeld Facebook. Oproepen worden op die manier heel gericht bij bepaalde doelgroepen onder de aandacht gebracht.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het wordt opsporingsmarketing genoemd. De politie hoopt door die gesponsorde berichten op sociale media zeker honderden misdrijven meer op te lossen. Er is daarvoor speciaal een opsporingsmarketeer in dienst genomen: een totaal nieuwe functie bij de politie.

Inmiddels zijn er landelijk enkele honderden advertenties geplaatst. Meest op Facebook en Instagram. Maar behalve daar ook via Google Ads, tussen de zoekresultaten.

Zoektocht naar hooligans

Ook in deze regio werd dit nieuwe middel al meerdere keren ingezet. Minstens zes keer. Bijvoorbeeld bij de rellen na de wedstrijd FC Twente-Hammarby IF in De Grolsch Veste. Maar ook na een curieuze steekpartij in een flat in Enschede en een schokkend verkeersdelict in Almelo, waar een automobilist een fietser botste en doorreed.

"Opsporingsmarketing is voor ons een heel nieuw vakgebied met veel potentie. We denken echt dat dit een revolutionaire bijdrage gaat leveren aan het oplossen van veel meer zaken", vertelt Daan Annegarn, leider van het landelijk team Opsporingscommunicatie. Dat team gaat met name over de opsporingsprogramma's op de landelijke televisie.

"Met de advertenties op sociale media kunnen we uiterst effectief onze vragen onder de aandacht brengen van specifieke groepen. Op basis van woonplaats bijvoorbeeld. Of interesses en/of plekken die bezocht zijn. We kunnen onze vragen zo heel lokaal, en in kleine gemeenschappen tonen. Iedereen in die doelgroep krijgt die advertentie ook te zien in zijn tijdlijn. Ook als ze de politie op Facebook helemaal niet volgen. Dat is dus veel specifieker dan een oproep op onze eigen kanalen. Of in een opsporingsprogramma, waar toch voornamelijk de mensen naar kijken die geïnteresseerd zijn in misdaad. We denken dat opsporingsmarketing uiterst effectief zal zijn."

Bij veel misdrijven inzetbaar

De methode zal bij allerlei zaken worden ingezet, maar met name bij moordzaken, overvallen, inbraken en geweldsdelicten in de openbare ruimte. "High impact crime", aldus Annegarn, van oorsprong recherchekundige. Bij voorkeur gaan de uitingen volgens hem gepaard met beeld van een verdachte. Afkomstig van bewakingscamera's in huizen of van video-deurbellen van bijvoorbeeld omwonenden. De mogelijkheden worden ook steeds groter, door de opmars van bijvoorbeeld deurbellen met een camera.

De gouden tip

"Bij veel misdrijven kruisen het pad van dader en slachtoffer elkaar min of meer bij toeval. Er is dan eigenlijk geen relatie tussen beiden. Dat zijn voor de politie heel arbeidsintensieve zaken omdat het moeilijk is om toch daders in beeld te krijgen. Die zijn vaak alleen op te lossen door 'een gouden tip'. Door gebruik te maken van de advertentiemogelijkheden van bijvoorbeeld Facebook kunnen we onze vragen op de juiste plek, bij precies de goede mensen neerleggen. In de hoop die gouden tip te krijgen."

De politie maakt zo dus gebruik van het marketingvernuft van sociale media. Zoals ook bedrijven hun advertenties bij hun doelgroep laten zien. Wie interesse heeft in wandelen krijgt zo bijvoorbeeld 'automatisch' reclame voor wandelkleding en schoenen in z'n tijdlijn .

De betaalde politieoproepen zijn op Facebook te herkennen aan de mededeling 'gesponsord' boven het bericht, in een wat kleiner en minder opvallend lettertype.

Officier van justitie bepaalt

Voor de selectie van deze Facebookadvertenties gelden ongeveer globaal dezelfde richtlijnen als voor de bekende opsporingsprogramma's op tv. Er moet een afweging worden gemaakt tussen het opsporingsbelang, en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte. Met name als er foto's van verdachten worden getoond. Een officier van justitie moet daar toestemming voor geven.

"We zijn nog lerende: wat werkt wel, wat werkt niet." Over de resultaten van die advertenties valt nu nog niet erg veel te zeggen. Daarvoor wordt het nog te kort ingezet, zegt Annegarn. Volgens hem zijn er echter zeker al wat zaken dankzij de opsporingsmarketing opgelost. Bijvoorbeeld een overval in deze regio. In het belang van de onderzoeken kan hij daar niet verder op gaan.

Drie tientjes

Er is vooralsnog geen afgebakend budget voor advertenties op sociale media vastgesteld. Annegarn zegt dat de kosten tot op heden ook zeer beperkt zijn. "Soms kost zo'n oproep drie tientjes. Gemiddeld zijn we voor een advertentie een paar honderd euro kwijt. Bij een grote campagne in een coldcaseonderzoek mogelijk een paar duizend. Maar het gaat om een relatief bescheiden bedrag in vergelijking met de politiebegroting van enkele miljarden. Er is nu geen financiële beperking in het budget."

Een van de meest in het oog springende advertenties van de politie Gelderland en Overijssel was rond de rellen na FC Twente-Hammarby IF in De Grolsch Veste. Inwoners van Enschede en Twentefans kregen het volgende bericht in hun tijdlijn: 'In Enschede vond na de voetbalwedstrijd tussen FC Twente tegen Hammarby IF een vechtpartij plaats in het voetbalstadion. Ook rondom het stadion was het onrustig. We zijn op zoek naar mensen die foto's en filmpjes hiervan hebben gemaakt."

Volgens de politie heeft de oproep wel bijgedragen aan de zoektocht naar de hooligans en de recente aanhoudingen. Maar ze kon niet zeggen of het cruciaal beeld opleverde. Agenten bekeken in totaal honderden uren aan beeldmateriaal.

Curieus steekincident

Maar de politie heeft in deze regio de afgelopen maanden al meer advertenties op Facebook gezet. Meest recent voor het curieuze steekincident in Enschede. Aan het Spaansland, vlak bij McDonald's, werd een 36-jarige man gewond aangetroffen. Hij was echter een paar kilometer verderop in een flat aan de Belgiëlaan al neergestoken. De 36-jarige had daar op de trappen een lang bloedspoor achtergelaten.

Een andere schokkende zaak waarin het is toegepast: een vrouw die in Almelo door een automobilist in een bestelauto tegen de vlakte werd gereden. Hij reed op de verkeerde weghelft. De vrouw werd keihard geraakt en raakte gewond, maar de bestuurder liet haar op straat liggen en reed door.

Maar het zijn niet alleen heel schokkende misdrijven die als 'advertentie' op Facebook verschijnen. Ook was er een getuigenoproep om een dief van een e-bike in Haaksbergen te vinden. "We bieden echt heel verschillende zaken aan: van getuigenoproepen tot foto's van verdachten", zegt Anne Coenen woordvoerder bij de mediadesk van politie Overijssel en Gelderland.

Het moment, vlak voordat een Almelose vrouw wordt aangereden; de bestuurder reed door en wordt nog gezocht. Foto: Deurbelcamera