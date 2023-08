Mirthe sloot zich vrijwillig een jaar op in een loods

Mirthe (27) uit Almelo is weer 'vrij'. Een jaar zat ze opgesloten in een loods in Lelystad. 'Vrijwillig', benadrukt ze. 'Dus schrijf niet op dat het een gevangenis was.' Haar beloning zou een miljoen euro zijn.

Dat miljoen kreeg ze alleen als ze als laatste zou overblijven van een groep van veertig mensen in dat zelfverkozen isolement.

Het televisieprogramma Big Brother kent iedereen van een zekere leeftijd nog wel. De Almelose Mirthe Hazenberg was vier jaar toen dat voor het eerst werd uitgezonden. 'Een jaar van je leven', waaraan zij meedeed, was een vergelijkbaar realityprogramma, dat afgelopen vrijdag eindigde. Zonder Mirthe, want zij werd een week eerder door de twee andere laatste deelnemers 'geëlimineerd'.

Zo liep zij uiteindelijk toch nog het miljoen mis waar ze een jaar lang uitzicht op had. "Maar het was zeker geen verloren jaar", bezweert ze. "Eerder een verrijking."

Mirthe Hazenberg (26): "Dat ik mee mocht doen geloofde ik eerst niet. Ik? Uit Almelo?" Foto: Cees Elzenga

Zelfs na een jaar kan ze er nog nauwelijks over uit dat zij verkozen werd om de loods in te mogen. Laat staan dat ze zo ver kwam in het spel. "Ik was al begonnen aan een hbo-studie, toen ik die oproep zag staan. Ik dacht niet eens per se aan dat miljoen. Meer aan een spannend avontuur", zegt ze.

Extraverte Almelose

Dat producent Talpa viel voor de extraverte Almelose valt te begrijpen. Twee interviews en ze mocht door. Terwijl vele andere kandidaten eerst nog uitgebreid gecast moesten worden. "Ik heb adhd", bekent Mirthe direct maar. "En andere deelnemers zeiden dat ik chaotisch ben, naïef en te lief. Ja, dat klopt eigenlijk allemaal wel", zegt ze met een grote lach op haar gezicht.

"Toen ze belden dat ik mee mocht doen, geloofde ik het eerst ook niet. Ik? Ik uit Almelo? Dat is een grap!" Dat was het dus niet. Snel daarna stond ze in Arnhem met een koffertje klaar, voor de bus die haar naar een toen nog onbekende bestemming zou brengen. Dat bleek dus een loods in Lelystad te zijn. Een jaar lang werd ze volledig afgesloten van de buitenwereld. Daarentegen werd ze 24 uur per dag met microfoons en camera's gevolgd door de buitenwereld.

Nieuwe mutaties corona

"We hoorden niets van buiten", zegt Mirthe. "Corona, zou dat er nog zijn? Nieuwe mutaties misschien? Zou mijn familie ziek zijn? Is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne al voorbij. Dat hoopte ik zo!"

Terwijl ze op een terras in Almelo haar verhaal doet wordt ze plots onderbroken door een voorbijgangster die haar een hand geeft. "Ja, jij kent mij niet, maar ik ken jou wel", zegt de onbekende vrouw, die vervolgens snel doorloopt. "Ja, ik krijg heel leuke spontane reacties", zegt Mirthe. "Ik ben nu blijkbaar een heel klein beetje BN'er. Al weet ik niet hoe lang dat duurt." In ieder geval een kwartier, want even later fiets een andere vrouw voorbij: "Je had moeten winnen!", roept ze in het voorbijgaan.

Ook best saai

Het spannende avontuur in de loods bleek overigens ook best saai. "Veel klaverjassen", zegt Mirthe. "Zoveel dat de regie ons er op een gegeven moment op aansprak. Klaverjassen, dat levert natuurlijk ook geen mooie televisie op."

Mirthe zelf had het ook na een maand of twee best zwaar. "Ik zonderde mij een beetje af. Zat veel te lezen. Werd daarop een keer apart genomen door de regie. Of het wel goed met mij ging, vroegen ze. Waar was die spontane, extraverte Mirthe van die eerste interviews?, wilden ze weten."

Die klom daarna uit het dalletje, niet in de laatste plaats doordat andere kandidaten haar teruggaven dat ze ook wel een beetje te lief was en zich teveel liet aanleunen. "Ik ben daardoor assertiever geworden", constateert ze tevreden. "Nee, daardoor vind ik het ook beslist geen verloren jaar."

Boete 10.000 euro

Een jaar met bijzondere momenten was het in ieder geval wel. Niet iedereen krijgt een boete van 10.000 euro vanwege schelden. "Dat was bij mij één keer", zegt Mirthe. "Maar er werd inderdaad veel gescholden. Dat mocht op een gegeven moment niet meer. Stond er een boete op, die van dat miljoen afging. En net toen had ik een keer ruzie - heb ik maar drie keer gehad - en schold ik iemand uit."

Verliefd werd ze niet, in dat jaar. Een keer ging zij een avontuurtje aan. "Er waren er genoeg die zich niets van de camera's aantrokken. Ik lag in een stapelbed en onder mij hadden ze gewoon seks. Lag ik bovenin te schudden. Ik werd er gewoon misselijk van!", verhaalt ze.

Zitten janken

Tegen het eind werd ze langzaam voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Mirthe: "We kregen een soort inburgering. Tien nieuwsfeiten, tien hits en een videoboodschap van de familie. Nou daar heb ik wel bij zitten janken hoor!" Die familie wist nog een gemist nieuwsfeitje te verzinnen.

Nadat ze uit de loods kwam wilde Mirthe naar een sushi-restaurant. "Want ik ben gek op sushi. Dat heb ik heel erg gemist. Maar we gingen naar de KFC. 'Want sushi is nu verboden, Mirthe. Mag niet meer. Dat is rauwe vis en kun je een lintworm van krijgen', zeiden ze. Ik zeg: Nee!, nee!" Gelukkig was dat dus ook niet zo."

Duizenden berichtjes

Een jaar kon ze nadenken over wat ze nu wil gaan doen. Ideeën genoeg, van pandaverzorgster in China tot vlogs maken met andere deelnemers aan 'Een jaar van je leven'. Maar ze moet ook nog veel teruglezen en -kijken. "Ik heb zelf nog maar twee afleveringen gezien. En ik moet nog duizenden berichtjes lezen, die ik heb gekregen op Facebook en Instagram."

