Hoge kosten bij start schooljaar raakt groeiende groep ouders

Een laptop, rekenmachine en een peperduur introductiekamp. Na de toch ook niet goedkope zomermaanden, vallen de eerste schooldagen een groeiend aantal ouders rauw op hun dak. Nu het besteedbaar inkomen voor sommigen steeds lager wordt, moeten ze alle zeilen bijzetten om hun kinderen een goede start te kunnen geven.

"De schatting was altijd dat in Utrecht zo'n 13.000 kinderen in armoede leven. Maar gezien de recent uitgebrachte armoedecijfers denk ik dat we dat aantal drastisch naar boven moeten bijstellen", zegt voorzitter Selma Bas van Stichting Leergeld Utrecht, die gezinnen ondersteunt in de kosten van school- sport en cultuuractiviteiten: dit jaar al 10.000 keer. "Sinds vorig jaar zien we dat ook werkende armen bij ons aankloppen. Vooral bij gezinnen met kinderen tussen de 12 en achttien jaar zijn er financiële zorgen."

Maar hoezeer de stichting zich ook inzet, het vergoeden van de ouderbijdrage doet ze niet meer. "Want daarover is de wetgever heel duidelijk: scholen moeten zelf met een oplossing komen. Maar dat loopt in de uitvoering vaak spaak."

Bijdragen voor schoolkampen, -reisjes en vieringen horen volgens Bas vrijwillig te zijn. "Maar we zien dat er de suggestie wordt gewekt dat een kind niet meekan met een schoolreisje als de ouderbijdrage niet is betaald."

Tweedehands spullen aanschaffen

En dan zijn er de leermiddelen. "Het is van de zotte dat er nog steeds scholen zijn die specifieke modellen vragen van laptops of tablets. Je moet een bepaalde grafische rekenmachine aanschaffen, je moet woordenboeken hebben, een Bosatlas. Wat niet wordt vermeld is dat je die wellicht ook naar eigen inzicht of tweedehands kan aanschaffen. Ik vind dit een verantwoordelijkheid van de scholen om ouders daarop te wijzen. Er zijn genoeg ouders niet niet weten wat er op ze af komt."

Stichting Ouders & Onderwijs adviseert ouders die bij machte zijn ook zelf kritisch te blijven op rekeningen die een school stuurt. "Wij krijgen veel vragen over wat je nou wel en niet verplicht bent om te betalen en wat scholen in rekening mogen brengen", zegt directeur Lobke Vlaming van de in Utrecht gevestigde organisatie.

Geen duidelijke communicatie

"Verschillende scholen brengen dingen in rekening waar ze ook van het Rijk bekostiging voor krijgen. Bijvoorbeeld voor de fietsenstalling of kluisjes of administratiekosten, ICT-kosten. Het is natuurlijk heel raar als ze dat ook nog eens bij ouders in rekening gaan brengen."

Ook zij beaamt: "Los daarvan gaat het om vrijwillige ouderbijdragen. Het merendeel van de scholen communiceert daarover niet duidelijk."

Het leidt volgens Bas al met al tot ongelijke kansen voor scholieren binnen Utrecht. Ze ondersteunt dan ook het voorstel voor een stadsbreed, uniform solidariteitsfonds waarmee PvdA, D66 en GroenLinks in de gemeenteraad eerder kwamen - iets wat onder meer de scholengroep NUOVO al heeft. "Uiteindelijk moeten de scholen zelf de koppen bij elkaar steken voor een eenduidige oplossing, om alle kinderen dezelfde kansen te bieden."

Zo zou het bonnetje van een fictief gezin eruit kunnen zien op basis van gemiddelden. Zelfs als de kosten niet voor iedereen hetzelfde zijn, kunnen ze behoorlijk oplopen bij de start van het schooljaar.

Kind 1 in mavo 3

Studiereis 400 euro

Ouderbijdrage 200 euro

Gymkleding 40 euro

Kind 2 in brugklas havo

Fiets 150 euro

Laptop 800 euro

Schoolspullen 20 euro

Extra leermiddelen 100 euro

Schooltas 30 euro

Ouderbijdrage 200 euro

Gymkleding 80 euro



Totaal 2020 euro