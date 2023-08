Glasvezelsprietje uit de stoep, hoe verder?

Supersnel grote bestanden versturen, downloaden en op verschillende apparaten tegelijk op hoge kwaliteit films kijken. In steeds meer buurten gaat de schop in de grond voor het snelle glasvezelnetwerk. Wat kun je doen zodra er bij jou zo'n glasvezelsprietje boven de stoep uitsteekt?

Hoewel de bestaande kabel en dsl (internet via de telefoonlijn) ook prima geschikt zijn om ongestoord je favoriete Netflix-serie te kijken of zware bestanden te versturen en te ontvangen, kan een glasvezelkabel heel wat meer aan. De haardunne vezels van glas die in de kabel zitten, versturen informatie razendsnel via laserlicht. Zeker met het thuiswerken en de groeiende behoeft aan snel dataverkeer kan het aantrekkelijk zijn een aansluiting te overwegen.

Aansluiting in huis

Als bij jou in de straat glasvezel komt, informeert het bedrijf je van tevoren over de aanleg en de voorwaarden. Het is slim je woning dan alvast aan te sluiten, zegt Stefan Vrijdag, expert internet bij de Consumentenbond. "Dat is bij de aanleg vaak kosteloos en je hoeft meestal niet direct een abonnement af te sluiten. Sluit je je huis later aan op glasvezel, dan kom je vaak wel voor kosten te staan." Wat je dan precies betaalt, hangt af van de aanbieder. Ook de afstand van je huis tot aan de al bestaande bekabeling bepaalt mede de prijs.

Wanneer de straten weer worden dichtgegooid verschijnen sprietjes (groen, rood, blauw of oranje - afhankelijk van de aanbieder) uit de stoep. Zo'n kabeltje is een herkenningspunt voor de monteur, zodat hij weet waar de kabels in de grond liggen wanneer hij de aansluiting naar je huis komt installeren. "Een monteur trekt de kabel van de straat door naar je woning. Daarna maakt hij in huis een aansluitpunt", legt Vrijdag uit. Zo'n aansluiting komt meestal in de meterkast, maar als een andere plek jou beter uitkomt, kan dat vaak ook.

Hoe kies je een abonnement?

Als de aansluiting er is, kun je een abonnement gaan kiezen. Dat kan met al het aanbod nog best een zoektocht zijn. Waar let je op?

Belangrijk om te weten: je hoeft niet per se een abonnement aan te schaffen bij het bedrijf dat de kabel in de straat heeft aangelegd. Wel moet de netwerkbeheerder een overeenkomst hebben met de aanbieder. Zo heeft KPN Netwerk het grootste glasvezelnetwerk van Nederland en kun je hier een abonnement afsluiten bij onder andere T-Mobile, Youfone of KPN. Vrijdag: "Een andere grote glasvezellegger is Delta Netwerk. Verschillende aanbieders leveren diensten aan dit bedrijf, waaronder Delta zelf, Caiway (een merk van Delta, red.) en Online.nl. Maar het verschilt per gebied wel welke aanbieders bij Delta leveren."

KPN levert geen diensten op het glasvezelnetwerk van Delta en andersom doet Delta dat ook niet bij KPN. Daarnaast legt ook Open Dutch Fiber de komende tijd veel glasvezel aan, bijvoorbeeld in Rotterdam en omstreken. Hier kun je bijvoorbeeld een abonnement bij T-Mobile afsluiten.

Type gebruiker

Voordat je een abonnement kiest, is het slim om eerst te bepalen wat voor gebruiker je bent. Ben je een fervente internetter, kijk je ook regelmatig televisie of wil je via glasvezel bellen? Als je een echte voetbalfan bent en veel live voetbal kijkt, is een digitaal tv-abonnement bijvoorbeeld wel handig.

De meeste glasvezelaanbieders bieden alles-in-1 pakketten aan voor internet, tv en vast bellen. Bekende aanbieders zijn Budget-Alles-in-1, Delta, Caiway, Fiber, Freedom Internet, KPN, Online.nl, T-Mobile, Youfone, Solcon en Tweak. Je kunt bij al deze glasvezelaanbieders ook alleen een internetabonnement afnemen. Daarnaast bieden ook regionale glasvezelaanbieders snel internet, zoals Kabelnoord in Friesland en Groningen en Stipte, dat in meerdere plaatsen in Nederland abonnementen aanbiedt.

Let op de snelheid

Vrijdags advies: let bij het kiezen op de snelheid. Hoe hoger de downloadsnelheid, hoe duurder het abonnement. Maar je hoeft echt niet al te hoog in te zetten. "Bedrijven adverteren met snelheden van 1 Gbit/s (1000 Mbit/s), maar daar merkt een gemiddelde internetter weinig van. Voor veel gezinnen volstaat een snelheid van 50 of 100 Mbit/s. Zelfs als je met het hele gezin tegelijk 4K-video streamt, heb je genoeg aan een abonnement van 100 tot 250 Mbit/s."

Is er glasvezel in jouw buurt?

Overweeg je een aansluiting? Voor de kosten hoef je het (meestal) niet te laten. De prijs voor een abonnement op een kabelnetwerk ligt vaak gelijk aan dat van glasvezel. Of zelfs lager, wanneer je de prijzen van KPN en Ziggo (de grootste kabelaanbieder) vergelijkt. Bij Ziggo betaal je voor het goedkoopste internet inclusief tv abonnement 60,50 euro. Bij KPN betaal je 55 euro, eventuele acties en kortingen niet meegerekend. Vrijdag: "Ook voor alleen internet lijkt KPN wat goedkoper te zijn: dat is 42,50 euro voor een 100Mbit/s abonnement. Bij Ziggo betaal je 47 euro."

Glasvezel is vaak wel wat duurder dan internet via een dsl-aansluiting. Maar: "KPN faseert het dsl-netwerk uit: overal waar het bedrijf glasvezel aanlegt, gaat de dsl-lijn uit. Op termijn blijft dus alleen glasvezel over. De gunstige dsl-tarieven verdwijnen daarmee ook."

Grootste nadeel van glasvezel is dat het nog lang niet overal beschikbaar is. Met een postcodechecker kun je zelf controleren of het bij jou beschikbaar is of binnenkort komt. Dat kan bij glasvezelleggers KPN Netwerk, DeltaNetwerk, Open Dutch Fiber en Glaspoort. Bij Ziggo zijn grote delen van het kabelnetwerk al van glasvezel, maar het laatste stukje tot aan huis niet.