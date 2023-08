Angel uit Waalre maakte de babykamer voor Serena Williams

De pas geboren tweede dochter van Serena Williams slaapt in een babykamer uit Brabant. De Amerikaanse toptennisster raakte in Den Bosch verliefd op het ontwerp van het Waalrese bedrijf By Selina. Eigenaresse Angel reisde met haar team naar Florida om de kamer in te richten. 'Zoiets gebeurt misschien maar één keer in mijn leven.'

De eigenaresse van By Selina, vernoemd naar haar nichtje en petekind, weet niet wat ze ziet als ze zo'n twee maanden geleden haar bedrijfsaccount op Instagram bekijkt, terwijl ze in bed nog wakker ligt te worden. "Een privébericht van Serena Williams!" zegt Angel. "Of we contact konden hebben over onze collectie, die ze had gezien."

Dat kan niet waar zijn, denkt ze. "Vast een fanaccount of zoiets." Dus gaat ze op onderzoek uit en ziet tot haar verbazing dat er foto's op haar account zijn geliket door de voormalige toptennisster. "Onze koningsblauwe kinderkamer onder andere."

En die staat bij babywinkel Poppedoll in Den Bosch in de showroom. "Dus ik bellen. 'Of Serena Williams in de winkel was geweest?' De verkoopster herinnerde zich wel een groep mensen die binnen waren geweest, maar ze had de tennisster niet herkend." Williams bleek een paar dagen in Nederland te zijn om de rentree van haar zus Venus bij te wonen in Rosmalen en wel degelijk de winkel te hebben bezocht. Omdat de verkopers van de kamerafdeling niet aanwezig waren, kwam het niet tot een verkoop.

Lang verhaal kort: Williams wilde nog wel een keer naar Den Bosch komen om haar wensen te bespreken. "Ik wist natuurlijk niet wat ze wilde en of er vragen zouden komen waar ik geen antwoord op wist. Dus was mijn schoonzus erbij, mijn broer, die de technische details kon beantwoorden stond stand-by en de eigenaresse van Poppedoll natuurlijk ook."

Via Instagram meldt ze een half uurtje verlaat te zijn ('fashionably late', lacht Angel). Maar dan staat ze toch oog in oog met de wereldster. "Supervriendelijk was ze! We schudden elkaar de hand en wat natuurlijk meteen opviel was haar buik. Ze bleek al in de zevende maand te zitten."

Rijkelijk laat voor een babykamer, schiet meteen door Angels hoofd. Want die produceren ze helemaal zelf en de levertijd is meestal twaalf tot zestien weken. "Maar ik wist meteen: we moeten hoe dan ook zorgen dat het goed komt."

'I love it, all of it'

Williams bleek verliefd te zijn op de koningsblauwe kinderkamer. 'I love it, all of it', zei ze tegen Angel. "Ze wist alleen nog niet wat het geslacht van de baby zou worden. Ik had allerlei kleurstalen bij me, ook voor de nieuwste collectie. En daartussen zat een diep bordeauxrode kleur. Heel apart. En uniek, die heb ik nog nooit in een kinderkamer gezien." Williams koos die kleur, alle wensen werden genoteerd en de opdracht was een feit.

De speciaal voor Serena Williams gemaakte kinderkamer in het huis van de tennisster in Florida. Foto: Eigen foto

Angel ging met de hele familie aan de slag. "We hebben dag en nacht gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Want het moest ook verscheept worden en dat duurt twee weken. En de Amerikaanse douane is heel streng, we hebben heel veel documenten moeten aanleveren."

Terwijl Angel op 4 augustus met een team naar Florida vloog om de kamer ter plekke in elkaar te zetten, hield de douane de palletkist tien dagen langer vast. "Voor ons geen probleem, ik had er wat dagen aan vastgeplakt, maar Mark, van Poppedoll, moest even gaan bijboeken."

'Geen schroefje teveel of te weinig'

Uiteindelijk gaf de douane de zending vrij en konden de Brabanders gaan uitpakken en monteren. "Het was bloedheet, dat zijn wij helemaal niet gewend. Het liep in stralen over mijn rug", zegt Angel. "Maar Serena's team was geweldig: ze hielpen mee waar ze konden, boden constant drinken aan en zorgden dat wij ons werk konden doen. Serena kwam er zelf ook regelmatig bij zitten om te kijken."

Henny, medewerkster van By Selina, legt in Florida de laatste hand aan de kinderkamer. Foto: Eigen foto

Dolgelukkig met het eindresultaat ('alles paste, we hadden geen schroef te veel of te weinig') kunnen ze na een dag keihard werken Williams de babykamer laten zien. "Ze was er echt even stil van en vond het prachtig. 'Dit wil ik ook voor mezelf', lachte ze."

Na wat foto's en een knuffel vertrok team-Angel enkele dagen later naar Nederland en was het wachten op de geboorte. "Uit respect voor haar en haar privacy hebben we gewacht om met ons verhaal naar buiten te komen tot zij was bevallen en het nieuws zelf als eerste kon vertellen."

Vorige week dinsdag was het zover. Serena en haar echtgenoot, Reddit-oprichter Alexis Ohanian, maakten bekend dat hun tweede dochter was geboren. Inmiddels is haar naam ook bekend: Adira River Ohanian. En nu Williams zelf ook haar babykamer heeft geshowd op sociale media, mag het nieuws van Angel en haar bedrijf By Selina eindelijk naar buiten. "We zijn supertrots, dit is de kroon op ons werk!"