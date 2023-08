Het belang van ballistisch onderzoek door de politie

Hoe zijn de kogels in en door een lichaam gegaan? Waar stond de schutter toen hij de trekker overhaalde? Het zijn vragen die de politie probeert te beantwoorden bij de dodelijke schietpartij december vorig jaar aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. In opdracht van justitie volgt nader onderzoek in deze zaak, ook al heeft de schutter bekend. Hoe bijzonder is dit?

Om wat voor onderzoek gaat het?

Ze noemen het een zogeheten schootsbaan-reconstructie, waarbij deskundigen proberen te achterhalen vanuit welke richting en vanaf welke afstand is geschoten. "Door het onderzoek kunnen we mogelijk inzichtelijk maken welke schoten op welk moment zijn gelost, mede aan de hand van de camerabeelden die er zijn", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. "En welke schotverwondingen het dodelijke letsel hebben veroorzaakt."

Hoe gaat dit dan in zijn werk?

Op een plaats delict richt de politie haar onderzoek in eerste instantie op een aantal zaken: zijn er kogelhulzen, waar zitten de kogelinslagen en is het wapen nog aanwezig? "Dat plaatje wil je zo snel mogelijk bij elkaar hebben", zegt een politiewoordvoerder.

Is er een verdachte, dan krijgt die meteen zakken om zijn handen om ervoor te zorgen dat er geen (kruit)sporen verloren gaan die vrijkomen bij het schieten met een vuurwapen. In het cellencomplex worden met wattenstaafjes monsters genomen van de handen, vaak wordt de kleding van de verdachte in beslag genomen. Voor verdere analyse wordt materiaal doorgestuurd naar het hierin gespecialiseerde Nederlands Forensisch Instituut. Dat kan ook gebeuren met de beschadigde kleding van het eventuele slachtoffer. Alle informatie gaat in het dossier.

Is zo'n schootsbaan-reconstructie bijzonder?

Het is niet altijd noodzakelijk en gebeurt vaker, zegt de politiewoordvoerder: "Vooral bij schietpartijen waarbij meerdere keren is geschoten of waar veel onduidelijkheid is."

En welke rol spelen de uitkomsten van zo'n onderzoek in een rechtszaak?

Ze dragen bij aan de bewijsvoering. Dat ze van groot belang kunnen zijn, bleek in de zaak rond de schietpartij op het Paletplein in Tilburg-West. Daar vlogen de kogels in het rond, met inslagen in meerdere auto's en een winkelruit. De politie vond elf hulzen afkomstig van verschillende wapens en de verdachten hadden allemaal een eigen verhaal over wat er was gebeurd. De reconstructie aan de hand van de kogelinslagen en vindplaatsen van de hulzen hielpen de rechter enorm om tot veroordelingen te komen.

De fatale schietpartij aan de Ringbaan-Oost was december vorig jaar, waarom wil justitie dan nu nader onderzoek?

Ze wil dat verder op dit moment niet toelichten. Die vraag wordt volgens de OM-woordvoerder beantwoord tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Het is nog niet bekend wanneer die plaatsvindt.

Wat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn?

Waar het in deze rechtszaak om draait is het volgende: de schutter heeft bekend, maar zegt dat hij al jaren ernstig werd bedreigd door het slachtoffer (en diens broer). Hij zegt geen andere uitweg te hebben gezien dan te schieten toen het tweetal hem - volgens zijn visie - opzocht bij het tankstation aan de ringbaan: noodweer(exces). Met de resultaten van het vervolgonderzoek zal justitie vermoedelijk willen aantonen dat hier geen sprake van is geweest.