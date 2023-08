Voor de buitenwacht runde ze een 'exclusief paardenbedrijf'

Ze had de ambitie om met haar bedrijf binnen drie jaar uit te groeien tot een gerenommeerd handelshuis in paarden. Maar nu zit de 37-jarige Corina de J. uit Tiel achter tralies, verdacht van verduistering, witwassen en het oplichten van honderden beleggers.

Dit was haar droomlocatie, wist De J. toen ze haar oog had laten vallen op het enorme perceel aan de Rijsakkerweg in Tiel.

Voor de aankoop van het riante huis met lap grond en schuren startte ze een crowdfundingsproject. Voor 1,2 miljoen euro werd ze in december 2020 eigenaar, samen met haar man. Er werd flink verbouwd.

Bekend terrein voor FIOD

Dinsdagochtend werd de rust in het doodlopende straatje in het landelijke buitengebied aan de noordkant van Tiel verstoord door de inval van de opsporingsdienst van de Belastingdienst.

De FIOD kende overigens de weg: In 2018 stond de dienst daar al eens samen met de politie op de stoep om twee vorige bewoners te arresteren en spullen - waaronder stamboekpaarden - in beslag te nemen.

Corina en haar 39-jarige man Gerrit werden aangehouden. Volgens de FIOD is er sprake van 'een omvangrijke beleggingsfraude'. In nog geen twee jaar tijd is hoogstwaarschijnlijk ruim 56 miljoen euro bij beleggers opgehaald.

Verduistering en witwassen

In de zaak is met de 31-jarige Rob van V. uit het Noord-Brabantse Oosterhout een derde verdachte aangehouden. Hij had dreef samen met de vrouw een vastgoedbedrijf en was mede-eigenaar van een beleggingsbedrijf. Alle drie worden ze verdacht van verduistering en witwassen.

De vrouw ook van oplichting en valsheid in geschrifte. De drie zitten in beperking; ze mogen geen contact hebben met de buitenwereld. Een vriend verschijnt dinsdagmiddag aan de deur en zegt dat de familie geen reactie wenst te geven.

Direct na de aanhouding werden de namen van de betrokken bedrijven bewust naar buiten gebracht. AFM, FIOD en Functioneel Parket waarschuwden bestaande en potentiële beleggers om niet meer in te stappen.

Handel in koersverschillen

Corina de J. beloofde investeerders gouden bergen. Via Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV bood ze beleggingen aan, die een rendement van 10 procent tot 12 procent per maand zouden opleveren. Dat kon worden behaald met de handel in koersverschillen tussen de dollar en goud.

"En andere valutaparen", zegt een AFM-woordvoerder. "Dit staat ook wel bekend als forex-trading." Waarbij forex staat voor foreign exchange, buitenlandse valuta. In een jaar tijd zouden beleggers hun inzet zien verdubbelen, zo werd hun volgens de FIOD voorgespiegeld.

Buitensporig luxe leventje

Maar volgens de opsporingsautoriteiten is er sprake van een miljoenzwendel, en leefden de drie verdachten een buitensporig luxe leventje. Er werd beslag gelegd op de bankrekeningen, paarden, auto's, luxe goederen, contant geld, goud en sieraden.

Recent kochten de J's voor 1 miljoen euro een luxe woonboerderij aan het riviertje de Linge. Op de rietgedekte Betuwse Rijksmonument is eveneens beslag gelegd. Volgens Het Financieele Dagblad heeft het Openbaar Ministerie voor in totaal 52,3 miljoen euro in beslag genomen.

'Exclusieve paardenbedrijf'

Volgens de AFM beschikte Corina de J,. niet over een vergunning voor het aanbieden van beleggingsdiensten. Ze zocht haar klanten vooral in de paardenwereld. Al vanaf haar 14de zijn paarden haar passie. Met Best Choices kocht ze jonge veulens in en verkocht ze weer als volwassen goed getraind paard.

Ze was er trots op, zo stelde ze zelf op het crowdfundingsplatform, dat ze dankzij 'haar jarenlange kennis en ontwikkeling' in staat was om aanzienlijke waardevermeerderingen te creëren'.

Dat gebeurde ook vaak via online veilingen. Met haar 'exclusieve paardenbedrijf' mikte ze op het hogere segment in Europa. Op de Rijsakker wilde ze het handelshuis laten bloeien met als doel binnen 3 jaar een verdrievoudiging van de omzet. Met haar aanhouding lijkt haar droom in duigen te liggen, en zullen investeerders spijt hebben van hun keuze.

De FIOD werd woensdagmiddag al overspoeld met telefoontjes van verontruste investeerders, zegt een woordvoerder.