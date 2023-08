Dit zie je niet op Funda: zo ziet het Elvis-huis in Breda er écht uit

Wat ooit begon als een bezoek aan Graceland mondde voor Jimmy Prins uit in een 20-jarig bouwproject. Nu staat zijn Graceland Breda te koop voor 2,5 miljoen euro. Met pijn in het hart, want de kopie van het kasteel van The King is nog niet af. Een exclusief inkijkje.

Al vanaf zijn eerste Elvis singeltje, In the Ghetto, is Jimmy Prins (67) idolaat van de wereldster. Waar gewone fans dan merchandise verzamelen of een vette kuif boetseren, besloot hij het echter grootser aan te pakken. Twee jaar na een vakantie in Memphis begon Prins namelijk met de bouw van zijn eigen Bredase Graceland.

"Elvis Presley was geen gelukkig man, maar op het podium vond hij de inspiratie. Daar herken ik mijzelf in." De enorme villa in de Heilaarstraat is overigens geen een-op-een kopie, maar meer een hommage aan de zanger.

Niet dat je dit aan de buitenkant ziet, want die lijkt wél sprekend op het echte huis van The King. Zo reisde Prins af naar Indonesië om persoonlijk de juiste stenen te vinden voor de kenmerkende voorgevel. Hetzelfde geldt voor de marmeren vloer bij de entree waar het gezicht van Elvis in is vereeuwigd. "Bij het leggen van de eerste steen kreeg ik bijna tranen in mijn ogen, vooral ook omdat ik het met niemand kon delen."

De hele bouw zou binnen anderhalf jaar gerealiseerd moeten zijn. Dat het huis na twee decennia nog steeds een bouwplaats is, ziet Prins vooral als een harde leerschool. Grote paleizen zijn volgens hem nu eenmaal nooit af. Dit is vooral te zien in de kelder van het pand, waar je nu alleen nog maar kunt komen door een muurplaat richting de liftschaft los te schroeven.

"Hier had het zwembad moeten komen met een bubbelbad en een sauna, maar helaas liep ik financieel leeg." Toch is ook in deze grijze betonnen bak Prins persoonlijke hand al te zien. Met een ondeugende grijns wijst hij op het onderwaterraam in het bad, waardoor je de zwemmers kan zien watertrappelen. "We zijn hier natuurlijk niet zo preuts als de Amerikanen."

Een detail dat, samen met de 9 kamers met eigen sanitair, waarschijnlijk heeft bijgedragen aan de geruchten dat Prins er een bordeel wilde starten. Zelf beweert de man met klem enkel een B&B voor ogen te hebben gehad. Ook de buitenlandse studenten die er enige tijd woonden waren volgens Prins allemaal nette mensen.

"Ik heb twintig jaar moeten strijden tegen zulke verhalen. Tegen de buurt, de gemeente en de pers", verklaart hij vlak voor het einde van de tour op de zolderverdieping. Hier zijn kamers met ramen richting de gang om zo natuurlijk zonlicht binnen te laten. Ook de mooiste suite, gelegen in het fronton van het pand, zal straks niet meer van hem zijn. "Het doet pijn, maar na twintig jaar ben ik gewoon moe. Ik wil met pensioen."

Graceland Breda is inmiddels meer dan 55.000 keer bekeken op Funda, maar serieuze kopers hebben zich nog niet gemeld. Zelf vermoedt Prins dat 'zijn kindje' vanwege de opmerkelijke indeling in de toekomst zal fungeren als seniorenwoning met meerdere bewoners. Ook is de villa volgens hem geschikt voor een chirurg met een praktijk aan huis.

Tegelijk hoopt hij dat journalist Lammert de Bruin het voor elkaar krijgt om er een Elvis-museum van te maken. "Die man heeft passie voor The King. Als zijn crowdfunding lukt, dan zal ik hier zeker nog eens langskomen."

