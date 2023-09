Verboden af te blijven: museum Nemo bestaat 100 jaar

Museum Nemo bestaat 100 jaar en dat betekent 100 jaar aan nieuwsgierigheid. Een zojuist aangeschafte collectie scheerapparaten, bijvoorbeeld: wat vertelt die over deze tijd?

"Nemo is er voor iedereen," zegt directeur Géke Roelink. Ze zit aan een tafel in een kamer, hoog in het gebouw met een magnifiek uitzicht over Amsterdam. "Ooit is er ingezet op een koers gericht op families en kinderen, maar er zijn juist veel volwassenen die Nemo graag bezoeken en waar we aparte programma's voor ontwikkelen, ook in De Studio op het Marineterrein, of op het journalistieke platform Nemo-Kennislink. En de collectie huishoudtechnologie uit de laatste honderd jaar, met bijvoorbeeld oude koffiezetapparaten, stofzuigers, radio's, de eerste mobieltjes spreekt zeer tot de verbeelding."

"Sterker," zegt hoofd Presentatie en Collectie Annemarie van Eekeren, die ook is aangeschoven, "67 procent van onze bezoekers bestaat uit volwassenen."

Iedereen die de wereld van technologie en wetenschap wil ontdekken is dus welkom, en al helemaal dit jaar, als het honderdjarig bestaan van NEMO wordt gevierd (zie kader). Al heette het museum een eeuw geleden nog niet zo.

"Het Museum van de Arbeid, dat was de eerste naam," zegt Van Eekeren. "Opgericht door de kunstschilder Herman Heijenbrock, op 8 december 1923. Na een eerste tijdelijke tentoonstelling in het Stedelijk Museum, werd de zolder van het Veiligheidsmuseum in de Hobbemastraat het eerste vaste onderkomen."

In een museumgids legde 'founding father' Heijenbrock (1871-1948), die de ontwikkeling van de industrialisatie op donkere schilderijen en tekeningen van fabrieken, mijnen, machines en zwoegende arbeiders vastlegde, uit wat het doel was van zijn museum: 'waardering te leren krijgen óók voor de geringste arbeid, die dagelijks verricht wordt door duizenden naamlozen, en deze arbeid kinderen en volwassenen onder ogen te brengen, zodat zij hun medemensen in de samenleving beter zullen begrijpen en meer liefhebben dan tot nu toe.'

Herman Heijenbrock schilderde de industrialisatie. Foto: Herman Heijenbrock/Collectie Corus

Van Nint naar Nemo

"De bezoeker laten kennismaken en laten leren over technologie en wetenschap, dat is wat we nog steeds doen, maar nu in Nemo," zegt Van Eekeren. Ze vertelt verder, hoe het museum begin jaren vijftig, de naoorlogse jaren van de wederopbouw, de naam veranderde in Het Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek (Nint), en hoe na weer een naamwijziging en de verhuizing in 1997 NewMetropolis werd geopend in het huidige gebouw boven op de IJtunnel aan het Oosterdok. Na financiële problemen maakte het museum in 2000 onder de huidige naam Nemo een doorstart.

"Toen werd de nadruk gelegd op aanbod voor families en kinderen," zegt Roelink, "met de focus op interactief en spelenderwijs ervaren, zodat de verbeelding, de creativiteit en de nieuwsgierigheid wordt bevorderd. Met de slogan: verboden af te blijven. Die lijn, met later veel meer aandacht voor volwassenen, is vastgehouden en uitgebreid."

Het museum is succesvol, want deze week werd de 500.000ste bezoeker van dit jaar verwelkomd. Maar dat is geen reden om achterover te gaan leunen. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat de uitgebreide collectie van Nemo, bestaande uit energieopwekkingsapparaten, transformatoren en generatoren, en veel huishoudtechnologie, ondergebracht in een depot in Amsterdam-Noord, meer benut gaat worden.

Collectie met potentie

Roelink: "We hebben net een collectie scheerapparaten verworven, en zouden dan het verschil kunnen laten zien tussen een ladyshave en een scheerapparaat voor mannen. In een ladyshave zat geen schroefje, in die voor mannen wel. Je kunt wel bedenken waarom: vrouwen zijn niet zo handig, zijn niet zo technisch, en houden van gemak. Bizar, toch? En je kunt naar een hele rij oude wasmachines kijken, en dat is grappig, maar dat vertelt ook een verhaal over de emancipatie van de vrouw."

Nemodirecteur Géke Roelink: 'In een ladyshave zat geen schroefje, in die voor mannen wel. Je kunt wel bedenken waarom.' Foto: Digidaan

Van Eekeren: "Dat is een collectie met veel potentie. Ook om de herwaardering van het ambacht. Vroeger kon je je eigen apparaten repareren. We hebben veel vrijwilligers die al die oude apparaten aan de praat houden, waarmee we weer iets kunnen leren over hergebruik en duurzaamheid. Daarnaast geeft de collectie herkenning bij jong en oud."

En de verbreding wordt doorgezet. "We zoeken in de toekomst nog meer de verbinding met groepen, community's, zodat iedereen hier zijn eigen Nemo kan vinden," zegt Van Eekeren. "Ook de sceptici, mensen die denken dat de aarde plat is, die denken dat je van zonnebrandcrème kanker krijgt, die dus wantrouwend tegenover de wetenschap staan." Roelink vult aan: "Die willen we hier juist ook hebben, om met ze in gesprek te gaan. Dat je ze kunt vertellen dat er dingen zijn die op data zijn gebaseerd en dingen die niet op data zijn gebaseerd. Een uitdaging, maar daarom is het zo openlijk mogelijk in gesprek gaan zo belangrijk."

Het doel van een bezoek aan Nemo is volgens haar mensen te helpen omgaan met alle ontwikkelingen en om oplossingen te vinden voor toekomstige uitdagingen. "Plekken als Nemo zijn daarvoor cruciaal. Het doel is niet de bezoeker met informatie overladen het pand te laten verlaten, maar om nieuwsgierigheid bij bezoekers te prikkelen en de wens om zelf dingen uit te zoeken of uit te proberen. Ja, ook om zelf je broodrooster te repareren."

Nemo 100 jaar: wat is er extra te doen?

Op de jubileumwebsite Nemo100jaar.nl kun je vragen stellen. Bijvoorbeeld: wanneer staat Amsterdam onder water? Of: waarom is de lucht hier veel viezer dan in het veel grotere München? Wetenschapsjournalisten zullen die vragen op de website beantwoorden.

Vanaf 5 september gaat de Nemo Science Tour van start. Er rijdt een bus door Nederland van waaruit een 20 minuten durende demonstratie met bijzondere experimenten wordt gegeven. Bijvoorbeeld: hoe blijft een vliegtuig in de lucht? Op 22 en 23 september, en van 6 tot en met 10 december doet de bus Amsterdam aan.

Op 8 december worden naast Nemo op het water een aantal wetenschappelijke experimenten uitgevoerd, en in het weekeinde van 9 en 10 december is het museum gratis toegankelijk.