Twente krijgt netwerk van ambassadeurs voor de streektaal

In navolging van Drenthe krijgt Twente een netwerk van ambassadeurs voor de streektaal en streekcultuur. In oktober al moeten de vijftien ambassadeurs, een voor elke Twentse gemeente en een voor het Duitse grensgebied, hun werkzaamheden beginnen. Doel is om de kennis over de Twentse taal en cultuur bij een groot publiek te versterken.

De kosten van het project bedragen zo'n 250.000 euro en worden gedekt door regionale fondsen en een forse subsidie van 170.000 euro vanuit de Europese Unie. Initiatiefnemer en coördinator is streektaaldeskundige Adrie Hemmink in samenwerking met omroep 1Twente en de Museumfabriek in Enschede. Van de diverse ambassadeurs wordt verwacht dat zij zich alleen of met een groep zo'n vijf uur per week inzetten voor het project en zich in hun gemeente ontwikkelen tot boegbeelden van de Twentse taal en cultuur.

Rode bakfiets

Volgens Adrie Hemmink hebben zich in een eerste ronde al zo'n veertig kandidaten gemeld als potentiële ambassadeurs of 'Tweta's', zoals ze in de toekomst worden genoemd. "Het idee is heel simpel. Inzet voor Twente en het Twents is tot dusverre te veel gericht op een kleine groep liefhebbers en puristen. Onze opzet is om echt de boer op te gaan naar de mensen toe, in ons geval ook letterlijk.

Elke gemeente krijgt een rode bakfiets, voorzien van het Twentse ros en ingericht als een mobiel werkstation. Daarmee kunnen we niet alleen speciaal ontwikkelde pakketten aanbieden bij bijvoorbeeld scholen, bedrijven of verzorgingstehuizen. Maar gaan we tegelijk filmpjes en andere uitingen maken die we via de sociale media beschikbaar stellen voor een groot publiek."

Het idee voor de ambassadeurs is afkomstig uit de provincie Drenthe, net als Twente behorend tot het Nedersaksische taalgebied. "Elke gemeente heeft daar een soort boegbeeld voor de streektaal. En net als hier moeten die waken over het eigen erfgoed en zich roeren als er dingen gebeuren die niet goed zijn. Daarnaast geeft zo'n ambassadeur natuurlijk ook lezingen, is hij zichtbaar voor het publiek en heeft hij de vrijheid om van alles te bedenken dat de taal en cultuur van de streek bevordert. Ook de Twentse Tweta's zullen die rol moeten spelen."

Van advocaat tot kruidenier

Het ambassadeurschap staat in principe open voor iedereen. Het is een vrijwillige functie waarvoor de betrokkene een korte mediatraining krijgt. Belangstellenden kunnen zich nog tot het einde van deze maand aanmelden. "We hebben al een paar uitstekende kandidaten. Voor Enschede heeft bijvoorbeeld UT-docente Femke Nijboer zich gemeld. De aanmeldingen zijn heel divers: ouderen en jongeren maar ook advocaten, bouwvakkers en zelfs een kruidenier."

Hemmink hoopt ook via het project een beter beeld te krijgen van hoe het er in deze tijd eigenlijk voorstaat met de Twentse taal. "Daarin trekken we vooral samen op met de Museumfabriek. Wie spreekt er nog Twents en hoe doen ze dat? Wat is er nog over van de Twentse gebruiken? Honderd jaar geleden trokken mensen als Van Deinse, Dingeldein en Ter Kuile erop uit met hun notitieblok. Nu gaan deze ambassadeurs dat doen. Niet meer met notitieblok maar met alle middelen waarover we in deze tijd kunnen beschikken."