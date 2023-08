'Bredase' restaurants succesvol in Amsterdam

Amsterdam telt inmiddels drie restaurants met de naam Breda er in. 'Anders dan als je hier een zaak 'Rotterdam' of '010' zou noemen, werkt 'Breda' zeker niet tégen je. En Bredanaars die hier wonen, vinden het extra leuk', zegt Freek van Noortwijk.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eind 2015 begonnen Freek van Noortwijk, Johanneke van Iwaarden en Guillaume de Beer met Restaurant Breda aan het Singel in Amsterdam. Eerder dat jaar hadden ze aan de Utrechtsestraat in de hoofdstad met Guts & GLORY al hun eerste zaak geopend. Het was de start van een klein horeca-imperium onder de naam The Breda Group.

Die naam heeft alles te maken met de achtergrond van de drie oprichters: ze zijn opgegroeid in de Baroniestad waar ze elkaar leerden kennen op het Mencia de Mendoza Lyceum en waar ze samen veel in de horeca werkten (onder andere bij Moeke en Zeezicht).

'Rock-'n-roll haute cuisine'

Ze bleven vrienden toen ze naar Amsterdam verhuisden voor studie en/of werk. En hoewel Van Iwaarden en Van Noortwijk bedrijfseconomie hadden gestudeerd - alleen De Beer had een koksopleiding - vonden ze elkaar daar ook in horeca. Met name De Beer en Van Noortwijk trokken bij café-restaurant Daalder de aandacht met hun eigenzinnige kookstijl: 'rock-'n-roll haute cuisine', aldus het tijdschrift Lekker. Ze besloten voor zichzelf te beginnen en betrokken daar Van Iwaarden bij.

Na Guts & GLORY kwam al snel het tweede restaurant. De drie zochten een naam die vertegenwoordigde waar zij voor stonden: 'verfijnde eenvoud, uitbundig levensgevoel en bourgondische afkomst'. Zo rolde de naam Breda uit de bus, valt te lezen in een boek uit 2019 waarin Ronald Giphart het verhaal van drie pioniers optekende.

Het Breda-gevoel

Sinds de start in 2015 is er veel gebeurd: de onderneming is flink gegroeid en De Beer zit sinds begin dit jaar niet meer in het bedrijf. Maar het Breda-gevoel is er nog steeds. Zeker in de nieuwste aanwinst: Trattoria Breda in de Czaar Peterstraat, zegt Van Iwaarden (35) tijdens een gesprek op het terras van die zaak. "Ik heb dat gevoel hier nog meer dan in Breda. De losse sfeer is hier erg goed gelukt, ook omdat dit veel laagdrempeliger is. Hier kun je ook alleen een pastaatje voor 15 euro eten, in Restaurant Breda serveren we vijf tot negen gangen."

Van Noortwijk (34) vult aan: "Restaurant Breda zit in een hoger segment. Dat is inderdaad een andere sfeer. Maar dat losse is er nog wel hoor. We hebben daar vanaf het begin juist een relaxte vibe in gebracht. Daar zul je geen obers met witte handschoenen zien die aan tafel een truffel komen schaven."

Zelf wijn tappen

Wat de nieuwe trattoria ook 'losjes' maakt, is dat mensen er eventueel alleen een drankje kunnen doen. En dan met name een wijntje. Dat kunnen ze zelf tappen in de zogeheten enoteca in het pand. In Italië zijn enoteca's tevens wijnwinkels. Die combi-functie mag in Nederland niet. "Maar mensen kunnen de wijn wel bestellen via onze webshop wijnwinkelbreda.com. Want wij importeren de wijnen van onze zaken zelf", zegt Van Iwaarden.

In de 'enoteca' van Trattoria Breda kunnen gasten zelf wijn tappen. Foto: Marco Keyzer/Pix4Profs

Naast de 'Trattoria' en het 'Restaurant' is er ook nog Klein Breda. Dat begonnen ze medio 2021 in het pand van Guts & GLORY, waar ze eerder dat jaar mee gestopt waren. "Het concept van Guts & GLORY werd steeds meer gezocht", zegt Van Noortwijk. "We werkten met thema's, zoals zeven gangen kip, tot aan het dessert toe. Maar op een gegeven moment waren de dieren een beetje op. Je kon dat niet met krokodil of struisvogel doen...". Uiteindelijk stopten ze met hun 'eersteling', waardoor ze met Klein Breda een meer laagdrempelige versie van het andere 'Breda' konden creëren.

Nog een Mencia-vriend

Ondertussen was de groep ook al uitgebreid met zowel een chique brasserie (Maris Piper) in de Pijp als een pita-zaakje in de Foodhallen in Kinkerbuurt. Daar zijn later nog een tweede pitazaak en een noodleshop bijgekomen. "Die noodle- en pitazaken hebben we samen met Hidde Vloemans, óók een vriend van het Mencia de Mendoza Lyceum."

Hun Mencia-maatje De Beer is daarentegen een andere weg ingeslagen; hij stapte uit de groep en is voor zichzelf begonnen (zie kader onder aan de tekst). "Onze visies waren niet meer hetzelfde. Als je dan bij elke beslissing discussie krijgt, is dat slopend. We zijn toen op een goede manier uit elkaar gegaan", zegt Van Iwaarden.

Bij The Breda Group is inmiddels ook een niet-Bredanaar mede-eigenaar geworden: Vagarsh Mogatseljan. Hij zorgt met name voor het management. "Wij zijn meer van het verzinnen, creëren, nieuwe dingen bedenken, maar op een gegeven moment word je zo groot dat je een duidelijke structuur nodig hebt", zegt Van Noortwijk.

Trotse Bredase

Hoewel in hun Breda-zaken geen verwijzingen te vinden zijn met foto's of teksten naar de Baroniestad, merken ze wel dat menig oud-stadgenoot de weg naar hun restaurant weet te vinden. "Bredanaars die in Amsterdam wonen, maar ook mensen die speciaal vanuit Brabant komen," zegt Van Iwaarden. "Dat vind ik superleuk, want ik ben nog steeds een trotse Bredase."

Bar Gui en Paindemie

Guillaume de Beer, de voormalig partner in The Breda Group, is in juni gestart met Bar Gui aan de Prinsengracht. "Het gevolg van voor mezelf beginnen, is dat ik ook weer vooral zelf in de keuken sta en dat doe ik met veel zin", zegt de oud-Bredanaar.

De Beer (35) bracht in zijn jeugd veel tijd door in Bretagne bij zijn Franse grootouders. Die Bretonse invloeden keren terug in het chefsmenu (3 of 8 acht gangen) van Bar Gui. Daarnaast zijn er ook kleine gerechtjes te krijgen, als supplement bij het menu of op het terras als hapje bij een drankje.