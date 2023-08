Al ruim 30.000 hoofden vol techniek vertrokken naar China

In twintig jaar is een immense hoeveelheid technische kennis naar China vertrokken. Ruim 30.000 ex-werknemers van Europese hightechbedrijven als NXP en ASML zijn gaan werken in China, staat in een Amerikaans rapport.

Dat Amerika en Nederland de export van onder meer chipmachines van ASML naar China aan banden leggen, komt niet uit de lucht vallen. Het is een reactie op de snelle ontwikkeling van de chipindustrie in China. Volgens een recent rapport van Strider Technologies komt dat deels omdat er al twintig jaar een massale uittocht is van technische kennis vanuit Europa naar China.

Niet via Europese producten of diefstal van data, maar via de hoofden van werknemers, meestal van Chinese origine. China werft actief en in ruim 30.000 gevallen is het gelukt een hightechwerknemer te overtuigen met zijn kennis en ervaring in China te gaan werken.

Lek van kennis naar China

Strider Technologies, met een vestiging in Londen, is gespecialiseerd in beveiliging van intellectueel eigendom van bedrijven en heeft hiervoor een grote databank opgesteld. Daaruit trekt het de conclusie dat behalve de uittocht van werknemers ook technologische samenwerking zorgt voor een lek van kennis naar China.

Er zijn drieduizend gevallen bekend van samenwerking tussen top-chipbedrijven met bedrijven in China. Bovendien heeft China in tweehonderd gevallen geïnvesteerd in Europese chipbedrijven, wat recht geeft op informatie uit die bedrijven.

China is volgens Strider in die twintig jaar steeds agressiever op zoek gegaan naar kennis op het gebied van chips. Dat kreeg een impuls toen in 2014 bijna 15 miljard euro beschikbaar werd gesteld om te investeren in de Chinese chipindustrie. Een jaar later werd het strategische document Made in China 2025 gepubliceerd, waarin de ambitie werd uitgesproken in dat jaar leidend in de wereld te zijn op het gebied van de chipindustrie.

Strider geeft als voorbeeld het succes van het Chinese bedrijf Autorock Electronics dat in 2015, toen het slechts zestien maanden bestond, op de autobeurs in Shanghai in zeven nieuwe autotypes geavanceerde digitale instrumenten presenteerde. Oprichter Jin Xing van Autorock werkte enkele jaren daarvóór nog bij Imec in Leuven en bij een Nederlands chipbedrijf. Volgens een artikel in de Volkskrant gaat het hier om NXP in Eindhoven.

Terug naar China gaan

Tegelijk was Xing hier oprichter van het zogeheten IC-forum. Deze organisatie wierf andere Chinezen die in Europa werkzaam waren bij hightechbedrijven. Zij werden aangesproken om terug naar China te gaan en daar te gaan werken. Daarvoor werden er door de Chinese overheid gesteunde talentprogramma's en bijeenkomsten opgezet om de technici ervan te overtuigen te verhuizen naar China.

Bedrijven en instellingen nemen inmiddels steeds strengere maatregelen om te voorkomen dat intellectueel eigendom het bedrijf verlaat. Maar, zo wordt Jin Xing in het rapport geciteerd, 'ze kunnen niet verhinderen dat we de kennis in ons hoofd mee naar huis nemen'.

Van NXP was woensdag niemand bereikbaar voor commentaar.