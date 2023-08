Tekort aan forensische artsen blijft knellen

Het nijpende tekort aan forensische artsen in Gelderland is voorlopig opgelost door zzp'ers in te zetten. 'Het probleem is niet weg', waarschuwt Henk Bril, directeur van de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Daarvoor moet veel veranderen.

Begin dit jaar dreigde voor deze regio volgens Bril 'code zwart'. Dan waren er geen forensische artsen voorhanden geweest. Bijvoorbeeld voor de inzet bij een zedenmisdrijf, een zelfdoding of moord. Allemaal gevallen die met spoed minutieus onderzoek vereisen.



"Dat was en is niet acceptabel", zegt Bril. Waar Twente en IJsselland inderdaad kampten met een 'code zwart', kon dat volgens hem in Gelderland 'ternauwernood worden afgewend door artsen als zzp'er in te huren."

De forensische geneeskunde zorgt ervoor dat politie en justitie een oordeel kunnen vellen over letsels en doodsoorzaken. Is er sprake van een onnatuurlijke dood? En daardoor wellicht van een misdrijf? Zo ja, welk letsel heeft het slachtoffer dan opgelopen?

GGD's werken noodgedwongen samen

Al jaren wordt er geklaagd over het tekort aan forensische artsen. GGD-voorzitter André Rouvoet stuurde vorig jaar namens 25 GGD-directeuren daarom een brandbrief naar het kabinet. Directeur Bril: "Wij hebben 20 miljoen gevraagd, maar slechts 5 miljoen gekregen. Dat is 2 ton per GGD-regio. Elk kabinet schuift het probleem helaas maar voor zich uit."

De vijf GGD's in Oost-Nederland zijn noodgedwongen gaan samenwerken in grotere regio's. Dat gaf vooraf de nodige beroering. Aanvankelijk werd het samenwerken in grotere gebieden afgeblazen, omdat forensische artsen moeite hadden met de langere rijtijden. Ook waren er zorgen over de elektronische patiëntendossiers van de vijf GGD's, die niet goed op elkaar aansloten. Vervolgens vielen er meer gaten in de roosters omdat een aantal freelance artsen weigerde nieuwe contracten te tekenen.

Inmiddels zijn er grotere werkgebieden. Zo zijn Gelderland-Midden (Arnhem, Ede) en Gelderland-Zuid (Nijmegen) samen gegaan. Voor het totale werkgebied zijn daardoor acht artsen beschikbaar. De helft van die artsen is zzp'er. Dat kost veel geld, stelt Bril. "We huren bijvoorbeeld een arts in uit het ziekenhuis voor een dag in de week. Sommigen vragen de hoofdprijs. En dat doen we niet. Dan wordt de kloof met artsen in vaste dienst veel te groot."

Artsen in vaste dienst en ingehuurde artsen krijgen inmiddels dezelfde vergoeding als ze opgeroepen worden. Een verschil zit in de gevraagde garantie-uren, legt Bril uit. "Als een ingehuurde arts geen inzet heeft dan heeft hij of zij ook geen inkomsten. Een arts in vast dienst heeft gewoon salaris. Om de ingehuurde artsen tegemoet te komen zijn er garanties gegeven. Dat betekent dat een arts zonder inzet toch een vergoeding krijgt. Maar wel beperkt. Je kunt niet slapend rijk worden. De GGD is een publieke organisatie . Ik wil de belastingbetaler recht in de ogen kunnen kijken."

Oud-recherchechef

Bril is oud-recherchechef, en leidde ooit onder meer het onderzoek naar de moord op oud-minister Els Borst. Als geen ander weet hij hoe cruciaal de rol van een forensische arts op de plek van een misdrijf kan zijn. Samen met de forensische rechercheur gaat hij op zoek naar sporen. De arts aan het lichaam en de rechercheur er omheen. Een goede nauwkeurige beschrijving van het letsel biedt de politie en justitie inzicht (en bewijs) hoe het slachtoffer met geweld van het leven is beroofd.

Behalve lijkschouwing draagt de forensische geneeskunde ook zorg voor de medische gezondheid van arrestanten. Om de weinige artsen te ontlasten zijn bij wijze van proef verpleegkundigen ingezet. Als iemand die is ingesloten zich niet lekker voelt, kunnen zij de gezondheidssituatie beoordelen. Datzelfde geldt voor het afnemen van bloed. Voor lichtere taken zijn doktersassistenten. De proef met het inzetten van verpleegkundigen en doktersassistenten in het cellencomplex van het Arnhemse politiebureau is zo geslaagd dat de werkwijze wordt uitgebreid naar geheel Oost-Nederland, zegt Bril.

Blijft de politie klant ?

Maar of de politie klant blijft is nog maar de vraag. Voor de geleverde diensten wordt de rekening gepresenteerd aan de gemeente (lijkschouwing) en aan de politie of justitie voor andere zaken. "Maar als zij onvoldoende budget hebben kunnen zij onze tarieven niet betalen. Niet alle forensische geneeskunde is een wettelijke taak voor de GGD. Maar het lijkt mij het beste dat de GGD deze taken, als gemeentelijk gezondheidsdienst en publieke organisatie, voor de gemeente of Rijksoverheid uitvoert. Bij een commerciële zorgverlener is dat toch anders. De politie gaat nu met ons een aanbestedingstraject in en vraagt: 'Kan de arrestantenzorg niet goedkoper?' Wij hebben gezegd, en dat mag je gerust weten, als het gaat om 'zo goedkoop mogelijk', dan doen wij niet meer mee."

Volgens Bril moet er daarnaast in de opleiding veel veranderen en moeten studenten geneeskunde veel meer warm worden gemaakt voor het vak van forensische arts, bijvoorbeeld door tijdens de opleiding eerder te kiezen. "Het is niet alleen een zinvol, maar ook hartstikke spannend vak in hele belangrijke zaken. Denk maar aan CSI"