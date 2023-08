Lego gaat blokjes met braille verkopen

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat ziet de familie van de blinde zevenjarige Oliva ook, zegt haar moeder tegen Britse krant The Guardian. Het meisje verloor haar zicht door een hersentumor toen ze nog geen twee jaar oud was. "Ik kan nu met mijn zusje spelen" zegt Oliva. Het is zelfs zo'n groot succes, dat de hele familie nu braille leert via de Legoblokjes.