Vrijwilligers houden toezicht in supermarkten na overlast azc

In en rond de Jumbo-supermarkten in Maarheeze en Budel wordt de laatste weken extra toezicht gehouden door vrijwilligers van Buurtpreventie. Met positieve resultaten: personeel en klanten voelen zich veiliger, het aantal incidenten neemt af.

Dit artikel is afkomstig uit Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Sinds enkele weken is een van de vrijwilligers van Buurtpreventie Cranendonck een aantal uren per dag aanwezig in de Jumbo in Maarheeze. Een collega houdt sinds vorige week extra toezicht bij Jumbo in Budel. "We merken dat het helpt, dat onze aanwezigheid wordt gewaardeerd", zegt Harm van Leuken, coördinator van Buurtpreventie Cranendonck.

Aanleiding voor het geïntensiveerde toezicht is de voortdurende overlast die ondernemers ervaren door bewoners van het asielzoekerscentrum. Voor Frank en Tamar Simonis van Jumbo Maarheeze speelden de winkeldiefstallen en intimidatie van het personeel zelfs een belangrijke rol in de beslissing om te stoppen met de winkel. Op 14 augustus droegen zij de sleutel over aan Paul en Marjon Houben.

Op wisselende tijden

"Het is voor de supermarkten niet te doen om fulltime een beveiliger in te zetten", zegt Van Leuken. "Het toezichtsteam dat functioneert in opdracht van het ministerie biedt steun, maar alleen overdag. Het is niet voldoende om de overlast 's avonds tegen te gaan. Daarom zijn wij gevraagd of we iets konden betekenen."

Buurtpreventie-vrijwilligers maken altijd al rondes door de dorpscentra. Ook reageren ze op meldingen die via WhatsApp binnenkomen. De duidelijke aanwezigheid in de Jumbo-supermarkten is wel nieuw; de vrijwilligers zijn er op wisselende tijden, vooral aan het einde van de middag en het begin van de avond. Niet elke dag, wel vaak.

Ze zijn herkenbaar aan een zwart T-shirt met logo, ondersteunen personeel en helpen klanten indien die zich niet veilig voelen. "Medewerkers durven bijvoorbeeld eerder naar leeftijd te vragen en zaken te controleren als een van ons in de buurt is", zegt Van Leuken. Een aantal keren in de voorbije weken een dief op heterdaad betrapt en vastgehouden. Dan wordt de meldkamer gebeld en komt de politie, die de arrestatie verricht.

Harm van Leuken plakt buurtpreventie-stickers bij de deelnemende bewoners. Foto: René Manders/DCI Media

Dieven wijken uit bij winkelverbod

Frappant: door het extra toezicht in Maarheeze kreeg de Jumbo-supermarkt in Budel in eerste instantie meer ongewenst bezoek. Het bekende waterbedeffect. Daardoor is het toezicht ook in Budel opgeschroefd.

"De mensen die in Maarheeze worden betrapt, krijgen een winkelverbod en wijken dan uit naar hier", beaamt directeur Will Heaselberth. "Het is voor onze supermarkt nog te kort om al concrete effecten te noemen, maar we zijn heel tevreden. Je merkt dat alleen de aanwezigheid van een vrijwilliger al een preventieve werking heeft."

Buurtpreventie wil het aantal uren in en rond de supermarkten uitbreiden en is op zoek naar vrijwilligers, die altijd een contract moeten ondertekenen. Van Leuken: "We zijn daar heel voorzichtig in, zodat iedereen met de goede intenties hieraan begint."