Waarom moet Willem zijn zonnepanelen wegehalen?

Daar sta je dan met je zonnepanelen. Sinds begin dit jaar hangen ze aan het balkon van de huurflat van Bosschenaar Willem Schouwenaar. Nu eist woningcorporatie Zayaz dat hij ze weer verwijdert. 'Ik begrijp het niet. Wat moet je dan als flatbewoner'

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Loop maar mee." Op zijn balkon laat Willem Schouwenaar meteen zien hoe degelijk het allemaal bevestigd is. En let op: het zonnepaneel dat hij opgehangen heeft aan de balustrade en de omvormer erachter zijn allemaal van deugdelijke kwaliteit. "Ik heb het aangemeld bij Enexis. Geen enkel probleem. Buren die zeggen 'goed bezig man'. Dan sta je raar te kijken als er opeens een brief van Zayaz in de brievenbus ligt met de melding dat ik het paneel voor 25 augustus weg moet halen."

Bot nee zeggen

De Bosschenaar legt zich niet zomaar neer bij de eerste zakelijke mededeling van woningcorporatie Zayaz. "Het was alleen maar bot nee zeggen. Er stond in dat Zayaz geen zonnepaneel accepteert aan de balustrade vanwege aanzicht en veiligheid." Daar kan de 66-jarige Schouwenaar niks mee en hij mailt opnieuw naar de corporatie. "Zayaz geeft geen inhoudelijke onderbouwing. Wat het aanzicht betreft, het wijkt niet af van andere balkons die een ook afscherming hebben. Ik heb juist voor de veiligheid het paneel recht gehangen en niet schuin in verband met de wind." Op zijn voorstel om het zonnepaneel nog extra te laten testen op veiligheid, heeft hij niks gehoord. "Er is nooit iemand hier geweest om te kijken."

Daarna volgt een milder antwoord van Zayaz. 'We snappen uw goede bedoelingen als bijdrage aan duurzaamheid. Maar we blijven bij ons standpunt.' En ook: 'We hebben uw creatieve idee wel doorgegeven aan onze collega's van duurzaamheid'.

Steeds meer vragen vanuit huurders

Zeker, bij Zayaz krijgen ze in toenemende mate vragen van huurders over de mogelijkheden van zonnepanelen. "Zeker na de stijging van de energieprijzen", stelt Richard van Maarschalkerwaard. Hij houdt zich bij de corporatie bezig met duurzaamheid en kent ook de zaak van de Bosschenaar. Vanwege privacy-overwegingen wil hij daar niet op reageren.

"Als het gaat om zonnepanelen moeten we nog veel huurders teleurstellen", wil hij wel zeggen in algemene zin. "We zijn volop bezig met zonne-energie. We bekijken per type woningen de mogelijkheden en doen als het kan de huurders een aanbod. Wij laten dan de zonnepanelen leggen en de bewoner betaalt een vast bedrag."

Met hoogbouw is het stoeien

Met hoogbouwcomplexen is het nog stoeien, legt Van Maarschalkerwaard uit. "Dan heb je veel huurders onder één dak. We onderzoeken eerst of het dak geschikt is, of de ligging van de hoogbouw goed is en of plaatsing van zonnepanelen past in de planning rondom onderhoud en renovatie."

Bij Zayaz gaan ze er vanuit dat er per bewoner minstens vier zonnepanelen op het dak gelegd moeten kunnen worden. "Pas dan doen we een aanbod aan de huurder. Als daar geen ruimte voor is, bekijken we of we genoeg panelen kunnen leggen voor bijvoorbeeld de verlichting van de hal of de lift. Ook dan heb je toestemming nodig van minimaal 70 procent van de bewoners van een complex omdat de servicekosten dan omhooggaan."

Voor vijf hoogbouw-complexen lopen nu onderzoeken om de mogelijkheden voor zonnepanelen in beeld te krijgen. "Bij nieuwbouw is het al vrijwel standaard dat we ze installeren. Voor alle gebouwen geldt 2050 als de deadline voor duurzame verwarming. Maar je wilt het natuurlijk sneller als het kan." Wat opbreekt volgens de Zayaz-programmaleider is dat zowel de corporatie als de aannemers kampen met een tekort aan handen. "Dan moet je steeds scherpe keuzes maken wat je als eerste doet. We hebben als het om duurzaamheid gaat ook een enorme opdracht wat betreft de bouwmaterialen die we gebruiken. We proberen steeds meer circulair te bouwen"

Ongeduld bij flatbewoners

Dat sommige flatbewoners ongeduldig zijn, dat snapt Van Maarschalkerwaard ook wel. "Juist goed dat ze meedenken over duurzaamheid. Maar toch, individuele wijzigingen van de gevel - en daar hoort een balkonbalustrade bij - staan wij niet toe. Dat zou een wirwar van oplossingen opleveren. En een balkonhek is daar niet voor gemaakt."

Of er alternatieven zijn voor flatbewoners? "Ik weet niet of we vanuit Zayaz onze huurders daar op attent maken. Maar je zou natuurlijk aandelen kunnen kopen in de Bossche windmolen."