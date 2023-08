Hoe een 'sekte' oprukt in Sint Philipsland

Doodzieke patiënten komen naar Sint Philipsland voor de 'speciale gaven' van natuurgenezeres Carine Bolijn (83). Zij is de spil van Maerloo, volgens deskundigen niets minder dan een sekte. Met haar volgelingen koopt Bolijn in het dorp het ene na het andere pand op. Laatste aanschaf: het enige dorpscafé. 'Ze zeggen dat Flupland de laatste plek op aarde is die overblijft.'

"Mensen zien die vrouw als hun laatste strohalm", zegt een Fluplander over Bolijn. De man wil net als andere dorpsbewoners die we naar Maerloo vragen, niet met zijn naam in de krant. "Je kunt zeggen dat het hun eigen keus is, maar als je op je laatste benen loopt en ze proberen je van een chemokuur af te houden dan is dat... Ze verdienen gewoon geld over de ruggen van terminale patiënten."

Sinds Het Financieele Dagblad (FD) onlangs uitgebreid over Maerloo schreef, is het omstreden gezelschap rond Carine Bolijn in het dorp het gesprek van de dag. Op straat weten mensen precies hoe café Met Shmaak in december vorig jaar eigendom van Maerloo is geworden. Dat de voormalige eigenaar al een deal had gemaakt met een andere partij, maar Maerloo er met een flink bod overheen ging. Een betrokkene vertelt dat de winst voor de verkoper daardoor een ton hoger uitviel. En zoals bij de meeste van de zestien gebouwen die Maerloo in Sint Philipsland kocht, bleek een hypotheek niet nodig.

Geld genoeg dus. Het FD onderzocht waar het allemaal vandaan komt. De volgelingen van Bolijn zouden zogenoemde donatie-verklaringen ondertekenen waarmee ze afstand doen van alles wat ze bezitten, inclusief pensioenrechten. Eén van hen, Titia Bollen, destijds lid van de vermogende Van der Valk-familie, werd 2,2 miljoen euro afhandig gemaakt en vervolgens uit Maerloo gezet. Samen met haar zoon ging ze naar de rechtbank om haar bezittingen terug te eisen. Bollen, wier zus Saskia nog wél bij Maerloo zit, won de zaak. Uit het vonnis blijkt dat Titia Bollen onder 'undue influence' (ongepaste invloed) stond van Bolijn.

"Bij sektarische bewegingen is het afstaan van grote sommen geld verplicht", stelt Frank Krake, die voor zijn boek Hannelore, het meisje uit de sekte jarenlang onderzoek deed naar sektes. "Volgelingen worden bewerkt en geloven alles wat de sekteleider zegt. Daar is bij Maerloo duidelijk sprake van. Mevrouw Bolijn zegt boodschappen door te krijgen van Maria Magdalena, die zij vervolgens weer doorgeeft aan haar volgelingen. Contact met kritische familieleden wordt verbroken. De sekteleider gaat het alleen maar om geld."

De organisatie Maerloo - met daaronder een wirwar van bv's - zou flink verdienen aan patiënten van Bolijn. De zieken die bij de natuurgenezeres aankloppen hebben hun hoop gevestigd op haar 'energetische krachten' en 'magische behandelbanken'.

In 2007, toen de bejaarde therapeute een behandelcentrum in Roosendaal had, werd ze uit haar beroepsorganisatie gezet omdat ze zich bij een diagnose en behandeling had laten leiden door 'goddelijke gidsen'. Haar compagnon, een Vlaamse internist, werd door het medisch tuchtcollege geschorst voor het leven. Het televisieprogramma Nieuwsuur maakte destijds een item over het behandelcentrum en concludeerde dat Bolijn 'met haar goddelijke straling doodzieke kankerpatiënten opdracht gaf te stoppen met hun chemotherapie'.

'Het kwam nogal zweverig over'

Nadat het centrum in Roosendaal sloot, week Bolijn met haar praktijk uit naar Sint Philipsland waar ze zelf al jaren woont aan de rand van het dorp. Voor haar huis stonden vaak rijen auto's van patiënten die zich lieten behandelen, zo vertelt een Fluplander die getuige was. In de tuin vonden onder meer healings plaats. "Het kwam allemaal nogal zweverig over."

Sommige patiënten verhuisden naar Sint Philipsland, omdat ze sterk in Bolijn (en haar theorie) geloofden en dichter bij haar wilden zijn. Hun gekochte huizen werden eigendom van de organisatie. Dorpsbewoners zeggen zich te storen aan het feit dat niet alle panden bewoond worden. Veel rolluiken hangen altijd omlaag. Volgens een Fluplander worden de huizen voornamelijk gebruikt als logeeradres voor volgelingen, die naar Sint Philipsland komen om bijeenkomsten van Maerloo bij te wonen.

Hoeveel volgelingen Maerloo precies heeft, is onbekend. Volgens sekte-expert Frank Krake is dat mede een gevolg van het wegbezuinigen van Sektesignaal, het Nederlandse sektemeldpunt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid draaide drie jaar geleden de subsidiekraan dicht, terwijl er sprake was van een recordaantal unieke meldingen (101). Vaak van bezorgde familieleden.

