Maartje kreeg de meest bizarre vragen op hospiteeravonden

'Wil jij even op tafel gaan staan en je voorstellen?' 'Met welk stuk fruit identificeer jij jezelf?' Voor veel studenten zijn hospiteeravonden met hun toekomstige huisgenoten de enige manier om aan een kamer te komen. Maartje (20) heeft al twaalf keer dit soort ongemakkelijke vragen beantwoord.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De meest bizarre vraag die ze ooit kreeg - van de studenten waarbij ze op hospiteeravond kwam? "Stel je dat met ons allemaal op een boot zou zitten, en die boot zinkt. Je hebt maar één reddingsboei om weg te geven. Welke huisgenoot zou je redden?" Huvenaars wordt er nog ongemakkelijk van. "Volgens mij heb ik de jongen genoemd die het meest aan het woord was. Ik heb maar gezegd dat ik wat later was en de introductiepraatjes had gemist."

In een stad met zulke hoge kamertekorten als in Utrecht (de stad komt 5300 studentenwoningen te kort) is het voor velen de norm: hospiteeravond na hospiteeravond, soms zelfs tientallen keren op rij. Wie het meest in de smaak valt na zo'n 'auditie' - vaak nemen studenten het op tegen enkele of zelfs tientallen andere geïnteresseerden - mag de kamer huren. Ook studenten die inschrijven bij huisvester SSH krijgen - als ze de inschrijftijd van twee tot drie jaar hebben overbrugd - meestal te maken hospiteeravonden. Bij Huvenaars was het deze week na twaalf keer hospiteren raak - ze verhuist binnenkort naar een SSH-pand in Zeist.

'Wel tokkie hoor'

Maar niet zonder een boekje open te doen over absurde vragen die ze kreeg. "Een paar voorbeelden: 'Wat voor verkeersbord zou je zijn?', 'Met welk stuk fruit identificeer jij je?"', zegt Huvenaars. "Ik doe stand-up comedy, dus kreeg geregeld de vraag of ik op commando een grap kon maken. Laatst kreeg ik een opmerking over mijn deels opgeschoren haar. 'Wel tokkie hoor', zei een jongen, gewoon in m'n gezicht. Hij had min of meer hetzelfde kapsel."

Eerlijk is eerlijk, zegt Huvenaars: soms is het in zo'n kamerzoektocht best lastig om jezelf te blijven. "De eerste paar keren hield ik m'n glas water met trillende handen vast en ging ik erg mee met wat de groep zei of vond. Wanneer een heel huis hield van feestjes en festivals, en ik mezelf 'ik ook' hoorde zeggen, bijvoorbeeld." Lachend: "Maar dat is eigenlijk niet het geval."

En dan die afwijzingen - keer op keer dat teleurstellende WhatsAppje met 'sorry, je bent het niet geworden'. "Dat went langzamerhand wel. Maar in het begin had ik hele hoge verwachtingen van iedere hospiteeravond. Dan krijg je 's avonds laat, vlak voordat je naar bed gaat, zo'n afwijzingsberichtje... Dat is wel even rot."

Maartjes tip: blijf jezelf

Toch is het haar gelukt. Na twaalf hospiteeravonden is het eindelijk raak, en heeft ze een kamer in Zeist gevonden in een 'wat rustiger en creatief' studentenhuis dat bij haar past. Wat zijn haar tips voor studenten die nu aan het hospiteren zijn? "Allereerst: gewoon door blijven gaan, en het allesbehalve persoonlijk opvatten als je wordt afgewezen."

' Op de laatste hospiteeravond was ik volledig mezelf, toen ben ik het geworden' Foto: Rolf Hensel

Nog belangrijker, zegt Huvenaars: blijf jezelf. "Nu ben ik blij dat ik me - uiteindelijk - niet anders heb voorgedaan dan ik ben. Dat ik niet terecht ben gekomen in een huis met mensen die gek zijn op feestjes en festivals, want dat is gewoon niets voor mij. Op de laatste hospiteeravond was ik volledig mezelf, toen ben ik het geworden."

En wat als het tóch niet lukt? Studenten die staan ingeschreven bij de SSH maar keer op keer worden afgeschreven bij hospiteeravonden hebben recht op 'kamergarantie', laat een woordvoerder weten. Wie twintig keer is afgewezen binnen drie maanden kan in een willekeurige kamer geplaatst worden zonder te hospiteren. Momenteel werkt de SSH toe naar een model waarbij de helft van de studentenwoningen zonder hospiteeravond wordt aangeboden.