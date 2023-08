In dit garagebedrijf op de Veluwe komt een kerk

Een nieuwe kerkelijke gemeente in een garagebedrijf. Klinkt gek, maar het gaat gebeuren in Nunspeet. De leden komen binnenkort op zondag bijeen op een overdekt plein waar doordeweeks klanten een proefrit maken met de auto. 'Zet een spreekgestoelte neer en je kunt het gebruiken.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Bidden en samen zingen op de plek van een voormalige kippenslachterij waar nu een garagebedrijf is gevestigd. Als de gemeente Nunspeet de vergunning verleent, is het binnenkort realiteit. Zo'n honderd kerkgangers die nu nog in Doornspijk en Elspeet kerken, beginnen voor zichzelf. Althans, er wordt een nieuwe 'gemeente in wording' gevormd.

De leiding van de kerkelijke bestuursraad is akkoord met het verzoek van enkele Nunspeters voor een nieuwe kerkelijke gemeente. "Wij zijn er heel blij mee dat we hier terecht kunnen", zegt voorzitter Bertus Wichers van de opgerichte 'Vereniging tot vorming van een hersteld hervormde gemeente te Nunspeet'.

Wens

De afscheiding van de kerken in Elspeet en Doornspijk is vooral praktisch van aard. "Het is onze wens - voor zover het in ons vermogen ligt - kinderen op te voeden met een bepaalde vanzelfsprekendheid dat gezin, kerk en school ook geografisch bij elkaar horen. Kinderen gaan nu grotendeels in Nunspeet naar school en kerken elders", verklaart Wichers.

Dat 'elders' kerken is volgens hem namelijk nogal een aanslag op het gezinsleven. De nieuwe kerkgemeenschap gaat zondags twee keer naar een dienst. Daar komen doordeweekse kerkelijke activiteiten als catechisatie en verenigingswerk nog bij. "Vandaar de wens om in de eigen woonplaats een eigen kerkelijk leven op te bouwen." Met nagenoeg geen omwonenden en een grote parkeerplaats voor de deur, zal er van overlast weinig sprake zijn, denkt het bestuur.

Vergunning

Wanneer de eerste kerkviering plaatsvindt, is medeafhankelijk van de vergunning die nog moet worden verleend. "De aanvraag is voor een periode van drie jaar", bevestigt gemeentewoordvoerder Wob Meijering het ingediende verzoek. "Er is dus sprake van tijdelijke afwijking van het bestaande bestemmingsplan voor het beoogde tijdelijke gebruik. Daarnaast zijn er brandveiligheidseisen waar de ruimte aan moet voldoen."

Karel Kok, mede-eigenaar van het garagebedrijf, vindt het bijna vanzelfsprekend om iets voor anderen te kunnen betekenen. Op die manier keek hij ook naar het verzoek van de stichting om in de garage diensten te mogen organiseren. "Zondags zijn we dicht. Dus daar kan het voor gebruikt worden. Als wij maatschappelijk iets kunnen betekenen, doen we dat. We hebben best wat ruimte, dus dit konden we inpassen."

Of het inpandige 'verkeersplein' verhuurd wordt aan de nieuwe kerkgemeente - en zo ja, voor hoeveel euro - willen zowel Wichers als Kok niet zeggen. "Een christelijk principe is dat je linkerhand niet weet wat je rechterhand doet. Dus we hoeven er niet mee te koop te lopen (hoe dat financieel is geregeld, red.)", reageert Kok.

Proefritten

Wel wil hij iets kwijt over de bijzondere omgeving waar straks gezang zal klinken. "We hebben een unieke locatie: de proefritten vertrekken bij ons van binnenuit vanaf een plein. Dat is zondags leeg. Zet je dus stoelen neer en een spreekgestoelte, dan kun je hem gebruiken."

Het vertrek van kerkgangers betekent niet het einde voor de kerkdiensten in Elspeet en Doorspijk. "Dat blijven gemeenten met een behoorlijke omvang", weet Wichers.

Wat voor kerk is het?

Marten van der Meulen, universitair docent godsdienstsociologie aan de Protestantse Theologische Universiteit noemt de vorming van een nieuwe gemeente in tijden van ontkerkelijking niet bijzonder. "De Hersteld Hervormde Kerk is een orthodox-bevindelijk kerkgenootschap waar geboortecijfers relatief hoog zijn. Orthodox-bevindelijke kerkgenootschappen vormen een uitzondering in Nederland omdat zij wel licht groeien of stabiel blijven, vooral dankzij hogere geboortecijfers. In dat licht is het niet gek dat ze een nieuwe kerkelijke gemeente starten. Ook is het niet gek dat ze dat op de Veluwe doen, waar relatief veel orthodox-bevindelijke christenen wonen."