De man achter het succes van rappers Boef en Bizzey

Iedereen kent rapper Boef, iedereen kent hiphopartiest Bizzey... maar wie is verantwoordelijk voor hun hitsuccessen? Dat is Tarik Mazian. Voor het eerst treedt de stille kracht uit de schaduw. 'Brutale mensen hebben de wereld, maar ik ben eigenlijk niet zo brutaal...'

Hij is niet gehaaid om zelf een hit te scoren en cijfert zichzelf voor anderen weg. Vanwege deze eigenschappen gaat er bij vrijwel niemand een lampje branden als ze de naam van artiestennaam Tellem horen, maar mensen in de muziekwereld weten beter. "Dat ik een bladzijde in iemands levensboek mag zijn, vind ik geweldig."

Petje achterstevoren, hip jackje aan en een glimlach van oor tot oor. In het gebouw waar zijn studio zich bevindt, zorgt Tellem voor een flinke energieboost. Als de fotograaf verschijnt en de 31-jarige zijn instructies opvolgt, valt dit ook bij de andere aanwezigen op. 'Pak je eindelijk je shine, mooiboy', wordt aan de Amersfoorter gevraagd.

Voorgrond

Het woordje 'eindelijk' verraadt veel. Tarik Mazian, in de muziekwereld bekend als Tellem, is eigenlijk helemaal niet iemand die op de voorgrond treedt. Deels bewust, zegt hij eerlijk.

"Ik vind het lastig", valt hij maar direct met de deur in huis. "Ik ben iemand waarvan je de aanwezigheid wel merkt, maar veel wat ik in de muziekwereld heb gedaan, is 'achter de schermen'. Walgelijke zin, trouwens: achter de schermen..."

Harde lessen van de industrie

Al van jongs af aan is hij met muziek bezig. Als hij in zijn tienerjaren -samen met zijn broer- zijn eerste optreden geeft, krijgt hij de harde lessen van deze industrie mee. "Het was een soort talentenshow. Een afvalronde. Nou, daar gingen we hoor. Direct in de eerste ronde naar de deur gewezen."

Tarik, oftewel Tellem X: 'Of je succes hebt, hangt van zoveel factoren af. Wat wel en wat niet aanslaat.' Foto: Rodney Kersten

Maar juist díe afwijzing, blijkt voor zijn carrière cruciaal. Jiggy Djé komt naar hem toe en geeft aan wel enthousiast over hem te zijn. Alleen, Nederland is op dat moment nog niet klaar voor de teksten en sound van Tellem. Hij en Murda -die vorige maand op YouTube een nummer plaatste waarvan de teller alweer op 15 miljoen weergaven staat- nemen de Amersfoorter mee op sleeptouw en zo rolt hij alsnog de muziekindustrie in.

Aangesloten bij platenlabel

"Die tijd was prachtig", blikt de nu 31-jarige terug. "Ik kreeg, daar is-ie weer: een kijkje achter de schermen en kon zo leren. Alles wilde ik weten en ik mocht zo nu en dan een tekst schrijven, mee rappen en shows geven."

"Op een gegeven moment werd ik 'getekend' en kwam ik bij het platenlabel van Jiggy Djé: Noahs Arks. Ik dacht aan mijn doorbraak, maar zag jongens als Kraantje Pappie en Jonna Fraser het podium pakken, maar ik bleef achter."

Schrijverskamp

Hij belandt voor zijn gevoel tussen wal en schip en ondanks dat Tellem een hechte vriendschap heeft met Jiggy Djé, besluit hij op eigen benen verder te gaan. Hij begint zich nog meer te focussen op teksten schrijven en zo belandt hij op een schrijverskamp. Ook hier gebeurt iets speciaals, weet de Amersfoorter nog als de dag van gisteren.

"Op zo'n kamp schrijven creatievelingen nummers en deze worden dan ingezongen door artiesten. Zo ontstaan samenwerkingen", duidt de Amersfoorter vanuit zijn studio in het centrum van de stad. "Ik was er al een paar dagen en eigenlijk zou ik in het weekend weggaan, tot ik hoorde dat grote artiesten langskwamen. Dat waren personen die de hitlijsten bestormden, dus ik wist één ding zeker: hier moet ik bij zijn."

'Wie zingt 'm in?'

Zo gezegd, zo gedaan. Hij schreef en schreef en opeens ontstond het nummer Tout Est Bon. De grote vraag was alleen: wie zingt hem in? "Velen geloofden er niet in. Er was eigenlijk niet echt iemand die inzong. We kregen vaak te horen: 'Ja, doe ik zo', maar die 'zo' kwam nooit."

Tarik 'Niemand leek in Tout est Bon te geloven, maar Boef wel' Foto: Rodney Kersten

Uiteindelijk kwam het nummer bij Numidia terecht, die iemand zocht voor de gastcoupletten. "Die hebben veel mensen afgewezen, totdat Boef voorstelde om het zijn single te maken en de beide coupletten te vullen", glundert de muzikant.

Enorme hit in heel de wereld

En zie daar: een van de bekendste rappers van Nederland geloofde erin en bracht het nummer op 3 juli 2020 uit. Het blijkt een enorme hit, die in heel de wereld wordt gedraaid. "Zo zie je", zegt Tarik. "Of je succes hebt, hangt van zoveel factoren af. Wat wel en wat niet aanslaat. Niemand leek erin te geloven, maar één iemand -in dit geval Boef- wel. Het wordt een knaller van een hit."

Het smaakt bij Tellem naar meer. Er volgen meerdere mooie samenwerkingen, waarbij die met mede- Amersfoorter Bizzey er ook één is. Sterker nog: ze schrijven veelvuldig samen en hun band wordt versterkt omdat hun studio's zich op loopafstand van elkaar bevinden. "Je daagt elkaar uit, tijdens zo'n schrijfsessie. Van zijn laatste album, heb ik misschien 75 procent geschreven."

Het is dan eenvoudig om te denken: 'waarom zing je die teksten niet zelf in, het zijn stuk voor stuk hits'. Maar helaas voor Tarik... zo eenvoudig als dat klinkt, is het niet. "Alles wat bepaalde artiesten aanraken, verandert in goud. En dat is ook helemaal oké, hè."

Nummers in de markt zetten

"Als ik zoiets uitbreng, komt het bij de meesten niet binnen", is hij eerlijk. "Ik ben voor de buitenstaander relatief onbekend, dus dan moet je veel geluk hebben. Iedereen kent Bizzey en daarnaast weet hij ook perfect hoe hij zijn nummers in de markt moet zetten. Dat is een kwaliteit en dat ik daarin een kleine rol heb, is prima."

Toch hoopt hij ook iets meer op de voorgrond te kunnen komen en daarom is nu zijn album 'Roomservice' gelanceerd. "Ik geef in Amersfoort en Nijmegen workshops aan kinderen die ook de muziekindustrie in willen. Daar leer ik zelf ook veel van. Door hen stap ik nu ietwat naar voren door dit album uit te brengen. En ja... die promoot ik -net als alle wereldartiesten- ook op TikTok. Ik vind het verschrikkelijk, maar het is wel van deze tijd, he?!"

Niet gehaaid op een hit

Of-ie zelf ook een monsterhit gaat scoren en miljoenen views/streams haalt? "Weet je", zegt de 31-jarige tot slot. "Is dat écht belangrijk? Ik ben niet gehaaid op een hit en wil gewoon mijn ding doen. Misschien is dat ook wel mijn valkuil, maar dan is dat maar zo. Blijf ik daardoor die jongen die anderen helpt met hits? Prima, ook goed. Dan maar in de luwte."