Wietske en Tessa helpen dronken introstudenten

Ze zijn de reddende engelen voor dronken eerstejaars tijdens de studentenintroductie in Nijmegen: Wietske Krijgsheld (24) en Tessa Hooiveld (22). Met flesjes water, paracetamol en fietslampjes op zak bieden ze hulp. 'De intro is wel héél erg gefocust op alcohol.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Kotsende studenten op straat. Introlopers die niet meer op hun benen kunnen staan. Eerstejaars die na vijftien of twintig bier zelf niet thuiskomen. Excessen, die Wietske Krijgsheld en Tessa Hooiveld deze week hebben meegemaakt tijdens de drukbezochte introductie voor studenten in Nijmegen.

Eerste hulp bij dronkenschap

Samen met in totaal bijna twintig andere studenten lopen ze deze week elke nacht in duo's het centrum door. Gewapend met paracetamol, flesjes water, repen, kauwgom, pleisters en fietslampjes. Om zich onder de noemer 'Eerste hulp bij Dronkenschap' te ontfermen over beschonken eerstejaars.

"Tijdens de introductie is het voor sommige eerstejaars lastig hun grenzen aan te geven. Je moet je voorstellen: je bent vaak net 18, wil graag nieuwe vrienden maken, er is groepsdruk om nog een biertje extra te drinken. Dan kun je over je grens heengaan", zegt Krijgsheld, die het initiatief in 2019 startte.

Geloof

Een vriendin van haar was die zomer op vakantie op Ibiza. Daar bestond al zo'n soort initiatief, waar een groep zelfs contact heeft met barpersoneel dat belt als het mis dreigt te gaan. "Waarom doen we zoiets niet tijdens de intro in Nijmegen, dacht ik meteen", zegt Krijgsheld, die zich net als de andere vrijwilligers gesterkt voelt door het christelijke geloof. "We willen liefhebben, mensen helpen. En een luisterend oor bieden voor wie er even doorheen zit."

Vanaf studentencafé Perplex aan de Eilbrachtstraat gaan de twintig reddende engelen vanaf 23.00 uur om het uur op pad langs studentencafés. Het andere uur bidden ze, op een goede afloop.

Elke avond gaat er wel íets mis. Een beschonken student die letterlijk de weg kwijt is. Iemand die dringend water of paracetamol nodig heeft. Kotsende studenten die zoveel drank in hun lijf hebben dat ze niet meer kunnen fietsen of de taxi in kunnen. "We hebben twee keer iemand 's nachts met de auto thuisgebracht, die anders écht niet thuis was gekomen", vertelt Hooiveld. "Er is genoeg te doen. De eerste avond was er bijvoorbeeld al een huilend meisje, omdat ze haar vriendin kwijt was."

Gefocust

Anti-alcohol zijn de studenten niet. Ook zelf drinken ze heus graag een biertje. "Maar de intro is wel érg gefocust op alcohol. Zeven of acht dagen alcohol achter elkaar, zoals veel studenten doen, kan niet goed zijn", zegt Krijgsheld.

Komende jaren hoopt ze haar initiatief uit te bouwen. Door meer samen te werken met mentoren van introgroepjes, of met cafés. Mogelijk komen er naast introducties ook wel andere evenementen bij, waarbij de studenten hulp gaan bieden. "Daar gaan we het nog over hebben."