Kiezers snakken naar dat de problemen worden aangepakt

Nieuwe politiek, een nieuwe bestuurscultuur: ook deze verkiezingscampagne maken partijen er weer een thema van. Maar de kiezer wil vooral dat politici problemen oplossen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ons land heeft grote problemen en die vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven en een nieuwe politiek." Met die woorden lanceerde Pieter Omtzigt zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Het is niet voor het eerst dat een nieuwe partij de kiezer voorhoudt dat de boel in Den Haag flink op de schop moet.

D66 en FVD beloofden ook vernieuwing

Nieuwe politiek, nieuwe bestuurscultuur, de termen komen al decennia om de haverklap terug. Bij de vorige verkiezingen was het D66-leider Sigrid Kaag die nieuw leiderschap beloofde. Haar partij is eind jaren zestig ontstaan met als doel 'het bestel op te blazen' en alles anders te doen. Meer recent was het Pim Fortuyn die nieuwe politiek beloofde. Vier jaar geleden werd Forum voor Democratie nog de grootste partij van het land bij de Statenverkiezingen met onder andere een agenda van bestuurlijke verandering. En de lijsttrekker van GroenLinks-PvdA Frans Timmermans zei deze week dat 'het systeem anders moet'.

Met de term 'nieuwe politiek' bedoelt iedere politicus iets anders. Het begrip is een vergaarbak van ideeën die appelleren aan meer transparantie, minder overleg in achterkamertjes en meer directe invloed van de kiezer. Maar concreet lopen de plannen daarvoor nogal uiteen. D66 en Forum zochten het in referenda. Omtzigt wil de macht van de Tweede Kamer versterken met parlementariërs die onafhankelijk van fractiediscipline wetsvoorstellen kunnen beoordelen. Een ander kiesstelsel, waarbij mensen op een regionale kandidaat stemmen, zou dat moeten regelen. Timmermans bedoelt met zijn systeemverandering dan weer dat de politiek niet alles moet vastzetten met regeltjes.

Migratie, klimaat en woningnood belangrijker

Hoewel in het verleden vaker succesvol campagne is gevoerd met de belofte van vernieuwing, lijkt de kiezer het onderwerp minder belangrijk te vinden. I&O Research onderzocht deze zomer wat voor kiezers de belangrijkste thema's zijn die hun stemgedrag bepalen. Migratie, klimaat en de woningnood houden ons het meest bezig. Het thema 'meer inspraak en democratie' bungelt ergens onderaan het lijstje.

Het lijkt tegenstrijdig: de belofte van nieuwe politiek is een succesvol campagnethema terwijl de belangstelling voor het onderwerp laag is onder kiezers. Maar volgens politicoloog Simon Otjes (Universiteit Leiden) zeggen onderzoeken niet alles. "Het is lastig te peilen wat de prioriteiten zijn van de kiezer. Dat verschilt van het moment waarop je het vraagt. Er is onvrede over de politiek, zowel over het kabinet als de Tweede Kamer. En die onvrede laat zich moeilijk onder woorden brengen."

De stemming onder kiezers is aanhoudend somber, blijkt uit onderzoek na onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Zes op de tien Nederlanders zijn ontevreden over de politiek. De versombering komt volgens het SCP door de opeenstapeling van maatschappelijke problemen: er komen nieuwe problemen bij zonder dat oude problemen zijn opgelost. Hoge prijzen, inkomensverschillen, immigratie, het tekort aan betaalbare woningen en klimaataanpak. En dan is er nog de stikstofcrisis die zich al jaren voortsleept zonder dat een oplossing in zicht is.

Tegenstelling burger en elite

Niet gek dus dat kiezers snakken naar verandering. Nieuw Sociaal Contract is de zoveelste partij die nieuwe politiek predikt en met voorstellen komt voor bestuurlijke vernieuwing. Otjes: "Het is lastig een gemene deler in al die bewegingen te vinden als het om inhoudelijke ideeën gaat. D66, LPF, ze wilden allemaal iets anders. Opvallend is dat het vaak gaat om bewegingen die draaien om een charismatisch persoon, dat ze met ideeën komen om de structuren in Den Haag te veranderen."

