'Wie tankt er bij ons als dat 20 euro goedkoper kan in België?'

De helft van de klanten is hij al kwijt. Maar nu de brandstofprijzen volgend jaar helemaal dreigen te ontploffen, vreest de directeur van meerdere Brabantse Sakko Tankstations voor het ergste. Want wie wil er nog in de grensstreek tanken, als dat een paar kilometer verderop 20 euro goedkoper kan? 'Je kunt hier straks een kanon afschieten, niemand die het hoort.'

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als de plannen doorgaan, ben je in België per 1 januari 2024 liefst 40 cent per liter goedkoper uit. "Dat is volstrekt onaanvaardbaar", zegt Stephan Mangnus, beheerder van meerdere tankstations in onder meer in Valkenswaard, Wouwse Plantage en Hulst.

Hij verwacht een 'dramatisch weglek-effect'. "Kijk, het verhogen van de accijnzen zal waarschijnlijk wel bijdragen aan een CO2-reductie op papier, want er wordt minder getankt in Nederland", stelt Mangnus. "Maar als iedereen uitwijkt naar het buitenland, wordt er echt niet minder auto gereden."

Op LinkedIn pleit de Sakko-directeur voor een Europese harmonisatie van de accijnzen, zodat de prijsverschillen veel minder uiteenlopend zijn. "Inmiddels hebben wij al de helft minder klanten bij onze tankstations in de grensstreek in vergelijking met een aantal maanden eerder." Dat komt door het terugdraaien van de accijnskorting in juli. Veel bestuurders gooien daardoor al hun tank vol in België en Duitsland.

Hij verwacht zelfs dat Brabanders die een stuk verder van de grens wonen overwegen om straks toch in België te tanken. "Denk aan mensen die bijvoorbeeld in Den Bosch wonen. Wellicht zelfs in Waalwijk. Ook zij zijn straks helaas voordeliger uit."

20 euro winst

Benzine wordt bij de pomp vanaf 1 januari 2024 mogelijk bijna 21 cent duurder. Dat is het gevolg van het verhogen van de accijns: niet alleen wordt het restant van een eerdere verlaging teruggedraaid, ook het tarief gaat vanwege inflatiecorrectie omhoog. Zo dreigt er een prijsverschil van meer dan 40 cent ten opzichte van België, bleek uit antwoorden die het ministerie van Financiën woensdag aan Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt gaf.

Veel Brabanders tanken nu al over de grens, het voordeel kan oplopen tot zo'n 12,50 euro. Maar als de benzineprijs in 2024 in Nederland daadwerkelijk tot zo'n 2,44 euro stijgt, scheelt dat al gauw zo'n 20 euro op een volle tank. Wie wil er dan nog bij de tankstations in de Brabantse grensstreek tanken?

'Dit wordt afzien'

Ook pomphouder van Tamoil in Reusel vreest voor de accijnsverhoging. "Dit nieuws is niet heel voordelig, nee", reageert hij. "Dat wordt in januari afzien, als de prijsverschillen zo groot worden."

Op dit moment merkt hij nog niet heel veel van de al aanwezige prijsverschillen, omdat het volgens hem lastig is om vanuit Reusel even snel de grens over te steken vanwege een kapotte brug. "Maar die is over een paar maanden wel gemaakt. Ik hoop vooral dat wij de gunfactor hebben van de lokale bewoners. Dat zij bij ons blijven tanken. Maar ik denk niet dat het straks meevalt straks."

Behandeling in Tweede Kamer

Demissionair minister Sigrid Kaag van Financiën overweegt om de kilometervergoeding die bedrijven aan personeel onbelast mogen geven wat te verhogen. Maar dat kost de overheid geld en dat moet nog wel gevonden worden.

Het is volgens de minister ook nog niet helemaal zeker dat de benzineprijzen zoveel omhooggaan. De Tweede Kamer behandelt binnenkort nog het belastingplan 2024, waarin andere accijnzen afgesproken kunnen worden.

De huidige prijs voor een liter benzine is volgens de ANWB 2,21 euro per liter en 1,91 euro per liter diesel (officiële prijs).

Zoveel scheelt tanken net over de grens

Eerder berekende deze site al welke winst er te behalen valt als het prijsverschil op brandstof zo'n 40 cent is. Voor het gemak wordt uitgegaan van een volle tank benzine van 50 liter.

• Voor Tilburgers die net over de grens bij Van Raak in Ravels tanken kan dat prijsverschil oplopen tot zo'n 18,70 euro. Voor Bosschenaren is dat zo'n 13 euro.

• Roosendalers die naar Essen rijden maken 19,20 eurowinst. Voor wie uit Breda komt en naar Tankpool aan de E19 rijdt, scheelt dat ongeveer 18 euro.

• Voor wie uit Eindhoven of Valkenswaard komt, ligt het prijsverschil tussen de 15 en 18 euro.