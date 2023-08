Cultuursector krijgt een zwaar 'ravijnjaar' in 2026

Jeroen Bartelse, co-voorzitter van belangenorganisatie Kunsten'92, deed in zijn aftrap van de discussie in de Amsterdamse poptempel drie oproepen om dit dreigingsbeeld te bezweren.

Er zat een feestelijk tintje aan het Paradisodebat dat zondagmiddag plaatsvond: het is al het twintigste jaar op rij dat aan het begin van het culturele seizoen wordt vooruitgekeken naar de toekomst. Die roept nu bepaald geen hoerastemming op. Zoals Jeroen Bartelse, co-voorzitter van belangenorganisatie Kunsten'92, het in zijn aftrap van de discussie in de Amsterdamse poptempel zei: "Het economische weerbericht staat op onweer."

De coronacrisis is weliswaar overleefd, maar de cultuursector heeft het nog zwaar. Veel instellingen hebben moeten interen op hun reserves. Vooral de kleinere hebben geen vet op de botten meer, waardoor ze nieuwe tegenvallers niet meer kunnen opvangen. Die komen er waarschijnlijk wel aan.

Dringendste kwestie: bij de gemeenten en provincies dreigt dankzij een andere wijze van financiering door het Rijk een 'ravijnjaar': een tekort in 2026 van enkele miljarden. Dat is potentieel gevaarlijk: meer dan 60 procent van de overheidsinvesteringen in cultuur is afkomstig van gemeenten en provincies.

Ter bezwering van dit dreigingsbeeld deed Bartelse drie oproepen. Hij wil dat gemeenten en provincies wettelijk worden verplicht om garant te staan voor het cultuuraanbod, zodat daarop niet zomaar kan worden bezuinigd. Hij kreeg tijdens het debat bijval van de CDA'er Peter Drenth, cultuur-gedeputeerde van de provincie Gelderland. Wettelijke verankering van de cultuurtaak is volgens hem goed om "vast te leggen dat het leven meer is dan een stapel stenen waarin je woont en een baan waar je geld mee krijgt. Wij hebben ook verbreding en verdieping nodig en daar hoort cultuur, erfgoed en sport bij."

Maar Drenth verwacht niet dat door zo'n wet gemeenten en provincies zullen afzien van bezuinigingen op cultuur. Ook bestuurskundige Martijn van der Steen is sceptisch. Kunsten'92 zou volgens hem beter het vizier kunnen richten op iets anders. "Je moet lobbyen op de financiering. Er moet gewoon meer geld naar cultuur."

De tweede oproep van Bartelse: schrap de bureaucratie. Volgens hem wordt er, 'voorzichtig gerekend', 100 miljoen euro uitgegeven aan het om de zoveel jaar plannen schrijven om subsidie te kunnen verkrijgen en de controle daarop door of namens de overheid.

Van der Steen stelde onomwonden dat dit 'hiërarchische model' van tafel moet. Wat volgens hem veel meer resultaat oplevert: "Dat je je met elkaar verantwoordelijk gaat voelen voor een bepaald maatschappelijk vraagstuk. Dat een gemeente niet zegt: wij geven jullie geld en nu gaan jullie doen wat ik zeg."

Hij wees daarbij op initiatieven die eerder tijdens het debat aan bod waren gekomen. Zo vertelde Hans Biesheuvel, medeoprichter van de ondernemersorganisatie ONL, dat het bedrijfsleven een idee financiert van (het door de gemeente gesubsidieerde) cultuurcomplex Amare in Den Haag. Dankzij die bijstand is er nu het inclusieve 'Open Amare', een kans voor alle inwoners van de stad om zich gratis creatief te kunnen uiten. Biesheuvel: "Het bedrijfsleven betaalt het en voelt zich daardoor verbonden aan die maatschappelijke opgave. Je ziet dat het kan."

Zijn pleidooi sloot mooi aan bij de derde oproep die Bartelse had gedaan: gooi de ramen in de cultuursector open. Dat kon echter niet iedereen in Paradiso bekoren. Toen ondernemersvoorman Biesheuvel plaatsnam aan de debattafel - op uitnodiging van medeorganisator Kunsten '92 - vroeg kunstenaar Tinkebell (Katinka Simonse) zich hardop af waarom hij mocht meepraten. Misschien een teken dat verandering al gaande is: haar klacht kreeg geen bijval.