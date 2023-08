De tijd dringt voor de Brabantse wietproef

Er is al eindeloos over gebakkeleid: de wietproef. Het kabinet beloofde dat de coffeeshops in Tilburg en Breda in de laatste maanden van 2023 legaal geteelde wiet kunnen verkopen, maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken.

In de drukbevolkte tuin van zijn coffeeshop Toermalijn aan de Tilburgse Besterdring zegt Willem Vugs dat hij nog steeds hoopt dat het in 2017 aangekondigde experiment doorgaat. Want zolang de wiet en hasj illegaal naar binnen moeten via de achterdeur, blijft het behelpen voor de coffeeshops. Maar nu het einde van de zomer nadert, zou Vugs toch wel willen weten of het er aan het eind van het jaar ook écht van gaat komen.

Nog maar één teler klaar

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid beloofde dit voorjaar dat de coffeeshops in Tilburg en Breda wiet en hasj geleverd krijgen door minstens drie telers. Daarmee kwam hij tegemoet aan de wensen van de coffeeshophouders. Die zijn vooral bang dat hun klanten straks te weinig keuze hebben en daarom liever de illegale handelaren op straat gaan opzoeken. Maar eind augustus weet Toermalijn-baas Vugs niet beter dan dat er nog maar één teler klaar voor de wietproef: Fyta uit Waalwijk.

De negen andere telers die door het lot werden uitverkoren voor het wietexperiment, zijn volgens Vugs nog lang niet klaar om nog dit jaar de Tilburgse en Bredase coffeeshops te bevoorraden. "Sommige telers zijn nog steeds bezig met het zoeken van investeerders, dus ik maak me grote zorgen of er straks wel drie bedrijven klaar zijn. En dat is essentieel, want anders krijg je dat de coffeeshops straks allemaal hetzelfde moeten verkopen: eenheidsworst."

Slakkentempo

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil alleen kwijt dat de Tweede Kamer begin september wordt geïnformeerd over de Brabantse wietproef. Het experiment in het experiment kwam er op aandringen van de burgemeesters van Tilburg en Breda, Theo Weterings en Paul Depla. Die zagen hoe in hun steden het draagvlak voor de wietproef wegvloeide, nu de aanloop naar het experiment zich voltrok in het tempo van een hoogbejaarde slak.

Om de Brabantse doorzetters te belonen, besloot het kabinet dat Tilburg en Breda nog dit jaar met de wietproef zouden mogen beginnen en de andere acht steden pas volgend jaar.

De Brabantse lobby kreeg het voor elkaar dat de coffeeshops gedurende de proef ook gebruik mogen blijven maken van hun huidige, illegale leveranciers. Alles om te voorkomen dat de klanten zouden weglopen als ze onder staatstoezicht geteelde wiet niet zouden pruimen.

In zijn drukke coffeeshop laat Willem Vugs zien hoe uitgebreid de menukaart van de Toermalijn is: bezoekers kunnen kiezen uit tientallen soorten wiet en hasj. Voor de vier kassa's die de zaak telt, staan deze maandagmiddag lange rijen.

Behalve de vrees dat er nog maar één teler zover is dat hij kan leveren, heeft Vugs nog tal van andere zorgen. Zo moet elk product dat straks over de toonbank gaat, twee keer worden gescand. Eén keer ten behoeve van het track-and-tracesysteem van de overheid en één keer voor de eigen boekhouding. "Ingewikkeld natuurlijk. Ik hoop dat de overheid wat coulant wil zijn als een medewerker dat een keer vergeet."

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vorig jaar op bezoek in Breda voor een rondgang langs coffeeshops. Hier samen met de burgemeesters Theo Weterings (Tilburg) en Paul Depla (Breda) in coffeeshop Het Paradijs. Foto: Gemeente Breda

Maar belangrijker is de vrees dat verstokte liefhebbers van hasj straks bot gaan vangen. Want wie van de aangewezen telers kan behalve wiet ook zelfgemaakte hasj leveren? "Ongeveer 30 procent van wat we hier verkopen, is hasj", zegt Vugs. Stellig: "Als er geen hasj wordt geleverd, stevenen we af op een mislukking." Het maken van hasj, zo legt hij uit, is een stuk ingewikkelder dan het telen van wiet. Dat laatste lukt prima op een zolderkamertje - vraag maar aan de politie.

Maar de hasj die nu in de Nederlandse coffeeshops ligt, is doorgaans afkomstig uit landen als Marokko en Afghanistan, waar de zon zelden verstek laat gaan en ruimte in overvloed is. De Nederlandse telers hebben beloofd dat ze zich ook aan de hasj gaan zetten, de eigenaar van het Waalwijkse Fyta garandeert zelfs dat het hem gaat lukken.

Vugs twijfelt: "Als je hasj gaat kweken in een kas, zal dat zijn effecten hebben. Het is onzeker of dat lukt. En sowieso: als slechts één teler hasj kan leveren, krijgt iedereen hetzelfde. En dat zal betekenen dat de hasjliefhebbers het illegale circuit induiken. En dat wij ze kwijt zijn."

Wat wordt de prijs?

Dan is er nog het vraagstuk van de prijs voor de gereguleerde wiet en hasj. Uitgangspunt bij het experiment is dat de blowers niet meer hoeven te gaan betalen dan ze nu doen. Logisch: want als de prijs te hoog wordt, nemen ze de wijk naar het illegale circuit of naar coffeeshops in steden die níét meedoen aan de proef, bijvoorbeeld Eindhoven en Den Bosch.

"De kosten van het telen zullen zeker lager zijn dan nu", voorspelt Vugs. De illegale leveranciers die nu in het geniep wiet telen - en dus een strafbaar feit plegen - zullen dat risico zeker in rekening brengen, bedoelt hij.

Daar staat tegenover dat de overheid strenge veiligheidseisen verbindt aan de wietproef. De gebouwen waarin de wiet wordt geteeld, worden zwaarbeveiligd en hetzelfde zal gelden voor het transport naar de coffeeshops. "En die kosten worden doorberekend naar de coffeeshops", zegt Vugs.

"De vijver waarin de coffeeshops vissen is groot genoeg, de markt is groot. Je kunt amper spreken van echte concurrentie nu. Maar of dat straks ook zo zal blijven? De tijd zal het leren. De consument zal bepalen of het een succes wordt. Als die straks wegblijft, is de proef mislukt. Vandaar dat we vooraf zo kritisch zijn: je kunt het maar één keer goed doen."