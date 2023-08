Els verzamelde 3500 Barbie-poppen op haar zolder

Als kind speelde Els (75) uit Waddinxveen nooit met Barbies, want die waren er toen nog niet. Dat gemis compenseert ze nu met 3500 exemplaren en duizenden bijpassende accessoires van de beroemdste speelgoedpop ter wereld. Allemaal op de zolder van haar woning.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Gouda. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik denk dat ik in Nederland de grootste Barbieverzameling heb", zegt Els Schouten vol trots over haar eigen Barbiemuseum. "Alleen die van de Duitse Bettina Dorfmann, die ik ook heb ontmoet, is wereldwijd met 15.000 poppen veel groter."

Wie de woonkamer in haar huis langs de Gouwe binnenstapt ziet overigens geen enkel spoor van Barbie. Op de uitgebouwde bovenverdieping is dat beeld compleet anders. Smalle looppaden voeren bezoekers op afspraak langs talrijke uitstallingen boordevol Barbies met bijpassende modieuze mini-garderobes en accessoires in allerlei leef- en werkomstandigheden.

"Dat is ook de wereld van de altijd vriendelijk lachende Barbie die met haar roze lippen en eigen stijl altijd iemand anders is en toch ook altijd dezelfde. Het ontbreekt haar echt aan niets", legt een in fuchsia roze gestoken Els uit over de eeuwige twintiger.

Aanvankelijk waren antieke poppen een hobby van Els. "In de jaren zeventig zag ik bij het weer eens kopen van zo'n pop een mooie verzameling Barbies. Ik dacht toen die speelgoedpoppen er eventjes bij te nemen, want ze waren wel goedkoper dan de antieke exemplaren. Die verzamelwoede van Barbies is daarna dus bij mij uit de hand gelopen."

Verschillende Barbies

Barbie kent vele gedaantes, is actief in meer dan tweehonderd beroepen die meisjes ook kunnen hebben en heeft inmiddels een realistischer vrouwenlichaam dan vroeger: minder make-up, kleinere borsten en een wat bredere taille. De plastic pop van 29 centimeter werd op 9 maart 1959 in Amerika op de wereld gezet en kwam in 1964 naar ons land.

Els wijst erop dat Barbie is ontstaan als modepopje met een eigen pinkkleur en stijl voor tieners. Nu spelen er jonge kinderen mee als alternatief voor de gewone baby- en kinderpop. Later is daar ook een verzamelwereld voor Barbies bijgekomen.

"Jonge meisjes kijken bij het spelen heel anders naar de verhoudingen van Barbie dan volwassenen", weet Els. "Die hebben het over haar oppervlakkigheid en het versimpelde man- en vrouwbeeld, terwijl het voor kinderen een fantasiewereld is. De kritiek vind ik daarom niet terecht."

Voor ieder kind is er volgens haar een Barbie om dromen mee uit te beelden. "Er zijn ook andere lichaamstypes in verschillende huidskleuren, poppen in een rolstoel en met protheses. De Barbie met een hand in gebarentaal helpt jonge meisjes nieuwe talen te leren."

- Foto: Sandra Zeilstra

Het verschil met andere verzamelaars dan Els is de breedte van haar collectie. "Omdat bij Barbie allemaal verhalen horen, ben ik breder gaan kijken naar thema's. Gaat Barbie naar school, dan horen daar schoolspullen bij en als ze met een sportwagen weggaat, moet die ook bij haar staan."

Ze vertelt verder: "Bij mij gaat het niet alleen om de poppen in alle soorten en maten, maar ook om alle bijpassende accessoires. En je ziet de geschiedenis van Barbie die aan alle modetrends meedoet, haar kledingstijl door de jaren heen en beautylooks."

Uiteraard heeft Els ook gekeken naar de nieuwe bioscoopfilm en wereldwijde kaskraker over Barbie in de echte wereld. "Bijzonder plezierig om naar te kijken, maar het is duidelijk geen kinderfilm", vindt ze. "De grapjes en de kleding zijn uit de jaren zestig. Die ken je als kind ook niet."

De Waddinxveense exposeerde delen van haar verzameling, die ze nog altijd verder aan het uitbreiden is, eerder al in diverse musea. "Met mijn Barbies kan ik op veel onderwerpen inspelen en ook het educatieve karakter ervan ondersteunen."

En hoe nu verder? "Mijn verzameling blijft zolang ik leef intact", aldus Els die nog wel droomt over een landelijk Barbiemuseum. "Er valt bij mij hooguit te denken aan een museum dat de hele collectie zou willen overnemen. Dus geen items voor particuliere verzamelaars."