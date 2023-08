In de rechtbank zag Anaïs wie haar dochter chanteerde met naaktfoto’s

Delen via E-mail

De tienerdochter van Anaïs (47) dacht met een leeftijdsgenoot te chatten, maar trapte in de val van een volwassen man. Maandenlang dwong hij haar vernederende naaktfoto's te sturen. Sindsdien loopt ze met een PTSS-hulphond. 'Dit kan iedereen overkomen, echt.'

Ze weet dat het mis is. Al weken merkt Anaïs dat haar dochter zich anders gedraagt dan gebruikelijk. De tiener - net 15 geworden - oogt nerveus, gespannen en hyperalert. Als oma haar eens onverwachts op de schouder tikt, weert ze zich zo hevig af dat ze per ongeluk een vinger breekt.

Ondertussen is ze niet bij haar telefoon weg te sláán. Dagelijks vraagt ze Anaïs of ze de maximale schermtijd van drie uur mag oprekken. Telkens komt ze met weer een nieuwe smoes. Anaïs, woonachtig in het Groene Hart, vraagt of ze soms wordt lastiggevallen. Bedreigd misschien? Maar de tiener ontkent.

'Toen brak de hel los'

Op een doordeweekse avond in december is Anaïs het zat. Opnieuw zit de tiener 'helemaal in haar telefoon'. "En nu is het klaar, dacht ik. Ik pakte de telefoon af en hield hem bij haar vandaan. Toen brak de hel los. Ik móet antwoorden, schreeuwde mijn dochter."

Terwijl de tiener nog om haar telefoon schreeuwt, belt Anaïs 112. Het meisje is dan nog te beschaamd om te vertellen wat haar is overkomen, maar vertelt het enkele dagen later alsnog aan de politie. Ze blijkt al maanden te worden afgeperst door een onbekende man die expliciete foto's en video's eist. Tientallen bestanden heeft ze al doorgestuurd.

"Erg confronterend, hoor", zegt Anaïs. "Maar mijn dochter wilde voorkomen dat andere meiden hetzelfde moeten meemaken." Wat ze niet weet, is dat de man al vele slachtoffers heeft gemaakt en nog zál maken. En allemaal op dezelfde uitgekookte manier.

Drie jaar na aangifte aanhouding

Nadat Anaïs en haar dochter naar de politie zijn gestapt, wordt de angst bij de tiener alleen maar groter. De man had haar immers gewaarschuwd om niemand te alarmeren. Deed ze dat wel? Dan zou al het materiaal online worden gezet. Het meisje stort in.

Eind 2022, drie jaar nadat Anaïs en haar dochter naar de politie zijn gestapt, krijgt de moeder een telefoontje van de recherche. De afperser van haar dochter, een 26-jarige man uit Piershil, is aangehouden. Het was een analist van de politie opgevallen dat zijn schuilnaam wel héél vaak in onderzoeken terugkeert.

Anaïs schiet vol als ze het hoort. "Natuurlijk was dat voor ons allebei een opluchting. Tegelijkertijd wisten we: een veroordeling is nog ver weg. En wat als hij zijn gegevensdragers heeft kapotgemaakt?"

Tientallen slachtoffers

Weer een jaar later staat de Piershillenaar voor de rechter. Tijdens de rechtszaak blijkt dat de politie beelden van vele tientallen slachtoffers heeft gevonden. 21 van hen deden aangifte, de rest wilde dat niet of was niet te identificeren.

De man sloeg tussen 2018 en 2022 toe. In die jaren deed de ICT'er zich voor als tienerjongen en zocht online contact met willekeurige meiden. Na wat gebabbeld te hebben, chanteerde hij zijn slachtoffers met een door hem gefabriceerde nepnaaktfoto.

De politie vond 179 deepfakes. Foto: ANP

Deepfakes

Deze foto's waren zo levensecht dat de slachtoffers koste wat het kost wilden voorkomen dat ze zouden uitlekken. Ze konden dit zogenaamd voorkomen door échte expliciete beelden te delen. Naaktfoto's, maar ook video's waarop vernederende seksuele handelingen te zien waren. De meiden hadden volgens Anaïs een dagtaak aan het uitvoeren van alle opdrachten.

