Hoe voorkom je dat je fatbike gestolen wordt?

De fatbike is zo'n geliefd doelwit onder fietsendieven dat de verzekeringsmaatschappij van de ANWB, Unigarant, deze week bekendmaakte ze niet langer te verzekeren. Wat doen Amsterdammers om hun elektrische fiets met dikke banden uit verkeerde handen te houden?

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Ik schaam me soms wel'

Myrthe Modderman (27), Amsterdam

"Dit is een Super73 SGE. Zijn naam is Binkie en ik heb hem al vierenhalf jaar," vertelt Myrthe Modderman (27). Gedurende die tijd heeft ze de publieke opinie rondom fatbikes zien veranderen: "Jaren geleden keek iedereen nog op van: wat een mooie fiets. Nu kijkt iedereen je boos aan. Ik schaam me soms wel."

Vierenhalf jaar zonder gestolen te worden lijkt een klein wonder, beseft ook Modderman: "Ik las het ANWB-nieuws en weet uit ervaring dat ze veel gestolen worden. Het is mijn vriend overkomen, hij had hem te lang laten staan in de stad. Een andere vriend liet zijn fatbike tien minuten alleen en toen hij terugkwam was de verkeersbordpaal waar hij aan vastzat, ontworteld en was de fiets weg."

"Dat weerhoudt mij er niet van om hierop door te rijden," zegt Modderman strijdvaardig. Ze neemt haar maatregelen: "Ik ben verzekerd bij Univé. Ik haal altijd mijn batterij eraf en zet hem vast met een kettingslot. En ik zet hem niet in het wild in de stad neer."

Tarik Smayel (21): ‘Ik kon niet remmen want er zaten twee dames bij me achterop.’ Foto: Koosje Koolbergen

'Ik weet niet of ik verzekerd ben'

Tarik Smayel (21), Amsterdam-Noord

Tarik Smayel (21) komt volledig in Gucci gestoken ("Het is wel nep hoor") de pont afgerold. Hij weet van het nieuws over Unigarant: "Ik zag het via TikTok. Ik snap wel dat ze ermee stoppen, anders gaan ze failliet."

Wat zijn eigen verzekering betreft, tast Smayel in het duister: "Ik weet echt niet of ik verzekerd ben."

Smayel hanteert wel meerdere tactieken ter bescherming van zijn fatbike: "Ik zet hem natuurlijk nooit stil in de stad. En ik heb een gps-tracker en een kettingslot."

"Ik hoor veel verhalen over accu's die gestolen worden." Hij wijst op gemonteerde platen onder zijn zadel, waarachter zijn accu verborgen zit. Vol vertrouwen: "Die van mij wordt sowieso niet gestolen."

Smayel ervaart meer onheil op het fietspad zelf: "Ik rij op het merk Diablo, dit is een duivel. Ik heb er al twee fietsers mee aangereden. Een keer was het mijn schuld. Maar ik kon niet remmen want er zaten twee dames bij me achterop."

Melissa van den Bos (55) en Valentina Venturini (14): ‘De batterij is opgeladen en we gaan lekker cruisen.’ Foto: Koosje Koolbergen

'Ik vind de angstcultuur rondom de fatbike bizar'

Melissa van den Bos (55), Rotterdam, en Valentina Venturini (14), Dordrecht

Melissa van den Bos (55) is voor een dagtrip in Amsterdam met haar nichtje Valentina Venturini (14) uit Dordrecht. Ze nam haar fatbike mee in de trein. "De batterij is opgeladen en we gaan lekker cruisen. Met iemand achterop, daar heb ik zoveel plezier van." Venturini: "Ik wil graag de grachtenpanden en het Anne Frank Huis zien."

De laatste ontwikkelingen zijn Van den Bos zeker niet ontgaan. "Er kwamen gisteren drie wildvreemde mensen op straat op me af, zo van: 'wist je dat ze niet meer verzekerd worden?'"

Het maakt haar niet zoveel uit: "Ik vind de angstcultuur die nu rondom de fatbike hangt bizar. Het zal wel dat ANWB er mee stopt. Het klinkt misschien raar maar ik geloof erin dat als je er niet angstvallig mee bezig bent, het wel goed komt."

Van den Bos heeft wel een kettingslot maar geen gps-tracker en geen verzekering. Het loopt wel los, gelooft ze. "Anders had ik hem echt niet meegenomen naar Amsterdam."

Saulo de Toledo Gregorió (49): ‘Thuis staat hij altijd in de garage. Áls ik op het terras zit, hou ik er altijd zicht op.’ Foto: Koosje Koolbergen

'Eerst wilde ik een VanMoof'

Saulo de Toledo Gregório (49), Amsterdam-Noord

Saulo de Toledo Gregório (49) neemt de pont naar de Buiksloterweg op een exemplaar met een rood-zilveren frame. "Eerst wilde ik een VanMoof. Maar toen ik deze online vond dacht ik: o prachtig, mooi, dat wil ik."

Hij heeft gehoord over geannuleerde verzekeringen maar zit voorlopig goed bij Real, zijn eigen verzekering. "Als de premie stijgt, zet ik de verzekering stop. Ik heb er wel vertrouwen in, niemand komt bij mij stelen." De Toledo Gregório las in de krant over gestolen fatbikes en is daarom tot de tanden toe bewapend.

"Ik heb een gps-tracker, twee kettingen en twee verschillende alarmen." Hij drukt ter demonstratie wat knopjes in en de alarmen loeien over het IJ.

Alsnog verliest De Toledo Gregório zijn fiets niet uit het oog: "Ik gebruik hem vooral voor woon-werkverkeer. Thuis staat hij altijd in de garage. Áls ik op het terras zit, hou ik er altijd zicht op."

Niet met cijfers onderbouwd

Enkele verzekeraars maakten maandag bekend de populaire fatbikes niet meer te willen verzekeren omdat deze te vaak gestolen zouden worden. Een woordvoerder van Unigarant, de verzekeringsmaatschappij van de ANWB, zei dat in Amsterdam meer dan 90 procent van de fatbikes wordt gestolen. Uit cijfers van de politie Amsterdam blijkt dat er tussen augustus 2022 en juli 2023 ruim 11.000 aangiftes zijn gedaan van gestolen fietsen, bromfietsen en snorfietsen in Amsterdam, maar de politie houdt niet bij hoeveel procent van deze aangiftes e-bikes of fatbikes betreft.

Ook fietsenwinkels herkennen zich niet in het beeld dat er buitenproportioneel veel fatbikes worden gestolen, zo blijkt uit een rondgang van Het Parool. Een woordvoerder van fatbikewinkel Fatdaddy zei geen aanwijzing te hebben dat er in de stad meer fatbikes dan andere e-bikes worden gestolen. Wel worden er volgens hem vaker accu's van fatbikes gehaald. Woordvoerders van fietsenwinkels Wheelerz en Welectric zeiden wel te hebben gehoord dat er geregeld fatbikes gestolen worden, maar hebben daar in hun winkel of in de verkoop van fatbikes niets van gemerkt. Ook verkopers Urban E-Bikes en Scootercity herkennen zich niet in het geschetste beeld.