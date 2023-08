Stichting Stikstofclaim spant kort geding aan om stallen

Delen via E-mail

De stichting Stikstofclaim stapt naar de rechter omdat de provincie Brabant boeren verplicht emissiearme systemen te installeren in hun stallen voor 1 juli volgend jaar. Volgens voorzitter John Spithoven moet dat kort geding "zo snel mogelijk" dienen, omdat de Brabantse veehouders voor 1 oktober hun vergunning aangevraagd moeten hebben.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De stallendeadline van de provincie Brabant is al jaren voer voor discussie en polemiek. Hoewel er grote twijfels zijn over de effectiviteit van innovatieve stalsystemen, bij zowel rechters als wetenschappers, en de hele RAV-systematiek (Regeling Ammoniak en Veehouderij) 'on hold' is gezet, houdt Brabant vast aan de verplichting dat boeren voor 1 juli 2024 hun verouderde stallen aangepast moeten hebben.

'Juridisch niet houdbaar'

"Het is onbegrijpelijk dat Brabant hierin zo halsstarrig is", stelt Spithoven. "De boeren moeten kiezen uit die systemen, maar die zijn juridisch niet meer houdbaar. Hiermee dwingt Brabant bedrijven om de illegaliteit in te gaan. Het wordt tijd voor rechterlijke dwang om tot een oplossing te komen."

Vrijdag werd ook bekend dat een nieuw provinciebestuur voor Brabant in aantocht is. Het bestuursakkoord wordt komende vrijdag gepresenteerd, met daarin zeker ook nieuws over de stallendeadline. Mogelijk komt het tot nieuw uitstel.

"Maar vooralsnog is er nog niets", zegt Spithoven. "En als er nu wel andere plannen komen, dan zijn de beleidsregels nog niet aangepast. Wij gaan dus door met de voorbereidingen. We hopen dat het snel tot een zitting komt en hebben vertrouwen in een goede afloop."