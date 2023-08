Exotische dieren rukken in moordend tempo op in Nederland

Ze horen hier oorspronkelijk niet thuis, maar ze planten zich inmiddels razendsnel voort en verdringen de inheemse soorten. De opmars van invasieve exoten als de tijgermug is niet te stuiten. Naast dat ze schadelijk (kunnen) zijn, zorgen ze soms ook voor een gigantische kostenpost. 'Ze zijn hier gekomen door de mens, die moeten we meer bewust maken van de risico's.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hij was achter Adolf Hitler de tweede man binnen nazi-Duitsland en introduceerde ze. Hermann Göring zorgde in 1934 dat de wasbeer naar onze oosterburen kwam. Twee paartjes liepen met toestemming van zijn jachtopziener op zijn landgoed, mede om op te jagen.

Maar ze plantten zich razendsnel voort en zijn nu op diverse plekken in Europa een ware plaag. In Duitsland zijn er meer dan een miljoen, die rabiës met zich mee kunnen brengen of spoelwormen kunnen hebben die in de menselijke hersenen kruipen.

Een van de eerste exoten

Zo werd de wasbeer een van de allereerste invasieve exoten: dieren van buiten de Europese Unie die voor overlast zorgen en inheemse soorten verdringen. Later volgden bijvoorbeeld ook Japanse oesters, die in de jaren zestig door kwekers naar Zeeland kwamen en de Zeeuwse variant verdrongen.

Vooral globalisatie heeft volgens Janneke van der Loop gezorgd voor een enorme toename van invasieve exoten. "Zeker nu we massaal vliegen sinds de jaren tachtig." Van der Loop werkt bij de Radboud Universiteit en is expert op het gebied van invasieve exoten.

Een wasbeer in een boom in Vught. Foto: Bart Meesters

Ook de halsbandparkiet is zo'n exoot, die in de provincie Utrecht al in 1978 waargenomen werd op landgoed Leeuwenberg bij Maarn. "Mensen vinden ze leuk, totdat ze horen dat ze ook jonge uiltjes uit nesten gooien." "Utrecht is de enige provincie waar op ze gejaagd mag worden", weet Wilfred Reinhold, van het platform Stop Invasieve Exoten. "Om schade bij vooral fruittelers te voorkomen."

Voor jurist Reinhold begon de fascinatie voor exoten in 2006 bij de tijgermug, die ziektes als knokkelkoorts kan verspreiden. In Montfoort is de tijgermug vaak gezien, doordat hier een autobandenbedrijf gebruikte banden importeert. Daarmee is de mug een typisch voorbeeld van hoe invasieve exoten het land in komen: meeliften.

Onderzoek naar populatie

Ook de nijlgans is volop in het vizier en wijdverspreid aanwezig in de provincie. Door afschot, ruivangst en behandeling van eieren wordt geprobeerd de populatie niet nog verder uit te laten dijen. Utrecht doet momenteel onderzoek hoe het de populaties efficiënt kan beheersen.

In de hele provincie neemt de lijst met invasieve exoten zo alleen maar toe. Vooral de Amerikaanse rivierkreeft (gevlekt, rood of gestreept) is een bekende op de lijst. De provincie subsidieert niet de bestrijding, wel onderzoek naar bestrijdingsmethoden.

En ook de Aziatische hoornaar is sinds 2020 een probleem. Dat is een oprukkende wespensoort, die schadelijk is voor de natuur, omdat hij veel honingbijen, wilde bijen en andere insecten eet. Onlangs nog werd een koningin van de soort in Odijk gespot.

Bestrijding planten

En dan zijn er ook nog plantensoorten die voor overlast zorgen, zoals de Aziatische duizendknoop, de watercrassula en de waterwaaier. Bestrijding kost de provincie een slordige 1,2 miljoen euro per jaar. "In 2020 betaalden we als Nederlanders al 109 euro per jaar aan bestrijdingskosten voor invasieve exoten", zegt Van der Loop.

"Voorspelling is dat dat bedrag iedere tien jaar gaat verviervoudigen. Dat kost ons dus over twintig jaar een maandsalaris. Voor veel mensen is dit niet zo'n belangrijk probleem. Er wordt flauw gedaan over bijvoorbeeld halsbandparkieten en goudvissen. Maar dit soort invasieve exoten zijn een heel serieus probleem. De Europese lijst (unielijst, red.) wordt iedere twee jaar uitgebreid, maar voor Nederland gaat dat eigenlijk te langzaam, zoveel soorten komen erbij."

