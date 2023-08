Lotte ging van zesjes naar succesvol studiekanaal op TikTok

Lotte Witké (20) uit Zeist was ooit een 'zesjesleerling' op de middelbare school. Tegenwoordig scoort ze op TikTok als @lotteleert miljoenen views en likes voor haar filmpjes met studie- en huiswerktips. 'Volgers die eindelijk dikke voldoendes halen, dat maakt me blij en soms emotioneel.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wat is het allerbelangrijkste als je goede cijfers wilt halen?

"Overzicht, dat is de gouden tip. Overzicht over wat je die dag moet doen, in die week, je vakken, het (huis)werk. Sommige mensen houden alles spontaan in de gaten, de meesten van ons moeten het op een rijtje zetten. Voor mijn part op post-its, maar als je er duizend hebt, is dat ook niet meer werkbaar. Dus draag ik daarvoor allerlei handigheidjes aan."

En veel samenvattingen maken?

"Dat is wat mij betreft te passief. Je kunt beter de belangrijkste dingen leren en dan opgaven gaan maken. Dat dwingt om actiever te zijn, want je moet dan kennis opdiepen. Dat hoef je niet als je samenvat."

Toch bijzonder. Een pas twintigjarige vrouw die middelbarescholieren en leeftijdgenoten via filmpjes van dertig seconden op TikTok vertelt hoe ze beter kunnen studeren, en daar geld mee verdient waar ze deels haar studie van bekostigt. En nu heeft ze een boek geschreven met tips over zaken als motivatie, de kunst van het plannen, mentale gezondheid en de verschillende leermethodes. Titel: Nooit meer een onvoldoende.

School als verplichte bijzaak

Lotte mag op de basisschool een klas overslaan, maar het vervolg op het Openbaar Lyceum Zeist is aanvankelijk minder glorieus. "Ik was een zesjesleerling, erg gemiddeld. School was een verplichte bijzaak geworden. Dansen, hockey en mijn vriendinnen vond ik veel belangrijker."

Maar in de zomervakantie tussen vwo 4 en 5 ziet ze het licht. "Ik kocht nieuwe schoolspullen en bedacht dat het zonde was om die niet goed te gebruiken. Dus zocht ik uit hoe je cum laude kan slagen. Waarom? Ik had opeens de toekomst in het vizier. Geen idee wat ik precies wilde gaan doen, maar met hoge cijfers slagen was sowieso een pre."

Aardiger voor de docenten

Vanaf het begin van dat jaar pakt ze het anders aan. Ze maakt een planning, doet al het huiswerk, is actiever in de lessen en aardiger voor de docenten. "Het lukte verrassend snel om betere cijfers te halen. Die gaven me een goed gevoel en de motivatie om zo door te gaan. Studiebol? Ach, dat anderen met een scheve blik naar me keken, dat maakte me niks uit."

Boven haar fysieke bureau en op het bureaublad van haar laptop is vanaf dat moment altijd zichtbaar wat ze wil: het liefst een droombaan in de luchtvaart, maar in ieder geval door hard werken alle opties open houden. "Doel en motivatie waren terug. Tegelijkertijd onderzocht ik hoe je beter kunt leren, keek filmpjes daarover en probeerde nieuwe dingen uit."

Door corona doet ze geen eindexamen, maar ze slaagt uiteindelijk wel cum laude, met net iets meer dan de benodigde 8 gemiddeld.

Wanneer werd je tiktokker?

"Herfst 2021, in het begin van mijn tweede jaar van mijn studie econometrie. Voor de studie zouden we ons met influencers bezighouden, maar dat ging niet door. Maar het was me wel duidelijk dat je met de juiste invalshoek en aanpak snel groot kan worden op TikTok. Ik wist dat nog niemand zich met studietips bezighield, dus ben ik met @lotteleert begonnen. Het eerste filmpje? Dat ging over de voordelen van alles in één map bewaren in plaats van in talloze schriftjes. Ik had al snel duizenden views en leuke reacties. Een dag later schoten mijn leertips naar de 100.000. Dat stimuleerde enorm. Ik ben doorgegaan en de cijfers bleven maar stijgen, tot soms een miljoen views per filmpje."

Wist je hoe je zo'n filmpje voor TikTok moest maken?

"Nee joh, ik deed ook maar wat. In het begin kwam ik zelf nauwelijks in beeld, inmiddels altijd. Ik doe dat best 'natuurlijk', maar ik verspreek me wel vaak. Dan moet het weer over. Als het voor tv was, zou ik eerst naar de logopedist moeten."

Inmiddels heb je 114.000 volgers en bijna 4,5 miljoen likes. Wat maakt jouw aanpak bijzonder?

"Ik kom met originele tips en pak het leuk en luchtig aan. Ik ben geen docent die vertelt hoe iets moet. En ik laat persoonlijke ervaringen zien, daar herkennen kijkers zich in. Ik ben zelf ook van een 6 naar een 8+ gegaan. Inmiddels ben ik het studentenleven ingerold, dus mijn cijfers zijn wat minder. Maar lol hoort er ook bij, al moet het in balans blijven. Ook daarover gaan de filmpjes."

Wel heel vluchtig, dat TikTok.

"Dat zeggen mijn ouders ook. En dat ik zo snel praat. Maar jongeren hebben een korte spanningsboog, dus het moet in dertig seconden, anders zijn ze weg. Kun je nagaan, op school moeten ze vijftig minuten in de les zitten. Het mooie van TikTok is: als je een idee hebt, kun je het filmpje zo maken, voice-over erbij, muziek eronder en online dat ding. Lekker snel."

Waarom maak je die tiktokfilmpjes?

