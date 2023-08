Tweede mokerslag voor kerstboomkweker Gerrit (57)

Delen via E-mail

Het kerstboomdrama bij Gerrit uit Wenum-Wiesel is nog niet voorbij. Opnieuw kwam de kweker zondagmorgen tot een gruwelijke ontdekking: ruim 2000 bomen volkomen onverkoopbaar. Vrijdag vond hij rijen en rijen bomen waarvan de toppen waren afgeknipt, nu blijken er nog een paar duizend met gif ten gronde gericht. 'Ik houd mijn hart vast.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De 57-jarige kerstboomkweker kan er met zijn hoofd niet bij. Alsof het vernielen van 5000 tot 6000 exemplaren nog niet genoeg was. Bij een extra controle van een aantal van zijn percelen in Beemte lijkt alles in orde, 'ze zagen er fantastisch uit'. Maar dan, als ze zondagmorgen bij een ander stuk aankomen volgt de tweede, keiharde klap.

Gif

Rijen dik zijn de Omorika-bomen van Gerrit Brinkman verkleurd. Tussen de 2000 en 3000 bomen hebben een grote, bruine vlek. De oorzaak: "Ze hebben gewoon gif half over de bomen heen gespoten." Wie 'ze' zijn, weet de kerstbomenkweker nog niet. Dat wordt door de politie onderzocht. Maar dat de actie niet op zich staat, is duidelijk.

Volgens Gerrit heeft deze massavernieling vermoedelijk op hetzelfde moment plaatsgevonden als het afknippen van de toppen van de duizenden bomen op een ander perceel. "Het duurt drie tot vier dagen voor je dat gif gaat zien."

Klap

Daarmee is financiële klap nog veel groter dan Gerrit al dacht. De 5000 tot 6000 afgeknipte toppen kosten zijn bedrijf naar schatting al zo'n 60.000 euro. "Daar komt gewoon nog tussen de 30 en 40 duizend bij. We zitten nu al op een schade van 100.000 euro." Zijn vrees voor nog meer narigheid is groot: "Ik houd mijn hart vast. Wat zit er nog meer aan te komen?"

Wie er achter het peperdure gif- en knipvandalisme zitten, weet de kerstboomkweker niet. Wel zijn er volgens Gerrit beelden van een bewakingscamera die op het stuk grond gericht staat. Die beelden zijn met de aangifte bij de politie ingeleverd en worden onderzocht.

Van 5000 tot 6000 kerstbomen zijn door vandalen de toppen afgeknipt bij een kwekerij in Wenum-Wiesel. Foto: Bram van de Biezen

Op beelden van de eerdere vernielingen zijn verdachten gezien, zei Brinkman eerder tegen De Stentor. Als zij zich niet binnen een week bij de politie melden, is hij van plan de beelden op sociale media te zetten.

Impact

Ondanks de grote schade, heeft hij naast de ruim 8000 onverkoopbare bomen nog een stuk of 78.000 in het veld staan. "Allemaal jong plantgoed, van 2 tot en met acht jaar oud." De sparren hebben een marktwaarde van 25 tot 30 euro per stuk.

Brinkman spreekt van een 'doelgerichte wraakactie'. Over het mogelijke motief van de daders, kan hij in verband met het politieonderzoek niets zeggen. In Bennekom was het vorig weekend ook raak. Daar vond een kweker duizend afgeknipte bomen, eveneens met tienduizenden euro's schade als gevolg.

De impact van de massavernielingen is volgens Gerrit groot. Vooral persoonlijk. "Ik slaap er nu al nachten niet van, ik word helemaal gek." En dat terwijl de kweker net een 'hele nare tijd' met een burn-out achter de rug heeft. "Ik heb hier gewoon geen woorden voor, hoe haal je het in je hoofd? Het is onmenselijk... na al dit werk."