Otjes ziet nog een overeenkomst. Partijen als Nieuw Sociaal Contract verwijzen naar de tegenstelling tussen burger en elite: de zittende partijen zouden te weinig oog hebben voor wat de burger echt wil. "Maar het opvallende is: nieuwe partijen ontstaan zelden vanuit de burgers, van onderop. Behalve de SP zijn er weinig voorbeelden. Fortuyn ging er prat op dat hij elitair was. D66 bestond uit een groep hoogopgeleiden. BBB bestaat vooral uit voormalige CDA- en VVD-politici. En ook Omtzigt is niet iemand van buiten: hij is al twintig jaar Kamerlid, was deel van de coalitie en heeft een ingewikkelde universitaire opleiding gehad. De revolte wordt dus altijd min of meer gestart van binnenuit."

Onvrede doordat de politiek niet levert

Vaak gaat hieraan een periode vooraf waarin mensen onzeker zijn en het gevoel hebben dat het bestuur vastloopt, zegt parlementair historicus Bert van den Braak (Universiteit Maastricht). Hij ziet een golfbeweging die telkens terugkeert. "Veel problemen worden niet opgelost, zoals nu met stikstof en migratie", zegt hij.

Daarbij lijkt het voor kiezers vooral belangrijk dát problemen worden aangepakt, ook als daarvoor pijnlijke beslissingen moeten worden genomen. Van den Braak noemt als voorbeeld de populariteit van het kabinet-Lubbers I, dat draconische bezuinigingen doorvoerde nadat de politiek in de jaren daarvoor lang besluiteloos had geoogd. "Ook dan ontstaat onvrede dat het bestuur niet doet wat de kiezer wil. Dat de politiek niet levert. Wat er dan geleverd moet worden, is een tweede."

Het gevoel dat het anders moet, leeft onder veel verschillende kiezersgroepen die allemaal iets anders verwachten van de politiek. "Dat is het tegenstrijdige", zegt Van den Braak. "Dat de politiek nu niet zo daadkrachtig is en problemen als asiel en stikstof niet worden opgelost, komt door de versplintering en het gebrek aan eensgezindheid tussen alle partijen. Kiezers willen daadkracht, maar ze zijn zelf ook niet eensgezind en stemmen op heel verschillende partijen."

Nieuwe politiek appelleert bij de kiezer dan ook minder aan een concrete wens om het bestel te veranderen als wel aan een gevoel van ontevredenheid. Het gevoel dat het niet goed gaat en dat jij als kiezer niet gehoord wordt.

Ook hebben veel kiezers het idee dat het blijkbaar niet meer uitmaakt wat je stemt, omdat er na de verkiezingen ingewikkelde compromissen worden gesloten door partijen die wel beterschap beloven, maar die ook telkens zeggen dat sommige dingen nu eenmaal niet kunnen zoals veel kiezers willen, zoals bij de aanpak van de stikstofcrisis. Veel kiezers willen vooral oplossingen voor hun problemen. De woningnood, de tekorten in de zorg of de door migranten snel veranderende leefomgeving. Plannen voor een nieuw politiek stelsel lijken daarbij voor veel kiezers van ondergeschikt belang.

Leider Omtzigt belangrijker dan de inhoud

Veelzeggend is een peiling van het EenVandaag Opiniepanel begin vorige week. Gevraagd naar de reden waarom mensen op de nieuwe partij van Omtzigt willen stemmen, blijkt dat zijn achterban als enige de leider van de partij belangrijker vindt dan de inhoud. 70 procent van de Omtzigtstemmers doet dat omdat ze hun hoop hebben gevestigd op hem als persoon. Bij andere partijen ligt het aantal kiezers dat hun stem laat afhangen van alleen de lijsttrekker beduidend lager (36 procent). De inhoud is minder belangrijk. Ook geeft Omtzigts achterban vaker dan andere kiezers aan op hem te stemmen uit protest tegen het (demissionaire) kabinet.

"Geen enkele kiezer staat op met het idee: Pieter Omtzigt wil een constitutioneel hof dat wetten toetst aan de Grondwet, daarom stem ik nu op hem", zegt Simon Otjes. "Er is onvrede over de politiek en hoop op verandering. Sinds D66 wordt de oplossing bij veel uitdagers van de macht gezocht in structuurverandering, zoals een nieuw kiesstelsel. Maar er is bij kiezers meer onvrede over de manier waarop de elite politiek bedrijft dan over de manier waarop ons stelsel in elkaar zit."