Kamerlid Michiel van Nispen (SP), volgens Krake een roepende in de Haagse woestijn als het over sektes gaat, heeft naar aanleiding van de publicatie in het FD Kamervragen gesteld. "Het verbaast me dat dit zomaar kan in Nederland", zegt Van Nispen, die het liefst naar Frans en Belgisch voorbeeld zou zien dat sektes ook in Nederland wettelijk aangepakt kunnen worden. Vorig jaar juni diende hij daarom al een motie in. Die werd ook aangenomen, maar sindsdien gebeurde er niks.

Overheid worstelt met groepen als Maerloo

Hoe overheidsinstanties soms worstelen met groeperingen als Maerloo blijkt uit de relatie tussen de leden en de gemeente Tholen. In een geschil over bebouwing op het terrein aan de Campweg betichtte Maerloo in 2018 de gemeente van corruptie en het verlenen van diensten aan een criminele organisatie. Een rechter bepaalde dat de beschuldigingen moesten stoppen.

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt nu of leden van Maerloo zich schuldig hebben gemaakt aan dwang, smaad en laster. Dat was de reden waarom de politie in juli vorig jaar verschillende aan Maerloo gelinkte huizen in Sint Philipsland binnenviel. Bij de invallen werden laptops en telefoons meegenomen. Een woordvoerder van het OM kan nog niks vertellen over de stand van het onderzoek.

Burgemeester Marleen Sijbers wil niet diep ingaan op vragen over Maerloo. "Het is een lastig verhaal. Voor ons als gemeente is het belangrijk om het onderzoek van het Openbaar Ministerie af te wachten", laat ze via een woordvoerder weten. Nu Maerloo een café heeft gekocht, gebruikt de gemeente de Wet Bibob om de kopers te screenen. De procedure loopt al maanden en zolang er geen vergunning is, moet de kroeg gesloten blijven.

'Helemaal kapot maken'

In een gesprek met deze krant, dat maanden terug plaatsvond, vertelden Carine Bolijn en vertegenwoordigers Claartje Bink, Peter Greving, Hans Karel Krijger en Saskia de Lorenzo dat ze louter goede bedoelingen hebben. "Kinderen helpen, beschermen en genezen." Maar de groep is ervan overtuigd dat ze op grote schaal worden tegengewerkt. Onder meer door de gemeente, Belastingdienst, politie en OM. Grootste boosdoeners zijn volgens Maerloo voormalige leden, ex-pandgenoten uit de Roosendaalse tijd en invloedrijke en kapitaalkrachtige tegenstanders. "Ze willen ons helemaal kapotmaken."

Na de ontmoeting overhandigde Maerloo een gebundelde stapel papieren, met teksten van en over voormalige volgelingen. Strekking: Maerloo is goed en iedereen die nu met modder gooit is erop uit om Maerloo te vernietigen. Een oud-lid, dat anoniem wil blijven, zegt: "Nadat ik ben weggegaan, zijn ze ontzettend gaan natrappen. En nu wordt er opnieuw gejokt. Er wordt een soort complottheorie op tafel gelegd. Dan denk ik: houden jullie nou nooit op met liegen en bedriegen?"

Welke bedoelingen Maerloo in Sint Philipsland heeft en hoeveel panden de groep nog wil kopen, is en blijft vaag. En Maerloo zelf zegt er niks meer over, want een tweede ontmoeting zit er niet in. 'Naar aanleiding van de misleidende krantenartikelen hebben wij besloten geen contact meer te onderhouden met de kranten of andere media. Recente gebeurtenissen doen geen goed aan ons vertrouwen in onderzoeksjournalistiek', laten ze via WhatsApp weten.

Ondertussen zien de Fluplanders hoe (voornamelijk) Belgische patiënten van Bolijn af- en aan blijven rijden en hoe koophuizen voor hun neus worden 'ingepikt', zoals een jonge Fluplandse die net haar kinderen op de achterbank van de auto heeft geïnstalleerd het zegt. "Vaak jonge mensen uit het dorp die dan noodgedwongen ergens anders gaan wonen. En Sint Philipsland heeft die jonge mensen juist nódig. Dit raakt de gemeenschap dus." De vrouw woont met haar gezin vlak bij de Esdoornhof, de straat waar het behandelcentrum tegenwoordig is gevestigd. In dit buurtje heeft Maerloo negen huizen.

"Als dorp hebben we niks aan die mensen", zegt een inwoner van Sint Philipsland over de Maerloo-leden, die zich nauwelijks mengen in de samenleving. "En geloof me, je gaat geen geboren Fluplander vinden die op die banken van die mevrouw gaat liggen."

Een dorpsgenoot, die in de buurt van de Esdoornhof woont, maakt zich niet druk. "Ze zitten hier al twintig jaar en hebben me nog nooit in de weg gezeten. Wat ik wel jammer vind is dat hun huizen meestal leeg blijven staan." Dan met een lach: "Maar we zijn wel gezegend, ééj." Zijn vrouw vult hem aan: "Ja, ze zeggen dat Flupland de laatste plek op aarde is die overblijft."

