Aantal vergiftigingen door designerdrugs neemt toe

Het aantal vergiftigingen door designerdrugs neemt al enkele jaren toe. 'Verontrustend' vinden ze bij instelling voor verslavingszorg Novadic-Kentron. Van het aantal gemelde vergiftigingen met drugs komt een derde door designerdrugs, zo blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Alex van Dongen, preventiewerker bij Novadic-Kentron, ziet dat de designerdrugs heel populair zijn: 'Er zijn sites waar ze drugs voor een paar euro aanbieden. Ook wordt er veel reclame gemaakt.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het NVIC wordt door hulpverleners en artsen gebeld bij vergiftigingen. Dat kan onder meer zijn door het gebruik van alcohol, medicijnen of voedingssupplementen. Ook gaat het om drugs.

Het NVIC ziet een gestage toename van vergiftigingen met drugs, zo is te lezen in het jaarverslag van 2022. In 2022 gaat het om zo'n 1800 meldingen van vergiftigingen. Een steeds groter deel komt op het conto van designerdrugs. Deze lijken op andere synthetische drugs, zoals speed, GHB of xtc. Alleen wordt er tijdens de productie in het lab een kleine wijziging aangebracht. Daardoor omzeilen de makers de wet.

'Designerdrugs ook in de praktijk populair'

Waar het tien jaar geleden bij designerdrugs nog ging om enkele tientallen meldingen, is dat aantal in 2022 gestegen tot 555. "Dit zijn harde cijfers. In de praktijk zien wij ook dat designerdrugs heel populair zijn", aldus preventiemedewerker Van Dongen. Volgens hem zijn daarvoor meerdere redenen: "Het is heel laagdrempelig verkrijgbaar. De beschikbaarheid is heel groot. Er zijn sites waar ze drugs voor een paar euro aanbieden. Ook wordt er veel reclame gemaakt."

Van Dongen noemt de ontwikkeling 'verontrustend'. "Ook omdat het totale aantal van vergiftigingen met drugs is gestegen." Zo zag het NVIC vooral problemen met 'klassieke' middelen als cannabis en MDMA. "Dat er meer gebruikt wordt, heeft vaak te maken met normalisatie. Hoe vaker wordt gezegd 'iedereen gebruikt', hoe meer het geaccepteerd wordt om een pilletje te nemen. Daarom blijven wij benadrukken: veruit de meeste jongeren gebruiken niet."

Jeroen Pauw

Van Dongen haalt ook het tv-optreden aan van presentator Jeroen Pauw in Oranjezomer, enkele weken geleden. Pauw gaf daarin te kennen diverse soorten drugs te hebben genomen. "Dan denken jongeren: hé, zo'n man gebruikte ook en is niet in de problemen gekomen. Onbewust brengt een bekende Nederlander als Pauw sommige mensen op de gedachte om eens met drugs te experimenteren. En als het aantal mensen toeneemt dat met drugs experimenteert, neemt vaak het aantal mensen toe dat er mee in de problemen komt. Dat betekent niet dat iedereen die ermee gaat experimenteren in de problemen komt."

Hoge hartslag

Designerdrugs kunnen onder meer leiden tot een hoge hartslag, hoge bloeddruk en verhoogde lichaamstemperatuur. Hersenbloedingen, hartritmestoornissen en duizeligheid zijn andere mogelijke gevolgen. Niet duidelijk is hoeveel mensen overlijden na gebruik van designerdrugs. Afgelopen zomer overleed de dakloze Bredanaar Daniël Bos na mogelijk gebruik van designerdrugs. Op zijn kamer werd Pyrazolam aangetroffen. Dat middel wordt steeds vaker gezien.

Meldingen over Pyrazolam kwamen enkele jaren geleden nog niet binnen bij het NVIC. In 2021 ging het om zeven meldingen, in 2022 om 35 meldingen. Daarnaast zijn er relatief veel meldingen van het inmiddels verboden 3-MMC, een kristalachtig poeder dat meestal gesnoven wordt. In 2022 zijn er slechts twee meldingen van het nieuwe flakka.

Nieuw wet tegen designerdrugs

In Nederland is wetgeving in de maak tegen álle stoffen waarmee designerdrugs kunnen worden gemaakt. Op dit moment komt een nieuwe drug meestal op de lijst van verboden stoffen, maar de makers van designerdrugs komen dan weer met een nieuw, nog niet verboden, middel op de markt. Diverse landen, zoals België en Duitsland, kennen al wetgeving waarmee álle designerdrugs verboden zijn.