"Ik ben nu de helper die ik graag zelf had willen hebben toen ik jonger was. En dat geeft me voldoening, ook door de reacties die ik krijg: dat ze weer zin hebben om naar school te gaan, of eindelijk dikke voldoendes halen. Ik krijg vijftig reacties per week en ze maken me blij en soms zelfs emotioneel. Dan denk ik: yes, dat heb ik voor elkaar gekregen. Al het andere is bijzaak."

Je post op TikTok en Instagram. Is er verschil?

"Jazeker. TikTok zijn filmpjes van dertig seconden, op Insta kan een langer filmpje, maar ook een foto. Op Insta zijn het vaak geen leertips, maar laat ik daar mijn gewone leven zien."

De volger mag alles weten?

"Nee. Mijn liefdesleven hoeft niet op Insta en als mijn huisdier overlijdt, post ik daar ook niet over. Volgers willen geen verdriet, maar motivatie om te studeren. En daar hoort uitgaan of genieten van de vakantie ook bij."

Kun je nog over straat?

"Ik word heel veel herkend en moet zorgen dat ik er altijd goed uitzie. Dus niet in joggingbroek en het haar in een knot, want ik kan altijd iemand tegenkomen die me herkent. Vooral in het uitgaansleven zijn er vaak geen remmingen. Dan trekken ze aan mijn kleren en willen met me op de foto. Bizar. Zij kennen mij, maar ik heb geen idee wie het is."

Dat lijkt me niet altijd leuk.

"Er zijn momenten dat ik met mijn ziel onder de arm in de trein zit en geen zin heb in contact. Dan doe ik maar een pet op en een zonnebril. Soms lees ik later terug dat iemand me toch heeft gespot. Dan voel ik me bekeken en onzeker. Maar: het hoort erbij. Anders moet ik stoppen als influencer en dat wil ik niet."

Tiktokker Lotte Witké geeft vooral studietips, maar laat ook zien wie ze in het dagelijks leven is. Foto: Lotte Witké

Is Lotte Leert ook een verdienmodel?

"Ja, het is ook een bedrijfje dat geld oplevert. Daar kan ik huur, schoolboeken en boodschappen van betalen, maar geen auto van rijden. Er zijn allerlei merken die graag willen dat ik hun producten gebruik of noem, al moet het vooral niet op reclame lijken. Ze willen de doelgroep bereiken en betalen daarvoor. Dat gaat tegenwoordig via mijn manager. Maar: als het niet bij me past, dan doe ik het niet."

Na een jaar studietips op TikTok krijgt ze ineens een mail van uitgeverij Kosmos. "Zij scouten heel goed wat nieuw is en vroegen of ik een boek wilde schrijven. Ik sprong bijna door het dak. Het is een droom. Nu kan ik met meer rust en gedegen onderbouwing mensen helpen en inspireren. Dat boek is mijn allergrootste beloning en het schrijven ging best snel. Het was een natuurlijk proces. Als ik merkte dat ik tijdens het studeren mijn concentratie kwijt was, ging ik meteen uitzoeken waar dat door kwam, maakte er een filmpje over voor TikTok en schreef een tekst voor het boek."

Voor wie denkt: ik koop het boek en het is gedaan met alle 4en en 5en, heeft Lotte een teleurstellende mededeling: dat is niet per se zo. "Studeren en leren werkt niet voor iedereen hetzelfde. En een onvoldoende is geen ramp. Maar mijn boek staat zo vol met tips hoe je beter kunt leren, dat dit niet vaak meer hoeft voor te komen."

Je bent twintig jaar. Wat geeft jou de positie om anderen te vertellen hoe ze moeten leren?

"Ik doe heel veel vanuit eigen ervaring, maar ik heb ook onderzoek gedaan. Sommige tips die ik geef zijn echt wetenschappelijk onderbouwd. Bij mijn tip om de leerstof zo eenvoudig mogelijk aan iemand te vertellen, val ik bijvoorbeeld terug op de Feynman-techniek. Die zegt dat je iets pas echt goed snapt, als je het kunt uitleggen aan je kleine broertje of oude oma."

Een jonge influencer op TikTok die een boek schrijft. Is dat niet zoiets als Elon Musk die zijn Tesla inruilt voor paard en wagen?

"Nee joh. TikTok en boeken vullen elkaar goed aan. Kijk maar op #booktalk. Die sticker 'bekend van TikTok' op mijn boek helpt. Mijn volgers laten weten dat ze heel benieuwd zijn."

Wat ga je doen als je bent afgestudeerd?

"Dat kan van alles zijn. Econometristen worden vaak data-analisten die programmeringen begrijpen en puzzels oplossen. Wat mij betreft ga ik aan de slag met de flightplans voor Schiphol en koop ik een huis in Amsterdam."

Nooit meer een onvoldoende van Lotte Witké ligt nu in de boekhandel en is ook online verkrijgbaar.

De belangrijkste vijf tips van Lotte

1. Maak voordat de week begint al een planning en zoek alvast uit welke stof er in de les gaat worden besproken.

2. Lees de stof alvast een keertje door voordat het in de les wordt uitgelegd, zo snap je de uitleg waarschijnlijk veel sneller!

3. Houd altijd to-dolijstjes bij van het huis- en leerwerk dat je moet doen. Niets geeft zoveel voldoening als het aftikken van je to do's!

4. Wanneer je gaat leren, probeer de stof dan zo 'makkelijk mogelijk uit te leggen'. Je snapt de stof echt goed als je het op een hele simpele manier kan navertellen.

5. Praat voor (en na) een toets niet te veel over de leerstof. Zet een motiverend muziekje op en vertrouw erop dat je goed genoeg hebt geleerd: lastminute-stress is niet nodig.