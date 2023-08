In Amsterdam huist in de Westerkerk een pop-up gym

Deze week kunnen sporters voor hun work-out terecht in de Westerkerk, waar sportschool Saints & Stars een pop-up organiseert. 'Het liefst willen we alle kerken in Amsterdam veroveren.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Achterin de Westerkerk staan zestien loopbanden met daarop bezwete sporters, het grootste deel vrouwen van in de twintig met hippe sportkleding aan. Technomuziek knalt door de boxen, galmend door de hele kerk. De instructeur roept door zijn microfoon instructies naar de sporters. "Nog drie minuten! Push, push, push!"

Het is een scherpe tegenstelling tot wat je normaal in de Westerkerk zou verwachten - rust, kerkgangers, misschien wat klanken uit het orgel. Maar deze week vind je hier sporters, die in de pop-upgym van sportschool Saints & Stars groepslessen kunnen volgen. De stoelen zijn aan de kant geschoven, achterin hangen blauwe ballonnen met het logo van de sportschool en de loopbanden staan recht onder de grote kroonluchter. Door de hoge ramen met glas in lood valt zonlicht op de sporters.

Saints & Stars is een luxe sportschool, of zoals het bedrijf zichzelf noemt: een 'premium boutique gym', die zich vooral richt op twintigers en dertigers in Amsterdam. Een lidmaatschap kost 119 euro per maand. "We hebben vijf op maat gemaakte groepslessen", vertelt marketingmanager Michelle de Bruijn (27). "Zo heb je dus de Holy Shred, maar ook de Holy Booty of de Holy Build. Die geven we bij onze twee locaties, in Oud-Zuid en Oud-West."

'Leuke extra sportervaring'

Naast de lessen in de sportschool organiseren ze ook af en toe 'experiences': work-outs op speciale plekken zoals hier in de kerk. De Bruijn: "We proberen onze leden op deze manier een leuke extra sportervaring te bieden. We hebben al lessen gehad in bijvoorbeeld de Koepelkerk en de Vondelkerk. Het liefst willen we alle kerken in Amsterdam veroveren."

Elke dag staat in het teken van een eigen thema; dinsdag is zoals de muziek doet vermoeden Techno Tuesday. Aan het begin van de work-out wordt aangekondigd dat de sportschool in samenwerking met Awakenings tijdens ADE sportlessen zal geven aan zesduizend mensen in de Gashouder. Daarna is het woord aan de instructeur. "It's Tuesday, which means upper body day! Biceps, core and shoulders. Let's go crazy!"

Koster Johan Faasse (65) lijkt er niet erg van onder de indruk. Om het onderhoud van de Westerkerk te betalen, wordt de kerk veel verhuurd aan externe partijen. "Er gebeurt hier altijd van alles. We hebben diners, concerten, zelfs inauguraties van studentenverenigingen", vertelt hij. "Dit is wel weer eens wat anders." Of hij zelf mee wil doen? "Nee", zegt hij lachend. "Maar ze worden goed aangepakt, volgens mij. Die instructeurs zitten er goed bovenop. Als ze klaar zijn, is iedereen altijd helemaal bezweet en afgepeigerd."