Halsbandparkiet. Foto: Getty Images

Alert op vakantie

Van der Loop noemt ook oprukkende eekhoornsoorten, die de inheemse soort kunnen verdringen. Maar ook ibissen, die ooievaarsnesten leegvreten. Haar tip? "Opletten op vakantie en niet zomaar iets meenemen. Zoals een plant die je wel in je eigen tuin wilt of een krekel uit Frankrijk." Ze noemt het voorbeeld van een meegenomen salamandersoort, die door een schimmel een Nederlandse soort verdrongen heeft.

Enkele maanden geleden liet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek doen naar exotische en sterk oprukkende mierensoorten. Hierbij valt voor Utrecht naast het draaigatje ook de Atlantische dwergschubmier op, vanwege z'n hoge risicofactor. De exotische mierensoorten bevinden zich binnen bebouwde kommen, waar zij gemeentelijke infrastructuur of particulier eigendom ondergraven. Een provinciewoordvoerder: "We hebben zeker kennis van deze problematiek, maar zijn niet actief betrokken bij bestrijding of beheersing. Verscheidene gemeenten zijn hier wel mee bezig, waaronder Houten."

De Nederlandse eekhoorn heeft het zwaar, de invasieve soortgenoot rukt op in het land. Foto: AD100

Oprukkende wolf niet op de lijst

En de wolf dan, die sinds enkele maanden weer in Utrecht te vinden is? Dat is een eerder door jacht verbannen inheemse soort die terugkeert en daarom niet op de lijst staat. Eén ding hebben alle invasieve exoten gemeen: ze vormen een grote bedreiging voor de Europese biodiversiteit.

In de gemeente Utrecht maken ze zich nog niet zo'n zorgen, zegt een woordvoerder. "Wij hebben ook te maken met enkele exotische dierensoorten, maar die zijn goed beheersbaar. Daar handelen we niet actief op. Denk aan halsbandparkieten of de zoetwaterkreeft of verschillende soorten vissen. Hierover hebben we contact met het waterschap." En over de exoten onder de planten: "We maaien gericht vier tot zes keer per jaar en wijkopzichters houden in de gaten of de exoten weer opkomen en halen die weg." Beheer van plantensoorten als de reuzenberenklauw, de Japanse duizendknoop en vederkruid kost Utrecht bijna 150.000 euro per jaar.

Een Amerikaanse rivierkreeft. Foto: Marnix Schmidt

Meer aandacht

Ja, al die exoten zouden meer aandacht moeten krijgen van ministerie en NVWA, vindt platformman Wilfred Reinhold. Janneke van der Loop: "Het is goed als vanuit andere partijen meer aandacht naar het probleem met de exoten uitgaat. En als meer communicatie en bewustwording bij mensen ontstaat. Bij honderd uitgestorven diersoorten is inmiddels bij zestig hiervan sprake van een invasieve exoot die betrokken is. De verschraling van soorten is enorm."

Die aandacht neemt ook toe, zegt NVWA-woordvoerder Bart Fortuin. Hij wijst op hun recente campagne op sociale media gericht op vakantiegangers, om toch vooral geen plantjes mee terug te nemen van vakantie. Net als de aandacht voor de tijgermug en een exotische plant die hooikoortsklachten veroorzaakt.

Wilfred Reinhold poseert met een model van de tijgermug. Foto: Pim Ras Fotografie

Schadelijk op allerlei gebied

Woordvoerder Doeleman van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt: "Het ministerie heeft aandacht voor de toename van invasieve exoten in de leefomgeving. Ze zijn schadelijk voor de biodiversiteit en ecosystemen en kunnen ook schadelijk zijn voor onze gezondheid, veiligheid en economie. Ze verdienen daarom een slimme aanpak. Uitgangspunt is de Europese Exotenverordening, die als doel heeft: introductie, verspreiding en impact beperken." Dit komt neer op preventie, bestrijding en beheer en het treffen van herstelmaatregelen.

Provincies zijn verantwoordelijk voor bestrijding en beheersing, klinkt het. "Vanuit het ministerie willen we de komende jaren meer focus gaan leggen op preventie: het voorkomen dat invasieve exoten in onze leefomgeving terechtkomen en zich kunnen verspreiden. Bewustzijn en gevoel van urgentie kunnen bijdragen aan betere preventie. De aanwezigheid van invasieve exoten in Nederland is altijd een gevolg van menselijk handelen. Het is de intentie van LNV om burgers, bedrijfsleven, medeoverheden en andere partijen meer bewust te maken van de risico's van invasieve exoten en wat zij zelf kunnen doen om te voorkomen dat invasieve exoten in onze leefomgeving terecht komen."

Mediterraan draaigatje mier. Foto: Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)