De politie vond 179 zogeheten deepfakes, oftewel neppe naaktbeelden die met behulp van kunstmatige intelligentie waren gemaakt. Verder trof het onderzoeksteam 775 'echte' afbeeldingen van naakte minderjarige meisjes aan.

Geen hoger beroep

De Piershillenaar werd deze week veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. Volgens advocaat Joost Vedder legt zijn cliënt zich bij de straf neer en gaat hij niet in hoger beroep. Dit omdat hij zich zo snel mogelijk wil laten behandelen, aldus de raadsman.

Anaïs kent de slachtoffers. Doodgewone tieners zijn het volgens haar. "Leuke, mooie, lieve meisjes. Meisjes die niets met naaktfoto's hadden. Maar wel meisjes die door deze man uit Piershil mensonterende handelingen moesten verrichten en wier leven in sommige gevallen is verwoest."

Ze wil benadrukken dat dit elk meisje kan overkomen. "Zodra jij op internet een foto van jezelf deelt, kan iemand daar misbruik van maken. Ik had ook nooit gedacht dat mijn dochter dit zou gebeuren. Maar het was toch echt zo."

Daarom hekelt ze ook de reacties die ze van sommige mensen krijgt. "Had ze maar niets moeten sturen, zeggen ze dan. Die vinden mijn dochter naïef, dom zelfs. Maar een gewone, nette foto kán een naaktfoto worden. En dan probeert een puber het uit schaamte zelf op te lossen. Maar die weet niet dat het na één foto niet klaar is. En na de tweede ook niet."

'Vaders waren woest'

Een jaar na zijn aanhouding staat de Piershillenaar voor de rechter. Anaïs zit in de zaal en ziet hoe de man plaatsneemt op zijn stoel. Woede voelt ze niet, eerder medelijden. "Ik vond hem zo nietig", vertelt ze. "Een iel, kalend mannetje met een heel grote bril op. Ik was verbaasd dat híj zoveel ellende had veroorzaakt. Veel moeders dachten zo. De vaders niet. Die waren woest."

De Piershillenaar is autistisch en heeft afwijkende seksuele voorkeuren. Hij bedacht zijn afpersingsmethode toen het hem niet lukte om via een datingsite vrouwen te versieren. Het chanteren deed hij vanuit zijn slaapkamer in zijn ouderlijk huis.

In sommige gevallen stuurde hij daadwerkelijk foto's naar schoolgenoten van een slachtoffer door. Volgens Anaïs kan een van de meisjes niet meer over straat, omdat ze continu wordt nageroepen.

Schaduwleven

Haar eigen dochter bleef dat bespaard. Wel kampt de tiener met PTSS en is ze onder behandeling van een psychiater. Ze heeft een PTSS-hulphond die haar helpt om onder de mensen te komen. Het meisje moet leren leven met het litteken dat de Piershillenaar haar heeft bezorgd. Én met de wetenschap dat haar beelden over het internet zwerven. "De dader heeft toegegeven dat hij op Telegram beelden met anderen heeft uitgewisseld. Dat is een grote zorg, natuurlijk. Maar wat kun je doen?"

De officier van justitie zei goede hoop te hebben dat het uitgewisselde materiaal verborgen blijft, vertelt ze. "Omdat de meeste 'gebruikers' gewoon getrouwd zijn en een gezin hebben. Zij leiden een schaduwleven en zullen niet snel beelden in de openbaarheid brengen. Dat hopen we dan maar."

'Merk je wat vreemds? Stel vragen'

Anaïs drukt ouders en verzorgers op het hart om waakzaam te zijn. "Merk je wat vreemds? Stel vragen. En kijk eventueel de telefoon na. Vind je iets dat niet klopt? Doe dan direct aangifte."

Aangiftes zijn zó belangrijk, zegt ze. "Je kan zoiets niet achter je laten als je het niet afsluit. Bovendien: zulke personen zijn verslaafd en zullen altijd door blijven gaan. Die moeten gestopt worden. Dus, alsjeblieft, stap over je schaamte heen als het foute boel is. Praat met een volwassene die je vertrouwt. Heftig? Als het doorgaat, wordt het nog veel heftiger."

* Uit privacyoverwegingen wil Anaïs niet met haar echte naam genoemd worden.