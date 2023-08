Boer wijst naar voerfabrikant voor te kleine biggen

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Bij de opfok van biggen speelt voer een belangrijke rol, met name tijdens het zogeheten spenen. Daarbij de dieren de overstap maken van moedermelk naar vast voer. Oude Lenferink maakte gebruik van het biggenvoer van Booijink uit Raalte. Medio 2019 bleven veel biggen echter achter in de verwachte groei. De beschuldigende vinger werd richting het familiebedrijf gewezen. Booijink had volgens de Twentse varkensfokker een 'wanprestatie' geleverd. Gevolg: de betalingen werden stopgezet.

Die conclusie was volgens rechter Ulbe van Houten desondanks veel te kort door te bocht. Van een onderzoek door een onafhankelijke partij was bovendien geen sprake. Ook het feit dat Booijink 25.000 euro in mindering bracht op de nog te betalen facturen, mocht niet worden gezien als het erkennen dat het voer ondeugdelijk was. Het was een gebaar van Booijink om de relatie met de klant zo goed mogelijk te houden.