Meer preventie nodig om uitbuiting door criminelen te voorkomen

Gedwongen prostitutie, uitbuiten van arbeidsmigranten of mensen dwingen te bedelen of andere criminele karweitjes op te knappen. Ede besluit binnenkort over een plan om deze en andere vormen van mensenhandel aan te pakken met onder meer preventie en goede opvang.

In de regio West Veluwe Vallei (Ede, Wageningen, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk) gaat het in de jaren 2018 tot en met 2022 om gemiddeld ongeveer twintig gevallen, met 11 als minimum en 26 als maximum. In Ede zou het van 2015 tot en met 2019 gaan om 34 gevallen van seksuele uitbuiting en 31 gevallen van arbeidsuitbuiting, zo komt uit onderzoek dat specifiek op deze gemeente is gericht.

Die cijfers zeggen niet alles, juist omdat het zo'n moeilijk traceerbare vorm van criminaliteit is, zegt Edes burgemeester René Verhulst. "Het gebeurt overal en dus ook in Ede." Hij komt met een voorbeeld van uitbuiting van arbeidsmigranten. "Op het Zuidplein zijn een keer arbeidsmigranten uit een kelder gehaald. Ze lagen in een kamer op een paar matrasjes. Elke dag werden ze met een busje opgehaald om in Woerden te werken."

Van gedwongen prostitutie heeft Verhulst geen concrete gevallen, maar ook dit speelt volgens hem net zozeer in Ede als elders in het land. "De vaak minderjarige vrouwen hebben geen papieren en komen de deur niet uit. Je bent vaak afhankelijk van toevallige meldingen van GGD, ziekenhuis of artsen."

Preventie belangrijk

Om vormen van mensenhandel tegen te gaan, is preventie de belangrijkste stap. Bij de komst van Oekraïense vluchtelingen naar Harskamp heeft de gemeente flyers aan hen uitgedeeld en voorlichting gegeven. Medewerkers van de opvang is geleerd signalen van uitbuiting te herkennen.

"Veel vormen van uitbuiting gaan tegenwoordig digitaal", weet Verhulst. " Daarom hebben we een campagne gestart om jongeren er bewust van te maken met welke gevaren ze van doen kunnen krijgen."

Voor slachtoffers van criminele uitbuiting is het van belang deze goed op te vangen. "En tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook actief opsporing doen naar dergelijke activiteiten, waarbij we nauw samenwerken met omliggende gemeenten."

Verhulst benadrukt dat zowel lokale als landelijke aanpak belangrijk is. "Want we kunnen deze zaken in Ede bijvoorbeeld aanpakken, maar dan verhuizen de activiteiten naar pak hem beet Gorinchem of Lelystad. Daarom is het van belang dat ook de landelijke overheid meedoet."

Volgens Verhulst is er geld beschikbaar om specialistische medewerkers in te zetten bij de opsporing van dergelijke vormen van criminaliteit. "Want één ding is duidelijk: het is ontzettend lastig om hier een vinger achter te krijgen." Ede heeft nu een eerste plan om hier iets aan te doen. Alle Nederlandse gemeenten zijn verplicht zo'n plan te maken. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich hierover.