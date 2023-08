Deze nieuwbouwwijk wist niet van landingsbaan om de hoek

Hoe nadrukkelijk moet je de bewoners van een toekomstige woonwijk erop wijzen dat hun woningen op 300 meter van de aanvliegroute van een vliegveld liggen? Die vraag rijst bij de bouw van een enorme wijk van 2700 woningen.

'Misleiding' noemt een actiegroep het feit dat de luchthaven op een plattegrond op de website over het woningbouwproject aan de rand van Bergschenhoek onzichtbaar is. Dat potentiële huizenkopers maar zelf zouden moeten uitzoeken hoe hun toekomstige woonomgeving er exact uit ziet, is weer iets dat drie politieke partijen behoorlijk steekt. "Op een overspannen woningmarkt zijn kopers een kwetsbare groep."

'Zoek jij ook die magische plek, waar wonen meer is dan je huis alleen? Waar je geniet van het groen met de stad om de hoek? Dan is Wilderszijde iets voor jou.' Het is het verhaal zoals de projectontwikkelaars dat op hun website thuisinwilderszijde.nl hebben geplaatst.

"Het vliegveld is een witte vlek, de A13/A16 en de HSL staan er ook niet op. Je zit op 300 meter van de aanvliegroute. Een groene wijk? Met vliegherrie, stank en fijnstof." Dat gaat over precies hetzelfde Wilderszijde. Alleen is dit de omschrijving van de Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast (BTV).

Bewoners beschermen

Die is daarop naar de Reclame Code Commissie gestapt, omdat ze vindt dat aanstaande huizenkopers worden misleid. Waarna gisteren de Partij voor de Dieren (PvdD), SP en D66 in de provincie Zuid-Holland in de pen klommen.

"Op een pakje sigaretten staat meer informatie over hoe slecht het voor je gezondheid is, dan op een website om een huis te kopen. Een gemeente hoort zijn bewoners, ook toekomstige, te beschermen als het om gezondheid en welzijn gaat", stelt Hanke Hoogerwerf van de PvdD.

De kaart op de website zónder het vliegveld. Foto: Thuisinwilderszijde.nl

Onderwerp van alle ophef is een nieuwe woonwijk van duizenden huizen aan de rand van Bergschenhoek in de gemeente Lansingerland. Niets staat de bouw in de weg; de eerste heipalen worden geslagen. Maar toch is de vlam in de pan geslagen, omdat de wijk wel heel rustiek wordt voorgesteld en de keerzijde alleen in achterliggende stukken wordt vermeld.

Eigen verantwoordelijkheid?

Provinciaal politicus Hoogerwerf vindt dat in een 'overspannen woningmarkt potentiële kopers best wel een kwetsbare groep zijn, terwijl ze voor de duurste aankoop in hun leven staan'. In een serie vragen wil ze, samen met de SP en D66, het provinciebestuur aansporen eens bij de gemeente Lansingerland aan te kloppen. Die liet in eerste instantie weten dat het de 'eigen verantwoordelijkheid van huizenkopers is zich te verdiepen in de omgeving.'

Dat was tegen het zere been. Eerst van voorzitter Alfred Blokhuizen van de BTV, die met zijn bewonersgroep naar de Reclame Code Commissie is gestapt. "Het is groen, geweldig, een walhalla. Ja, als je Rotterdam Airport weglaat. Dan meld je niet dat die nieuwe bewoners straks duizenden vliegtuigen boven hun dak krijgen. Da's niet idyllisch, hoor."

Geschrokken gemeente

Daarna nam de politiek het stokje over, met name vanwege de houding van de gemeente. Daar zijn ze nu best wel geschrokken. "We zijn met de twee projectontwikkelaars in overleg. Het is natuurlijk niet de bedoeling het vliegveld weg te laten en we willen zeker niet misleidend zijn", reageert een woordvoerder.

Dus blijkt het kaartje zonder vliegveld op de website van thuisinwilderszijde.nl al aangepast. Een 'ongelukkig format' noemt BPD Bouwfonds het. Mede-ontwikkelaar Erik Batenburg van het lokale, gelijknamige bouwbedrijf dat samen met BPD aan de slag gaat in de nieuwe wijk: "De website van de collega's had duidelijker gekund. Die is vooral om interesse te wekken. Straks in de verkoopbrochure zetten we er alles klip en klaar in."

Hij wil wel graag een nuance aanbrengen: "Wilderszijde ligt niet onder de aanvliegroute, we hebben het juist aan de zijkant ervan gesitueerd. Maar het vliegveld ligt wel in de buurt, net zoals de HSL en de A16."