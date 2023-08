De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt wat voorafging aan de dood van Jitze (60), de bewoner van een Groesbeekse zorginstelling die deze maand dood in zijn woning lag. Onderzoek moet uitwijzen of personeel de juiste protocollen heeft gevolgd en of er verbeterpunten zijn voor de toekomst.

Dat de Inspectie zelf een zogeheten calamiteitenonderzoek doet in plaats van de zorginstelling, komt volgens een IGJ-woordvoerder omdat er sprake is van overlijden 'tijdens of direct na dwang'.

Ruzie

Jitze lag op zondag 13 augustus dood in zijn woning van Pluryn Kemnade Werkenrode, aan de Nijmeegsebaan. Daar wonen mensen met ernstige gedragsproblemen en lichte verstandelijke beperkingen. De bewoner had volgens meerdere goed ingevoerde bronnen eerder die dag ruzie met andere cliënten.

Medewerkers moesten ingrijpen. Ook naar personeel zou Jitze hebben uitgehaald. Volgens bronnen die deze krant sprak, legden personeelsleden hem verschillende keren op de grond en hielden ze hem vast om zijn agressie te beteugelen. Fixatie, zoals dat heet. Ook ging volgens hen daarna het slot op de deur van zijn woning. Vanuit het raam zag personeel hem z'n duim opsteken. Niet veel later ontdekten medewerkers dat de zestigjarige Jitze - postuur beer van een vent - niet meer ademde.

Vragen

Pluryn meldde de dood van Jitze bij de Inspectie, een gebruikelijke gang van zaken. Ook begon de politie een onderzoek naar zijn dood. Die liet al snel weten dat van een misdrijf zeer waarschijnlijk geen sprake is.

Toch riep zijn dood vragen op. Mocht personeel hem wel opsluiten in zijn kamer? Is niet té hardhandig ingegrepen door hem te fixeren?

Dit soort dwangmaatregelen mag personeel in de zorg niet zomaar toepassen. Vanwege die dwang doet de Inspectie nu onderzoek. Dat moet als cliënten in zorginstellingen omkomen, wanneer ze te maken hebben gehad met een dwangmaatregel. Dat de Inspectie in zulke gevallen onderzoek doet, komt voort uit een voorstel uit 2013 van toenmalig SP-Kamerlid Renske Leijten. Bij de meeste overlijdens mag de instelling zelf onderzoek doen.

Links: hulpdiensten bij Pluryn op 13 augustus. Foto: Waldie Rutten / Persbureau Heitink / Paul Rapp

Kwaliteit van zorg

Pluryn had deze week óók al een eigen onderzoekscommissie klaarstaan. Toch zegt een Pluryn-woordvoerder dat vooraf al rekening was gehouden met een mogelijk Inspectie-onderzoek. "We volgen die beslissing. Het is vooral gericht op wat we kunnen leren, en wat we in de toekomst aan kwaliteit van zorg kunnen verbeteren."

De dood van Jitze heeft medewerkers en bewoners van de deels besloten woonvorm veel verdriet gebracht. In een interne mail riep de directie iedereen op vooral 'niet te snel te oordelen' over het sterfgeval. Deze week is er een interne herdenkingsbijeenkomst, om 'met elkaar stil te staan bij het verlies'. De uitvaart van Jitze houdt de familie klein en besloten, zegt de Pluryn-woordvoerder.