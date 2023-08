Eerste 80 zonnepanelen liggen er: nu de andere 1500 nog

De bezoeker van de Deventer binnenstad zag ze misschien al liggen. Ruim tachtig zonnepanelen op de Centrumgarage. Het is nog maar het begin, want het plan is dat er liefst 1500 bijkomen. En die voeden dan niet alleen de laadpalen in de garage. 'De eigenlijke plek voor zonnepanelen is afgekeurd, omdat we in beschermd stadsgezicht zitten. Dat is toch gek?'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De schetsen zijn klaar, technisch kan het. 1500 zonnepanelen op het hoogste parkeerdek van de Centrumgarage. "Dan kunnen wij nog meer elektrische laadpalen plaatsen", zegt Thierry van Voorst tot Voorst, directeur van de Centrumgarage.

Zo zou dat er uit kunnen zien. Dit is een deel van het bovenste dek, op de andere helft zijn nog eens 750 panelen mogelijk Foto: Centrumgarage Deventer

Met het plan speelt de garage in op de groei van het aantal elektrische auto's en een duurzamere leefomgeving, ook in de Deventer binnenstad. "Hoe minder uitstoot door het verkeer, dus ook bezoekers aan onze garage midden in de binnenstad, hoe beter."

Uitdagingen zijn nog wel de vergunningen en financiering. Van Voorst tot Voorst erkent dat het om miljoenen euro's gaat. "Dit is echt groot. Zeker in onze de binnenstad vind je niet een zonnepanelenproject van deze omvang."

Van Voorst tot Voorst verwacht met externe financiering de investering te dekken, zonder dat reguliere parkeertarieven omhoog moeten. De garage bespaart kosten doordat energie inkopen niet meer hoeft. Als hij zo ver is om vergunningen aan te vragen, ziet hij dat met vertrouwen tegemoet. "De eerste signalen die we krijgen nu we ons oriënteren, zijn positief."

'Deventer moet beleid herzien'

Tot zijn ergernis stuitte een eerder plan van de Centrumgarage om de fietsenstalling naast het complex te overkappen met zonnepanelen - veel minder dan 1500 - op een 'nee' op het stadhuis. De Planadviesraad, die de gemeente adviseert, vond dat niet passend in beschermd stadsgezicht. "Dat blijf ik gek vinden. Kijk om je heen", wijst hij op onder meer de achterkant van de HEMA. Nou niet het mooiste stukje binnenstad.

"Zonnepanelen op ooghoogte zouden in beschermd stadsgezicht te veel in het zicht liggen." Op het stadhuis leidde dat advies tot gefronste wenkbrauwen omdat Deventer juist inzet op veel meer schone energieopwekking. Van Voorst tot Voorst: "Deventer moet echt nog eens goed kijken naar het beleid rond duurzaamheid in beschermd stadsgezicht."

Van Voorst tot Voorst op het bovenste parkeerdek, waar ruimte is voor 1500 zonnepanelen. Foto: Ronald Hissink

Een tijdje terug haalde het verhaal van een Deventenaar aan de Welle het nieuws. Ondanks eerdere toestemming van een ambtenaar werd hij gedwongen zonnepanelen van het dak te halen. Op het stadhuis was over het hoofd gezien dat het huis, dat geen monument is, in beschermd stadsgezicht staat.

Parking zoekt het hogerop

Terug naar de Centrumgarage: Van Voorst tot Voorst besloot het hogerop te zoeken. Dan maar panelen op het topdek van de garage. Dan kan hij er zelfs veel meer kwijt. Op een van de lagere parkeerdekken liggen er sinds kort al 82, aan de zijkant. "Die vormen daar meteen een afdak, want die parkeerplaatsen lagen open."

Met 1500 zonnepanelen helemaal bovenop, ontstaat daar een heel dak en meer comfort, dat parkeerdek is nu open. "Dat is mooi meegenomen."

"Of we 100 of 200 laadpalen plaatsen, ik weet het niet. Dat hangt ook af van het laadvermogen en andere ontwikkelingen. We hebben dit jaar al het aantal laadpalen fors uitgebreid, naar 27. Die trend zal doorzetten. We zijn nu met de eerste 80 zonnepanelen niet zelfvoorzienend. Met die 1500 erbij zijn we meer dan dat."

Dan moet je gezien de hoeveelheden toe naar eigen opslag. "De buurt kan meeprofiteren, want we wekken dan nogal wat stroom op." Bewoners kunnen stroom afnemen van de garage.

Een display in de hal toont aan bezoekers de opwek en CO2-besparing. Foto: Ronald Hissink

Alvorens de investering te doen, wil Van Voorst tot Voorst de absolute zekerheid dat de gemeente de Centrumgarage blijft zien als zeer belangrijk voor het centrum. "Een kwart van de bestedingen in de binnenstad komt van mensen die in de Centrumgarage parkeren."

Hij is bevreesd voor geluiden die hij hoort in de stad. Deventer zou minder autoverkeer op de Handelskade bij de herinrichting van dit gebied overwegen. "De Handelskade is juist een cruciale entree tot het centrum en de garage."

Autoluw centrum

Deventer zet bovendien in op een autoluwe binnenstad. "Het centrum en de garage moeten wél bereikbaar blijven. Met bijna 600 parkeerplekken hebben wij een belangrijke rol, zodat minder auto's op straat parkeren. Met meer laadpalen zorgen we voor minder uitstoot. En het scheelt laadpalen op straat, waar bewoners niet altijd blij mee zijn."

Er speelt nog het plan dat in 2025 bevoorradend verkeer dat niet duurzaam rijdt, de binnenstad niet meer in mag. De Centrumgarage valt in deze toekomstige nul-emissiezone. Van Voorst van Voorst: "Je praat dan ook over bijvoorbeeld loodgietersbusjes. Die parkeren nu bij ons en kunnen dan voor een klus niet meer bij huishoudens in de binnenstad komen. 2025 is te vroeg voor deze maatregelen, dan is de markt nog niet zover."