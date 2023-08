Succesvolle proef met afgesloten straten rondom scholen

Een straat afsluiten zodat kinderen veilig naar school kunnen? Op verschillende plekken gebeurt het al en levert het goede ervaringen op. Al is het ook wennen: 'Wie denk je dat je bent, de burgemeester of zo?', kreeg ik te horen.'

Om een eind te maken aan de verkeersoverlast voor basisschool IKC Kethel in Schiedam, is het verboden om tussen 07.45 en 8.30 uur de Vlaardingseweg - die grenst aan het schoolplein - in te rijden. En dat werkt. Nou ja, meestal. Af en toe negeert een voorbijganger het verkeersbord. Of een ouder die toch nog een kind voor de deur van de Schiedamse basisschool dropt.

Toch is het opvallend rustig om 14.00 uur als de school uitgaat. Voor het hek staat een dertigtal fietsen, een handvol bakfietsen en twee felgekleurde stints van de BSO. Maar, wijst vader Sander Zuurbier naar de kruising 30 meter verderop, dáár is het niet zo rustig. Tien auto's staan met twee wielen op de stoep en twee wielen op de weg geparkeerd. Een vrachtwagen wurmt zich over het strookje asfalt dat overblijft. Tussen al dat blik zoekt een meisje op de fiets haar weg naar huis.

Dertig meter verderop staan auto's wél op de stoepen geparkeerd, wat alsnog gevaarlijke situaties oplevert. Foto: Roel Dijkstra

Ja, voor het schoolplein is het rustiger geworden, maar het probleem verplaatst zich, zucht ook voormalig schooldirecteur Arnout-Jan van der Meer die vijf jaar geleden zorgde voor de wegafsluiting. "Het probleem is dat ouders gewoon zo dicht mogelijk bij de school willen parkeren."

Einde aan de chaos

De gemeente Rotterdam wil een eind maken aan de verkeerschaos rondom scholen. Een van de mogelijkheden is het afsluiten van schoolstraten tijdens het in- en uitgaan van de school, zoals in Schiedam. Een eerder experiment bij basisschool De Bergse Zonnebloem leverde ook nadelen op.

Net als in Schiedam lieten ouders de auto niet massaal staan, maar zorgden zij elders voor parkeerproblemen, constateerde de gemeente. Die stelt dat de proef is mislukt. Waarom brengen ouders massaal hun kind met de auto naar school en wat kunnen scholen doen om dat te voorkomen?

Enthousiast over proef

Allereerst dat experiment in Hillegersberg. Directrice Ellen Dijkstra van De Bergse Zonnebloem is juist wél enthousiast over de proef bij haar school. Weg waren de auto's die dubbel geparkeerd op kinderen stonden te wachten, of de ouders die snel, snel voorbij reden en hun kinderen pal voor de school uit de auto zetten. Op de toch al drukke weg. "Eigenlijk was het heel succesvol", zegt ze. 's Ochtends sleepten aan beide kanten van de weg een verkeersregelaar een rood-wit geblokt hek de straat op waar ze vervolgens achter bleven staan om de weg te blokkeren.

Het afsluiten van de schoolstraat is een Belgisch idee, weet Dijkstra. Maar daar vermeden ouders de straat nadat er een verkeersbord werd geplaatst. "Hier is de mentaliteit toch meer; Hoezo? Ik rij gewoon door." Die verkeersregelaars zijn dan ook hard nodig. "En dat maakt het ook een kostbare maatregel", zegt Dijkstra.

Dat bevestigt de gemeente. "Overal verkeersregelaars neerzetten, daar is geen budget voor. We hebben meer dan 200 basisscholen in Rotterdam", zegt een woordvoerder. Dat auto's zorgden voor gevaarlijke situaties verder weg, heeft Dijkstra niet zo ervaren.

'Het werkt niet'

Nu het hek en de verkeersregelaars weg zijn, hangt er een bord aan de Elektroweg: 'Graag een andere route gebruiken tijdens de schooltijden'. "Het werkt niet", zegt Dijkstra.

Gemiddeld wonen kinderen tussen de 3 en 6 minuten lopen van school af, zegt woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Dan is het helemaal niet nodig om met de auto te gaan. Toch gebeurt dat nog veel te vaak. En al die auto's zorgen voor gevaarlijke situaties voor de kinderen die wél komen lopen of fietsen.

"Ouders vinden dat soms zó onveilig dat dat de reden is dat ze vervolgens ook hun kind met de auto brengen", zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Een vicieuze cirkel. Hoe doorbreek je die?

Dat is ingewikkeld, zegt Stomphorst. VVN houdt al sinds 1989 campagnes om fietsen en wandelen naar school te stimuleren. Maar ondanks alle aandacht, is het probleem niet verminderd, geeft hij toe. "Het gaat om gewoontes, die doorbreek je niet zo gauw. Ouders droppen onderweg naar hun werk even de kinderen op school." Dat autogebruik is heel hardnekkig, zegt ook Tertoolen. Al is er best een grote groep ouders die te overtuigen is tóch de auto te laten staan.

Lopende of fietsende bus

Richt je als school op hen, adviseert de verkeerspsycholoog. Bijvoorbeeld door ouders aan te spreken in nieuwsbrieven. "Natuurlijk zijn er altijd een aantal die denken: 'Bekijk het maar'. Gelukkig zijn veel ouders wel van goede wil."

Praktische hulp is ook welkom. Bijvoorbeeld in de vorm van een 'lopende bus' of een 'fietsende bus'. Ouders die 's ochtends wel de tijd hebben kunnen een groep kinderen in een treintje wandelend of fietsend naar school begeleiden. "Dat werkt vaak goed." Of het uitdelen van 'nepbekeuringen' aan dubbel geparkeerde ouders om hen te wijzen op hun gedrag. En VVN kan verkeersouders inzetten.

Uiterst middel

Het afsluiten van een straat is een uiterst middel als niets anders meer werkt, zegt Stomphorst. Makkelijk is dat niet. Bij VVN horen ze regelmatig over ouders die uitgescholden worden als ze als verkeersregelaar bij zo'n afsluiting staan.

Om te voorkomen dat het probleem zich verplaatst, moet er vlak bij de school een parkeerterrein zijn. "En een kiss & ride voor ouders die echt geen meter willen lopen", zegt Tertoolen. Daarnaast is het wennen. "In het begin reageren ouders vaak; 'ik bepaal zelf wel wanneer ik in de auto stap en waar ik parkeer'."

De eerste weken na de straatafsluiting in Schiedam stond directeur Van der Meer voor het hek. Tientallen automobilisten die toch doorreden, sprak hij aan. 'Sorry, niet gezien', kreeg hij te horen. Maar ook: 'Wie denk je dat je bent, de burgemeester of zo?' Toch vindt hij de maatregel geslaagd. Ook moeder Kaylee van Gemerderen is er blij mee. "Het is heel veilig." Ooit reed ze zelf - per ongeluk- toch de straat in. "Zó, dat heb ik toen wel gehoord van andere ouders. Het werkt echt goed."

Het verkeersbord op de Elektroweg dat ervoor moet zorgen dat ouders tijdens het halen en brengen van hun kind, niet de straat van de school in rijden. Foto: De Bergse Zonnebloem