Tinder is leuk, maar er zitten ook hele vreemde mannen op

Kunstenares Yolande Willink verzamelde 1400 absurde profielfoto's van mannen op Tinder en exposeert ermee. Van gefotoshopte piemels tot pistolen en racistische boodschappen. 'De ene foto is nog gekker dan de andere.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hij houdt van de urine van vrouwen en zoekt een partner die daarvoor in is. 'Paultjuh' poseert met een grote vis, die gefotoshopt is tot reuze-piemel. 'Chris Dis' is ook op zoek en fotografeert zichzelf met alleen een grote luier aan.

Hoofdschuddend

De Enschedese kunstenares Yolande Willink staat er hoofdschuddend bij. Zelfs nu ze in kunstwerkplaats De Möllerwerf een complete ruimte heeft ingericht met bijna 500 profielfoto's, kan ze zich er ter plekke nog over verbazen.

"Kijk dit is het shockhoekje", zegt ze, terwijl ze wijst op man die op zijn T-shirt ungeimpft (ongevaccineerd) als uitnodiging heeft staan. 'I support the confederate flag' meldt een tinderganger, een symbool van rechts nationalisme. "Gestoord? Bizar? Het is me nog niet gelukt om hier een goede omschrijving voor te vinden."

Seksistische karakter

Wat bezielt mannen - want op deze doelgroep richt ze zich in haar kunstproject - om zich zo te profileren op Tinder? Het antwoord op die vraag is misschien iets voor een vervolg. Zij richt zich in eerste instantie op het 'absurde en seksistische' karakter van de afbeeldingen.

"Wat mannen als profiel kiezen, is eigenlijk verbijsterend. De ene foto is nog gruwelijker dan de andere. Je vraagt je af wat het gedrag is van zo'n man. En hoe fungeert dit platform? Is dit een datingapp? Of is Tinder een seksplatform geworden?"

Verbrand barbecuevlees

Yolande begon drie jaar geleden met het verzamelen van schermafbeeldingen. "Ik zat op Tinder en verbaasde me over de vreemde profielfoto's die werden gebruikt. Ik ben van alles tegengekomen en gaan verzamelen: geslachtsdelen, hakenkruizen, verbrand barbecuevlees maar ook beelden van mensen die zichzelf beschadigen."

Ze scrolt iedere dag ('vooral 's avonds en 's nachts') door Tinder en heeft al 1400 afbeeldingen weten te ordenen. "Ik ben ook regelmatig gestopt met zoeken, omdat ik er misselijk van werd. Bij sommige afbeeldingen voelde ik me gewoon onveilig."

Voor de expositie 'My Tinder Project' bij de Möllerwerf heeft ze het aantal teruggebracht tot 500 die in 'de kas' zijn samengebracht. Via een beamer worden in de grote hal de overige beelden getoond. De kunstenares wil met haar expositie laten zien wat de motivatie is van bepaalde Tindergebruikers.

Maar ze hoopt ook dat de verzameling foto's mensen laat nadenken over 'de duistere aspecten van de datingcultuur'. "Ik hoop dat er een debat over ontstaat. Moeten gebruikers niet beschermd worden tegen deze schokkende inhoud? En hoe staat het met online gedrag en hoe je je in deze apps gedraagt?"

Om de identiteit van mannen te beschermen, heeft ze met een zwarte stift de ogen geblurd. Tinder heeft nog niet gereageerd op Willinks project, maar vraagt wel om melding te doen van 'alle verdachte en aanstootgevende gedragingen' op haar datingplatform.

De expositie wordt zaterdag 26 augustus om 19.30 uur officieel geopend. 'My Tinder Project' is te bezichtigen op zondag 27 augustus van 13.00 tot 17.00 uur en donderdag 31 augustus tot en met zondag 3 september van 13.00 tot 17.00.

- Foto: Reinier van Willigen