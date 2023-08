Weerstand tegen wolf groeit in heel het land

Het aantal tegenstanders van de wolf in Nederland neemt toe. De weerstand tegen het dier groeit in het hele land en is het grootst in het Oosten. In Gelderland vindt inmiddels een kleine 40 procent dat de wolf niet in Nederland thuis hoort.

Dat stelt persbureau ANP op basis van een enquête in samenwerking met Kieskompas. Waar zo'n anderhalf jaar geleden nog een kwart van de mensen vond dat het dier hier niet hoort, is dat momenteel ongeveer een derde.

In Gelderland, waar momenteel naast Drenthe ook wolven voorkomen, vindt 39 procent van de ondervraagden dat de wolf daar niet thuishoort. Dat percentage was in 2021 in Gelderland nog maar 31 procent. In Drenthe wonen de meeste tegenstanders: meer dan de helft (54,4 procent) wil de wolf weg hebben, waar dat in 2021 nog 37,6 procent was.

Minder tegenstand Overijssel

Opmerkelijk genoeg is in Overijssel de weerstand juist iets afgenomen: op dit moment is volgens de enquête 31,4 procent van de bevolking tegen, terwijl dat in 2021 nog 32,7 procent was.

Het deel van de mensen dat wél vindt dat de wolf erbij hoort daalde van 46 procent naar zo'n 41 procent. Ook het percentage ondervraagden dat zegt 'neutraal' in de kwestie te staan is iets afgenomen: van ongeveer 30 procent naar een kwart. In Utrecht wonen met 26 procent de minste tegenstanders van de wolf.

Veel roedels op de Veluwe

De wolf heeft zich in Nederland momenteel gevestigd op de Veluwe in Gelderland en in delen van Drenthe. Ook lopen er met name aan de oostkant van het land geregeld wolven in hun eentje rond.

Over de aanwezigheid van de wolf bestaat al langere tijd discussie. Soms vallen ze schapen aan, zoals onlangs mogelijk in Kallenkote, of komen ze in de buurt van mensen. Voorstanders van de wolf willen dat de overheid geld steekt in het beschermen van schapen. Tegenstanders zien juist graag dat het makkelijker wordt om het dier te bestrijden, door het weg te jagen of af te schieten.