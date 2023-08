In Turkmenistan is internet een zwart gat waar niets uitkomt

Turkmenistan is sinds deze maand online vrijwel afgesloten van de buitenwereld. Nu ook de laatste berichtenapp is geblokkeerd, ontstaat er een informatievacuüm.

Het was al geen sinecure om aan onafhankelijke informatie te komen in Turkmenistan, maar in het Centraal-Aziatische land is het informatievacuüm nu groter dan ooit. Begin augustus besloot de regering in de hoofdstad Asjchabad om de laatst werkende onlineberichtenservice, IMO, uit de lucht te halen. Eerder blokkeerden de autoriteiten al andere berichtenapps en sociale media, zoals WhatsApp, Signal, Viber, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube.

Turkmenistan is een van de meest gesloten en geïsoleerde landen ter wereld. Naast sociale media en berichtenapps zijn in het autocratische land ook alle buitenlandse bronnen van informatie ontoegankelijk. Op de jaarlijkse persvrijheidsindex van Reporters Without Borders staat het land dan ook op plek 176 van de 180. Volgens de ngo komt nieuws in Turkmenistan 'louter neer op een lofzang op het regime'.

De regering staat erom bekend dat ze extreme maatregelen neemt om de informatiestroom van en naar het land te beheersen. Alle media staan onder strenge controle van de staat, en het komt regelmatig voor dat iemand die naar het buitenland wil reizen uit het vliegtuig wordt geplukt, ook al heeft hij een geldig visum en ticket. De blokkering van de berichtenservice IMO sluit daar naadloos bij aan. Turkmenen die op zoek zijn naar onafhankelijke informatie hebben inmiddels vrijwel geen opties meer.

VPN is strafbaar

Wie het aandurft, kan met een VPN-verbinding (virtual private network) nog wel toegang krijgen tot buitenlandse informatiebronnen, maar het gebruik ervan is strafbaar. Het Amerikaanse RFE/RL meldde twee jaar geleden dat Turkmenen die een internetverbinding aanvroegen ten overstaan van een ambtenaar op de Koran moesten zweren dat ze geen VPN zouden installeren of gebruiken. Wie desondanks daarmee het vrije web opgaat, riskeert een hoge boete of celstraf.

Bovendien moet de Turkmeense internetgebruiker geduldig zijn. Om het gebruik van het web verder te ontmoedigen, houden de autoriteiten de internetsnelheid extreem laag. De Britse website cable.co.uk concludeerde dat Turkmenistan ook dit jaar weer een van de traagste internetsnelheden ter wereld heeft. Met een gemiddelde downloadsnelheid van 4,5 megabyte per seconde behoort het land tot de vijftien slechtst scorende landen. Ter vergelijking: Nederland heeft een gemiddelde van 142,5 MB per seconde. Het downloaden van een film duurt in Turkmenistan dus bijna 32 keer zo lang als bij ons.

Het lijkt uitgesloten dat er binnenkort enige verlichting komt van de censuur in Turkmenistan. Begin vorig jaar gaf ex-president Gurbanguly Berdimuhamedow - die in maart vorig jaar het stokje overdroeg aan zijn zoon Serdar - het ministerie van veiligheid nog opdracht het internet verder te beteugelen. De veiligheidsdiensten moeten zich richten op Turkmenen die berichten verspreiden die "terrorisme, extremisme, ultranationalisme en andere illegale activiteiten propageren". En lokale bloggers moeten de nadruk leggen op de promotie van Turkmenistan als 'blije en welvarende' natie, zoals op de parade ter paard ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Turkmeense stad Arkadag in juni.