Boeren naar de rechter: 'Waarom maken ze het ons nog moeilijker?'

Boeren hebben massaal bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing van nog meer te beschermen planten en dieren binnen Natura 2000 gebieden. Woensdag dienen bij de rechtbank Overijssel in Zwolle de eerste zeven van zo'n duizend door boeren aangespannen zaken.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De rechtbank Overijssel behandelt in Zwolle de bezwaren van zeven boeren uit de provincie Overijssel tegen het zogenoemde Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden. Met dat besluit van november vorig jaar voegt het ministerie alsnog te beschermen habitattypen en soorten toe aan bestaande Natura 2000 gebieden.

Het gaat om de toevoeging van honderdvijftig soorten beschermde natuur en zeventig kwetsbare diersoorten aan 110 Natura 2000-gebieden door het hele land. In Oost-Nederland zijn dat onder meer de Sallandse Heuvelrug, Wieden en Weerribben en de Veluwe. Met de correctie maakt het ministerie goed wat bij de aanwijzing van kwetsbare soorten in 2008 niet goed is gegaan.

Uit principe

Landelijk hebben zo'n duizend boeren bezwaar gemaakt. Overijssel heeft te maken met ruim 100 rechtszaken waarvan er nu zeven zijn gebundeld die de meest algemeen gebruikte beroepsgronden bevatten. De bezwaarmakers komen uit onder meer Zwolle, Hasselt, Nieuw Heeten en Holten. De andere zaken zijn nog niet gepland. De rechtbank durft niet te zeggen wanneer ze daarvoor tijd heeft.

De boeren vinden woensdag niet alleen het ministerie tegenover zich maar ook de Vereniging Leefmilieu met daarin de in de agrarische wereld gevreesde bestuurder Johan Vollenbroek van milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB). Beide clubs strijden vaak hand in hand voor milieubelangen.

"Ik geef ons weinig kans", zegt Truus Mollink uit het Twentse Tilligte. "Maar het is voor ons een heel principiële zaak en daarom doen we mee." Met een voorzet van de stichting Stikstofclaim diende Mollink bezwaar in, net als volgens die stichting bijna duizend belanghebbenden in totaal.

Europa heeft volgens Mollink teveel te zeggen terwijl de gegevens die aan natuurmaatregelen ten grondslag liggen, niet of nauwelijks te controleren zijn. Medestander Aart van 't Oever uit Zwolle valt haar bij. "Het is een onzorgvuldig besluit waar geen historisch onderzoek aan ten grondslag ligt. Er is geen bewijs dat die natuur op dat moment aanwezig was."

Stikstofneerslag

De Tilligtse melkveehouderij ligt op korte afstand van Natura 2000 gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek. Er zijn vier habitattypen die daarbinnen beschermd moeten worden. Dat raakt de boerderij van Mollink omdat die teveel stikstofneerslag geeft op het deel Achter de Voort.

De zeldzame kleine ijsvogelvlinder in de Voltherbroek. Foto: Harry Wolbers

Mollink zegt dat echter nog onduidelijk is welke gevolgen dat voor de bedrijfsvoering heeft. Het bedrijf boert voort, maar heeft wel afgezien van de bouw van een nieuwe stal met emissiearme vloeren omdat het effect daarvan inmiddels betwijfeld wordt.

Vier snippertjes

Het Wijzigingsbesluit leidt ertoe dat er binnen het zelfde gebied nog eens voor typen habitat beschermd moeten worden die voorkomen op volgens haar heel kleine stukjes van het geheel. Het gaat bijvoorbeeld om bescherming van wat droge en natte heide, eiken en hulst. Geen van die toevoegingen heeft volgens Mollink tot gevolg dat de stikstofuitstoot van het bedrijf nog verder omlaag moet. Toch heeft de maatschap principieel bezwaar gemaakt.

Het bedrijf denkt dat het moeilijk is te bepalen of het beschermen van de natuur op die kleinere stukjes werkt. Als dat niet goed zichtbaar is, kan dat later misschien toch consequenties voor de boeren hebben. "Waarom maken ze het ons met die kleine snippertjes nog moeilijker?", vraagt Mollink zich af.

Oncontroleerbaar

Ze vindt dat Europa veel te bepalend is geworden en bovendien niet te controleren is. Zo zijn volgens haar kaarten met data over de aangetroffen natuur, niet openbaar. Alleen tegen forse betaling zouden de gegevens op tafel kunnen komen. Verder heeft ze ook kritiek op de gevolgde procedure.

Klein bier

Volgens advocaat Valentijn Wösten is de houding van Mollink typerend. Wösten vertegenwoordigt in de zaak de milieuorganisatie Vereniging Leefmilieu en stelt dat in meer dan 90 procent van de bezwaren er geen of amper gevolgen voor de bedrijven zijn. "De maatregel is een correctie van bestaande kaarten. Er komen geen nieuwe natuurgebieden bij. Het gaat nergens over, hooguit over klein bier", stelt hij.

Hij heeft geen goed woord over voor de enorme belasting van de rechtspraak met niet serieuze zaken, die volgens hem hooguit een politiek statement zijn, zoals met de trekker naar Den Haag rijden dat ook is. "Het is een laffe politieke actie van een gideonsbende", zegt hij. "Het is destructief. Boeren verliezen er krediet mee, want ze verzetten zich tegen noodzakelijke natuurbescherming."

Overigens heeft Vereniging Leefmilieu ook zelf bezwaar gemaakt tegen de wijziging. Dat is om partij in het geheel te kunnen zijn én omdat het ministerie volgens haar nog wat natuur is vergeten. Wösten: "Bijvoorbeeld het Lauwersmeer."

LTO Noord concludeerde begin dit jaar dat in zeker twintig Natura 2000-gebieden nieuwe habitattypen worden toegevoegd, waardoor daar wél strengere stikstofnormen gaan gelden. "Het kan niet zo zijn dat we aan de ene kant alles uit de kast trekken om stikstofuitstoot te verminderen om Nederland van het slot te halen en dat aan de andere kant Den Haag besluit de regels te verzwaren", zei LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.