Krijgt Rotterdam z'n singels terug?

Rotterdam wil een onderzoek naar de terugkeer van de singels in het centrum van de stad. Het zou de stad mooier maken én weerbaarder tegen klimaatverandering. Maar er zijn ook nadelen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Je kunt het je nauwelijks voorstellen als je nu over de Goudsesingel loopt. Drukke rijbanen, trams ertussendoor, een ventweg met twee volle parkeerstroken: hier regeren asfalt en blik.

Maar 150 jaar geleden was de Goudsesingel een échte singel. En als het aan Marike Abrahamse ligt, komt die singel terug. "We hebben ruimte voor waterberging nodig in het kader van klimaatadaptatie", zegt het VVD-raadslid. "Daar zouden singels in het centrum enorm bij helpen. Maar het zou de stad ook een stuk minder grijs maken, een fijnere plek om te zijn."

Deze week, bij de behandeling van de plannen om Rotterdam weerbaarder te maken tegen klimaatverandering, zal ze hameren op de komst van het onderzoek, dat de coalitie vorig jaar al beloofde.

'De eischen van het verkeer'

De Goudsesingel werd aan het eind van de 19e eeuw in meerdere fases gedempt. 'Opgeofferd aan de eischen van het verkeer', schreef het Rotterdams Nieuwsblad er destijds over. Al vond men het geen al te zwaar offer, leren artikelen uit die tijd. 'Met dit dempingswerk wordt weinig fraais prijs gegeven. Integendeel, het uiterlijk onzer stad kan er slechts bij winnen', schreef de krant. Een paar decennia later gebeurde hetzelfde met onder meer de Coolsingel, de Blaak en de Schiekade.

De Schiekade werd na het bombardement gedempt met puin van vernietigde gebouwen in de stad.

Niet genoeg

Maar de tijden zijn veranderd. Rotterdam wil nu juist mínder ruimte voor autoverkeer in de stad. Tegelijk moet veel worden geïnvesteerd in het kader van klimaatadaptatie: Rotterdam zal steeds vaker te maken krijgen met extreme regenval en is daar nu niet klaar voor.

Daarom wil de coalitie onder meer 20 hectare extra groen aanleggen in de stad. "Maar dat is niet genoeg", zegt Abrahamse. "We moeten echt voor meer ruimte voor waterberging zorgen. Anders staat de stad straks regelmatig blank."

Voor de terugkeer van singels zal de stad wel flink moeten betalen. Utrecht herstelde de afgelopen jaren een ooit gedempte singel in het centrum. Kosten: 65 miljoen euro. En dat was nog voor de prijsexplosie van de afgelopen twee jaar. Abrahamse: "We willen een goed onderzoek, om precies te weten waar we het in Rotterdam over zouden hebben. Ja, het gaat geld kosten. Maar als we niet genoeg doen om klimaatadaptiever te worden, gaat ons dat in de toekomst óók heel veel geld kosten."

Gevolgen voor het verkeer

Het onderzoek zal ook moeten uitwijzen wat de gevolgen voor het verkeer zijn. Want hoewel de coalitie het autoverkeer in de stad wil terugdringen, wil met name de VVD dat de stad tegelijk wél begaanbaar blijft voor auto's. 'De auto is en blijft een belangrijke manier om in de stad van A naar B te komen', schreef de partij vorig jaar nog in het verkiezingsprogramma.

De Goudsesingel. Foto: AD

De Goudsesingel en de Blaak werden er nota bene genoemd als straten waar geen rijbanen mogen verdwijnen: 'Deze doorgaande wegen behouden we om het stadsverkeer goed en veilig af te wikkelen met een snelheid van 50 kilometer per uur'.

Mogelijk kan dat samengaan, zegt Abrahamse daarover. "De Goudsesingel is bijvoorbeeld heel breed. Daar is echt ruimte voor rijbanen én water. We moeten ook niet alle singels heropenen, het hoeft geen tweede Amsterdam te worden. En we moeten het ook pas doen als de alternatieven voor de auto in de stad beter zijn." Voor de plekken waar heropening geen optie blijkt, pleit Abrahamse voor de 'singel 2.0': waterberging onder de grond, en erboven meer groen en fonteinen. "Dat kan een mooi alternatief zijn."