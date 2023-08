Of het nu mooi of lelijk is, zelfs een McDrive kan een Rijksmonument worden

Al vinden veel mensen ze lelijk, beeldbepalende betonnen gebouwen uit de jaren zeventig en tachtig verdienen bescherming. Er wordt gewerkt aan een lijst met nieuwe Rijksmonumenten, waar zomaar een McDonald’s of een windmolen op zou kunnen staan.

Wordt de McDrive in Huis ter Heide een Rijksmonument? Het zou zomaar kunnen, want de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werkt aan een lijst met gebouwen die tussen 1965 en 1990 neergezet zijn en bescherming verdienen.

"We moeten kijken of zo'n gebouw een beetje in oorspronkelijke staat is. Dan zou het kans maken", zegt Lieke Droomers, adviseur architectuurgeschiedenis bij de RCE. Maar het historisch belang is voor haar overduidelijk. McDonald's heeft een grote impact gehad op Nederland, we maakten kennis met fastfood, eten in de auto zelfs. Extra detail: die eerste McDrive werd in 1987 in Huis ter Heide neergezet omdat daar ten tijde van de Koude Oorlog veel Amerikanen gelegerd waren. En die haalden graag met de auto een Big Mac, net als thuis.

Ook het pand waar de eerste Gamma in 1971 de deuren opende, in Breda, zou voor zo'n predicaat in aanmerking komen, zegt Droomers. "Zo'n gebouw vertelt het verhaal van het doe-het-zelven dat in die periode opkomt. Mensen gingen op grote schaal zelf klussen aan hun huis. Dat was nieuw."

Niemand denkt: tjonge wat een schoonheid

Het is natuurlijk lastig dat niemand bij het zien van een bouwmarkt of fastfoodrestaurant denkt: tjonge, wat een schoonheid. En ook de andere architectuur uit die periode wekt eerder afkeer dan warme gevoelens op bij de gemiddelde Nederlander. De periode die de RCE samenvat als 'Post 65' kenmerkt zich door grauw en grof beton, kunststof kozijnen en trespa gevelplaten, schrootjes en grindtegels. Of, als we uitzoomen, bloemkoolwijken, kantoorkolossen, parkeergarages, overdekte winkelcentra als Hoog Catharijne, de Bijlmermeer. Groeikernen als Purmerend, Zoetermeer of Nieuwegein.

Niet echt plekken die mensen bezoeken vanwege de architectuur. Maar zeker voor die wijken waar je vanwege het kronkelende stratenpatroon subiet verdwaalt, wil Droomers wel meteen een lans breken. "Voor gezinnen waren de bloemkoolwijken fantastisch", zegt ze. "Alle huizen hadden tuinen, er was veel groen."

Dit waren de wijken waar kinderen weer veilig naar buiten konden, in een tijd dat het toenemend autoverkeer de straten onveilig maakte. Ze zijn nog steeds geliefd, weet Droomers. "Een vriendin van me is onlangs verhuisd naar zo'n bloemkoolwijk in Houten. Ze vindt het er geweldig."

Een bloemkoolwijk in Almere Haven. Foto: ANP / Marco van Middelkoop luchtfotografie

Een soort natuurstenen schaamplint

Geliefd, oké. Maar monumentaal? De RCE zou onze smaak graag een beetje oprekken, wat dat betreft. De dienst heeft het eerder gedaan met de architectuur van de Wederopbouw. Vanaf 2013 zijn daarvan 189 gebouwen aangewezen als Rijksmonument. Die werden ook niet allemaal mooi gevonden, maar sinds de discussie is gevoerd over welke gebouwen het predicaat verdienen, wordt er toch positiever tegen die bouwperiode aangekeken, zegt Droomers. Door individuele burgers, maar ook door de gemeenten, die vaak beslissen over het lot van de objecten.

Een beetje meer waardering voor Post 65 zou ook geen kwaad kunnen, vindt Droomers. Want er worden veel belangrijke gebouwen bedreigd met sloop. Juist omdat ze niet mooi gevonden worden. Of ze krijgen een facelift, waardoor ze onherkenbaar 'verbeterd' worden.

Kijk naar het verfoeide Hoog Catharijne in Utrecht. Dat is totaal van karakter veranderd en deels gesloopt, omdat mensen het vreselijk vonden, zegt Droomers. "Nu zit er een soort natuurstenen schaamplint omheen, zodat je de gebouwen uit de jaren zeventig die erachter zitten niet meer kunt zien."

Niet denken in mooi en lelijk

Ja, dat vindt Droomers jammer. "Want ik probeer niet te denken in mooi en lelijk, maar in wat uit cultuurhistorisch oogpunt belangrijk is." Denken over schoonheid is erg tijdgebonden, vindt ze. "Er is een tijd geweest dat we gebouwen uit de Jugendstil tuttig vonden. Daar zijn er ontzettend veel van verdwenen. Nu vinden we die stijl prachtig, en snappen we niet hoe mensen dat konden slopen. Daarom moeten we nu al nadenken wat er van belang is om uit de Post 65-periode te behouden."

"We kunnen maar een klein aantal gebouwen aanwijzen als Rijksmonument", zegt Droomers. Ze weet nog niet precies hoeveel het er gaan worden, waarschijnlijk niet meer dan honderd. Terwijl er juist erg veel gebouwd is in die periode. "Van alle woningen stamt 40 procent uit deze tijd." Ze laat een kaart van bebouwd Nederland zien waarop rood overheerst, de kleur die staat voor de periode 1965-1990. "De meeste Nederlanders zijn opgegroeid in Post 65-huizen of gingen naar een school uit die periode."

Dat al die gebouwen onaantrekkelijk zouden zijn, bestrijdt Droomers trouwens. Ze weet wel een paar succesnummers: neem de kleurige stadsvernieuwing in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt, of de iets ingetogener varianten in de oude binnensteden van Zwolle en Deventer. Ook het kantoor van Centraal Beheer in Apeldoorn, de eerste kantoortuin van Nederland, ontworpen door de bekende architect Herman Hertzberger, krijgt snel meer liefhebbers. Net als zijn grote concertzaal in het verder ingrijpend verbouwde Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht.

In Terneuzen groeit sinds een paar jaar de liefde voor het forse, brutalistische stadhuis. "Dat hebben ze nu zelf voorgedragen." En waarschijnlijk hebben mensen goede herinneringen aan de Sporthuis Centrum-huisjes in bijvoorbeeld vakantiepark Eemhof in Zeewolde. "Die worden allemaal gerenoveerd. Het zou toch leuk zijn er eentje in originele staat te laten? Het vertelt het verhaal van onze toegenomen vrije tijd, de weekendjes weg. En er is ook een subtropisch zwemparadijs. Ik weet niet hoe origineel dat nog is, maar dat is toch ook het behouden waard?"

Het brutalistische stadhuis van Terneuzen. De waardering ervoor groeit. Foto: ANP / Ramon van Flymen

De energietransitie is een bedreiging

Het verhaal van de geschiedenis vertellen aan de hand van de architectuur, dat is het doel van de RCE. Daarom komt mogelijk ook het Prins Clausplein bij Den Haag in aanmerking, als een bijzonder verkeersplein. En de kerncentrale van Dodewaard, of de eerste windmolen? Droomers wil het niet uitsluiten. Want de energievoorziening speelde een belangrijke rol in de Post 65-periode. "Eerst de ontdekking van het aardgas in Groningen en daarna de oliecrisis in de jaren zeventig. Je ziet dat terug in de architectuur." Aan de woningen van eind jaren zestig en vroege jaren zeventig kun je zien dat energie niets kostte, er is niets aan isolatie gedaan. In de jaren tachtig veranderde dat, omdat energie opeens duurder werd.

De huidige energietransitie is voor die slecht geïsoleerde gebouwen een bedreiging. Vaak is de gedachte: sloop die woningen, die school of dat kantoor en zet er duurzame nieuwbouw voor in de plaats. Droomers vindt dat een verkeerde denkwijze. "Bij de RCE zeggen we: 'Er is niets zo duurzaam als een verduurzaamd monument'. Hoe kan sloop nou duurzaam zijn? Er gaan heel veel grondstoffen verloren. Je zou eerst eens goed moeten nadenken over wat je nog met een gebouw kunt doen."

Een andere bedreiging is het beleid om steden niet meer aan de buitengrenzen uit te breiden met nieuwe wijken, om 'de weilanden' te sparen. Er wordt nu bij voorkeur binnen de stadsgrenzen gebouwd. Dat betekent meestal dat er eerst iets gesloopt moet worden - vaak zijn gebouwen uit jaren zeventig en tachtig de pineut.

"Je kunt ook kijken of je een gebouw kunt transformeren of groter maken of een nieuwe functie geven", zegt Droomers. Dat er op een plek van twintig tochtige jarenzeventigwoningen misschien wel honderd energieneutrale huizen kunnen staan, vindt ze geen argument. "We zijn niet pertinent tegen sloop, hoor. Niet alles hoeft behouden te worden, maar kijk wel eerst of het cultuurhistorische waarde heeft."

Iedereen mag suggesties doen

Juist omdat de vraag naar woningen en de bouwwoede zo groot zijn, heeft demissionair staatssecretaris Gunay Uslu de RCE opdracht gegeven om de lijst samen te stellen. De dienst is nog bezig met het inventariseren van gebouwen die in aanmerking komen. Droomers schrijft ze op post-its en plakt ze op de kaart van Nederland. Die zit al behoorlijk vol, met meer dan zeshonderd gekleurde papiertjes.

Maar iedereen mag nog suggesties doen, benadrukt ze - via de website cultureelerfgoed.nl. "Er is zo veel, we zien waarschijnlijk van alles over het hoofd. We zoeken het exceptionele en het alledaagse en willen een goede spreiding over het land."

Het Cuypersgenootschap maakt zich zorgen

Met lede ogen ziet kunsthistoricus Norman Vervat aan hoe de sloophamer het Koninklijk Conservatorium in Den Haag uit 1980 tot betongruis slaat. Hij is lid van het Cuypersgenootschap, dat in 1984 is opgericht en zich inzet voor het behoud van architectuur uit grofweg de afgelopen tweehonderd jaar, dus ook de weinig geliefde periode na 1965.

"Voor dit gebouw is het te laat", zegt Vervat. "In Den Haag zijn die gebouwen vogelvrij, de gemeente geeft er niets om. Terwijl daar juist zoveel bijzondere ministeries en kantoren gebouwd zijn. We moeten nu proberen het ministerie van sociale zaken te redden, een ontwerp van Herman Hertzberger. Anders gaat dat ook tegen de vlakte."

In steden als Amsterdam en Utrecht gaat het iets beter, weet Vervat. Zo werd in de hoofdstad onlangs de spiraalvormige Europarking-garage uit 1971 tot gemeentelijk monument verklaard. Maar overal in Nederland worden gebouwen bedreigd. "Wat ons betreft kan er niet langer gewacht worden met het aanwijzen van nieuwe Rijksmonumenten."

Sluiproute

Het genootschap heeft onlangs wel een succesje geboekt. Twee bouwwerken, de een uit 1972 en de ander uit 1991, zijn op verzoek van het Cuypersgenootschap door de staatssecretaris tot Rijksmonument verklaard. Via een 'sluiproute', zegt Vervat. Het gaat om de aanbouwen van Museum Boijmans Van Beuningen. Omdat ze vastzitten aan het oude hoofdgebouw uit 1935, konden ze worden gekoppeld aan de monumentenstatus die dat pand al jaren heeft.

"Daarmee zijn we net op tijd, want in de verbouwingsplannen van het museum werd de aanbouw uit 1991 van Hubert-Jan Henket met sloop bedreigd." Vervat noemt de beslissing 'een mijlpaal'. "Staatssecretaris Gunay Uslu heeft een zeer belangrijke stap gezet, eindelijk komt het Rijk in actie voor ons jonge erfgoed."

Natuurlijk is het genootschap blij dat er door de RCE wordt gewerkt aan een lijst voor Post 65-monumenten, maar het zullen er te weinig zijn, dat weet Vervat nu al.

Beeldbepalend voor identiteit steden

"Als je heel selectief bent en een goede landelijke spreiding wil, kom je toch al op een paar honderd panden. Wees niet te zuinig, begin nu eens met 250 panden. Je wilt van alle belangrijke thema's iets bewaren: de schaalvergroting, de stadsvernieuwing, de decentralisatie van de overheid, waardoor overal in het land nieuwe kantoren werden gebouwd. En dan wil je ook verschillende voorbeelden behouden uit de oeuvres van de grote architecten en architectuurstromingen; Hertzberger, Van Eyck, Quist, Blom, Koolhaas. Die kregen nationaal en internationaal een grote bekendheid. Sommige gebouwen zijn echt beeldbepalend voor de identiteit van onze steden. Denk aan de Kubuswoningen in Rotterdam en het Gouvernement in Maastricht."

Vervat vindt het ook zorgelijk dat veel scholen tegen de vlakte gaan. Hij snapt dat besturen graag nieuwbouw willen. "Maar zo verdwijnt het werk van iemand als scholenbouwer Jan Verhoeven, een van de belangrijkste structuralisten."